Bartercard พลิกโฉมใหม่สู่ "Barter Connect" พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชันสุดล้ำ ขยายโอกาสการเชื่อมต่อทางธุรกิจแบบไร้ขีดจำกัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



3 กันยายน 2568, กรุงเทพฯ - หลังจากเดินทางร่วมกับผู้ประกอบการไทยมากว่า 28 ปี ในฐานะผู้นำแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแบบไร้เงินสดอันดับ 1 ของประเทศไทย Bartercard ได้ประกาศก้าวสำคัญด้วยการพลิกโฉมใหม่สู่ "Barter Connect (บาร์เทอร์ คอนเนคท์)" ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์กลางแห่งการเชื่อมต่อ (Connect) ที่ทรงพลังสำหรับเจ้าของธุรกิจทั่วประเทศ เพื่อยกระดับธุรกิจ แลกเปลี่ยนและเติบโตไปด้วยกัน พร้อมเปิดตัว Barter Connect Mobile App เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องการความคล่องตัวและการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สะท้อนถึงทิศทางใหม่ของ บาร์เทอร์ คอนเนคท์ ในการเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแบบไร้เงินสด ที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพสำหรับเจ้าของธุรกิจมากที่สุด โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถลดค่าใช้จ่ายเงินสด ขยายฐานลูกค้าใหม่ และเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจ ปัจจุบันมีสมาชิกเป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่า 3,000 ธุรกิจทั่วประเทศ ทำให้ บาร์เทอร์ คอนเนคท์ เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างโอกาสทางธุรกิจแบบไร้ขีดจำกัด และได้ช่วยธุรกิจประหยัดเงินสดไปแล้วกว่า 19,500 ล้านบาท ภายใต้แนวคิด "แลกสิ่งที่คุณมี เปลี่ยนเป็นสิ่งทีคุณต้องการ สร้างการเติบโตให้ธุรกิจคุณ"

​นางสาวเรวดี วัฏฏานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บาร์เทอร์ คอนเนคท์ กล่าวว่า "การปรับโฉมแบรนด์ครั้งนี้ คือการเดินทางครั้งสำคัญของเราเพื่อตอบโจทย์โลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราเข้าใจดีว่าเจ้าของธุรกิจยุคใหม่ต้องการความคล่องตัว การขยายโอกาส และการรักษากระแสเงินสดไปพร้อมๆ กัน ชื่อใหม่ ‘บาร์เทอร์ คอนเนคท์’ สะท้อนถึงหัวใจของสิ่งที่เราทำ นั่นคือการ ‘เชื่อมต่อ’ ผู้ประกอบการกว่า 3,000 ธุรกิจเข้าด้วยกัน และการเปิดตัว Barter Connect Mobile App จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่เปลี่ยนวิธีการแลกเปลี่ยนให้ง่ายดายเสมือนช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์ในมือคุณ ช่วยให้สมาชิกของเราสามารถเปลี่ยนสินค้าคงคลังหรือบริการที่ยังว่างอยู่ให้เป็นรายได้ เข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นของเราที่จะเป็นเครื่องมือต่อยอดธุรกิจที่ทรงพลังให้แก่ SMEs ไทยอย่างแท้จริง"

นอกเหนือจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย บาร์เทอร์ คอนเนคท์ ยังคงรักษาจุดแข็งด้านการบริการที่ครบวงจร ด้วยการพัฒนา 5 เครื่องมือหลักเพื่อช่วยเจ้าของธุรกิจ
1. Barter Connect Mobile App - ช้อปได้ทุกที่ ด้วยเทรดบาท ซื้อ-ขาย ได้ง่ายกว่าเดิม
2. Business Development Manager (BDM) – ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของคุณ
3. Marketplace – ช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์ที่รวมทุกโอกาสทางธุรกิจไว้ในมือคุณ
4. Business Networking & Trade Shows - พื้นที่โปรโมทสินค้าและบริการ สร้างพันธมิตร และโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ
5. Investment & Lifestyle – ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และยกระดับไลฟ์สไตล์ส่วนตัวที่ตอบโจทย์เจ้าของธุรกิจ
สำหรับ Barter Connect Mobile App ถูกพัฒนาขึ้นจากการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของเจ้าของธุรกิจ โดยมีฟีเจอร์หลักที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะ

• Powerful Search - ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ภายในไม่กี่คลิก เหมือนการช้อปปิ้งออนไลน์ที่คุ้นเคย • Pay Now - ระบบชำระเงินแบบ One-Click ด้วยเทรดบาท ประหยัดเวลาและเงินสด • Process Sale - สร้าง QR Code รับยอดขายได้ทันที ตอบสนองธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็ว • Deal Chat - แชทเรียลไทม์กับเจ้าของธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นก่อนการตัดสินใจ • Marketplace - ช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์ที่รวมทุกโอกาสทางธุรกิจไว้ในมือคุณ

"เราไม่ได้เป็นแค่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจระยะยาว ด้วยแอปพลิเคชันใหม่นี้ เจ้าของธุรกิจสามารถเพิ่มยอดขายจากทรัพยากรที่มีอยู่ ขยายฐานลูกค้าใหม่ และที่สำคัญคือใช้เทรดบาทแทนเงินสด เพื่อรักษากระแสเงินสดไว้ใช้ในสิ่งสำคัญอื่นๆ" นางสาวเรวดี กล่าวเสริม

​สำหรับผู้ประกอบการที่มองหาโอกาสใหม่ในการขยายธุรกิจ บาร์เทอร์ คอนเนคท์ พร้อมเป็นพันธมิตรที่เชื่อมต่อคุณสู่พันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง เพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก บาร์เทอร์ คอนเนคท์ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.barterconnect.com หรือ Facebook : Barter Connect และโทร. 02-024-1000









