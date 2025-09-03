“Thailand LAB 2025” ตอกย้ำศักยภาพไทย ผงาดศูนย์กลางนวัตกรรมวิทยาศาสตร์-สุขภาพภูมิภาค

งาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2025 มหกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมห้องปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยจัดควบคู่กับ BioAP INTERNATIONAL, FutureCHEM INTERNATIONAL, Health & Innovation Asia และโซนพิเศษ Food For Health Pavilion ภายใต้การจัดงานโดย บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 3–5 กันยายนนี้ โดยงานในปีที่ 15 นี้ มีความมุ่งมั่นที่จะตอกย้ำและเสริมศักยภาพประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็น ศูนย์กลางนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และสุขภาพระดับภูมิภาค และเป็นปีแรกที่ริเริ่มโครงการ Carbon Neutrality Program เพื่อสร้างต้นแบบ “ห้องแล็บสีเขียว” สอดรับเทรนด์การพัฒนาที่ยั่งยืน
เพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในฐานะประธานในพิธีเปิด ได้กล่าวเน้นย้ำว่า Thailand LAB INTERNATIONAL ถือเป็นเวทีระดับนานาชาติที่สำคัญของประเทศไทยและอาเซียนในการแสดงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ และการวิเคราะห์ทดสอบที่ทันสมัย ครอบคลุมตั้งแต่อุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสำอาง สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ไปจนถึงเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง งานนี้ไม่เพียงแค่แสดงนวัตกรรม แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมโยงความร่วมมือ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และจุดประกายแนวคิดใหม่ๆ ให้กับนักวิจัย นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการจากทั่วโลก สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างกำลังคนคุณภาพสูง การใช้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน งาน Thailand LAB INTERNATIONAL จึงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันและคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยในอนาคต
อนุชา พันธุ์พิเชฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านห้องปฏิบัติการและสุขภาพ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ผู้จัดงาน ได้เปิดเผยว่า การจัดงานในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตที่ก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมห้องปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์สุขภาพในประเทศไทย เราได้รวบรวมผู้แสดงสินค้ามากกว่า 500 แบรนด์ จาก 15 ประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่เทคโนโลยีชีวภาพ เคมีอนาคต ไปจนถึงนวัตกรรมสุขภาพและโภชนาการ นอกจากนี้ยังมีพาวิลเลียนนานาชาติจากจีน ไต้หวัน และเกาหลีใต้ ที่เข้ามาเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบนิเวศนวัตกรรมในภูมิภาคนี้
งานในปีนี้จัดขึ้นพร้อมกันกับ BioAP INTERNATIONAL, FutureCHEM INTERNATIONAL, Health & Innovation Asia และโซนพิเศษ Food For Health Pavilion ภายใต้การจัดงานโดย บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด โดยมีผู้แสดงสินค้ากว่า 276 หน่วยงาน จาก 15 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมพื้นที่กว่า 15,000 ตารางเมตร โดยมีสัดส่วนผู้แสดงสินค้าภายในประเทศ 60% และต่างประเทศ 40%
มุ่งสู่ความยั่งยืนด้วย “ห้องแล็บสีเขียว” และ Carbon Neutrality Program
ไฮไลต์สำคัญของงานในปี 2025 คือการเปิดตัว Carbon Neutrality Program ซึ่งเป็นครั้งแรกที่งาน Thailand LAB สร้างต้นแบบ “ห้องแล็บสีเขียว” เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ได้ร่วมกับศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยนำระบบ Altotech Real-time Carbon Tracking Dashboard มาใช้เพื่อติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบเรียลไทม์ ครอบคลุมทั้งการใช้พลังงาน การเดินทาง การขนส่ง และการจัดการของเสีย โดยปริมาณคาร์บอนที่ตรวจวัดได้ทั้งหมดจะถูกชดเชยด้วยคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรอง เพื่อมุ่งสู่การเป็น งานแสดงสินค้าคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon-Neutral Exhibition) อย่างแท้จริง
เวทีองค์ความรู้และเครือข่ายระดับนานาชาติ
งานนี้ยังเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่สำคัญ โดยมีการจัดสัมมนาและเวทีวิชาการกว่า 65 หัวข้อ โดยมีผู้เชี่ยวชาญกว่า 160 คน จากทั้งในและต่างประเทศ ร่วมนำเสนอองค์ความรู้ครอบคลุมประเด็นร้อน ตั้งแต่ Digitalization, Automation, AI, Health-Tech, Biotech ไปจนถึงแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย Net-Zero 2050
ปนัดดา ก๋งม้า รองประธานสายงานธุรกิจ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด กล่าวเสริมว่า ในปีนี้ ดิฉันมีความยินดีที่ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทางวิชาการและนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ สมาคมหุ่นยนต์การแพทย์และ AI แห่งประเทศไทย และศูนย์ MIND Center ที่ช่วยกันขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการแพทย์ AI และ Digital Health รวมถึงความร่วมมือกับหน่วยงานอย่าง NIA, TED Fund และ KX ในการสนับสนุนสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ทั้งหมดนี้ทำให้งาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2025 ไม่เพียงเป็นงานแสดงสินค้า แต่ยังเป็น ตัวเร่งสำคัญที่ผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมของภูมิภาคได้อย่างแท้จริง
ด้านพงศ์ศักดิ์ ฟูศิริ นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวถึงศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ว่า ตลาดเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการยังคาดว่าจะมีการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ถึง 6.7% ระหว่างปี 2024–2030 จากมูลค่าประมาณ 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตอย่างมหาศาลของอุตสาหกรรมนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเทคโนโลยีชีวภาพ เคมี และนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพของเอเชีย
ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ได้กล่าวเสริมว่า งานทั้งสี่งานนี้เป็นมากกว่างานแสดงสินค้า แต่ยังเป็นเวทีสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ภาคเอกชน ภาครัฐ และผู้ประกอบการจากทั่วโลก เพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมอาหารที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Future Food & Health Innovation Hub ของภูมิภาคได้อย่างมั่นคง
สราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและรองประธานอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ได้กล่าวถึงบทบาทของทีเส็บในการสนับสนุนว่า ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา Thailand LAB INTERNATIONAL ได้เติบโตเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ พร้อมต่อยอดสู่ BioAP, FutureCHEM และ Health & Innovation Asia ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของชาติ และสร้างเวทีธุรกิจระดับภูมิภาค ขณะเดียวกัน ทีเส็บยังร่วมสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักของการจัดงานแสดงสินค้าและศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ที่ยั่งยืน
นอกจากนี้ในงานยังมีการประกาศเปิดตัว Bio+Healthtech INTERNATIONAL 2026 ซึ่งจะรวมอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสุขภาพเข้าไว้ด้วยกันในเวทีสากล
Thailand LAB INTERNATIONAL 2025 จึงไม่เพียงเป็นงานแสดงสินค้า แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของภูมิภาค อย่างแท้จริง พร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
แล้วพบกันที่งาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2025 จัดร่วมกับ BioAP INTERNATIONAL, FutureCHEM INTERNATIONAL และ Health & Innovation Asia ระหว่างวันที่ 3–5 กันยายน 2568 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ข้อมูลเพิ่มเติม: www.thailandlab.com | https://health-innovation-asia.com.