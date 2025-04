ฉลองความสำเร็จ บัตร Co Brand Bangkok Bank M Visa ก้าวเข้าสู่ปี 2 มุ่งตอบโจทย์ทุกไลฟ์สโตล์ชีวิต ทุกที่ทั่วโลก

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกันฉลองความสำเร็จบัตร CO-BRAND 'Bangkok Bank M Visa' พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 ด้วยกลยุทธ์ใหม่ที่มีคอนเซ็ปต์สุดล้ำ "THE M TELLIGENCE" เจนใหม่ นักช็อปอัจฉริยะ โดยในช่วงปีแรก บัตร "Bangkok Bank M Visa" มีการเติบโตอย่างน่าพอใจ โดยเฉพาะในไตรมาสสุดท้ายของปี 2567 ต่อเนื่องไตรมาสแรกของปี 2568 ซึ่งถือเป็นช่วง High Season ของการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตร (Spending) เติบโตขึ้นกว่า 150 % เมื่อเทียบกับช่วงปกติสำหรับในปีที่ 2 นี้ ทาง ธนาคารกรุงเทพ เตรียมขยายฐานลูกค้าเปิดตัวบัตร Prepaid เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่สามารถสมัครบัตร Prepaid สะสม M Point ได้ พร้อมสนุกสนานกับการจับจ่ายผ่านบัตร ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ลูกค้าชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญ คือ Presenter Marketing ด้วยการเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ “หลิงหลิง คอง” เพื่อดึงกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีน ซึ่งเป็นฐานแฟนคลับของ หลิง หลิงอยู่จำนวนมาก และเป็นกลุ่มลูกค้าต่างชาติของห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป โดยภายหลังเปิดตัว ‘หลิงหลิง คอง’ พบว่ามีลูกค้ากลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นถึงปัจจุบัน 35 %”ในส่วนของกลุ่มเดอะมอลล์ ผู้พัฒนาและดำเนินธุรกิจศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ เอ็มสเฟียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า จากความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวบัตร ‘Co-Brand Bangkok Bank M Visa’ มอบอภิสิทธิ์ผลตอบแทนด้านการช้อปปิ้งที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด เมื่อใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าการค้าและห้างสรรพสินค้ากลุ่มเดอะมอลล์ ตลอดจนไลฟ์สไตล์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ (Lifestyle Experience) สุดเอ็กคลูซีฟในทุกเซ็กเม้นต์เทชั่น (Customer Segmentation and Tailored Benefits)และเมื่อปลายปีที่ผ่านมายังก้าวสู่คอนเซ็ปต์ The M Telligence เจนใหม่ นักช้อปอัจฉริยะ ขยายพริวิลเลจ สู่ระดับ ‘โกลบอล พริวิลเลจ’ (Global Privilege) กล่าวคือ การขยายสู่การช้อปปิ้งและรับสิทธิประโยชน์กับ ช้อปปิ้งมอลล์ในต่างประเทศ ซึ่งขยายผลแล้วใน 11 ประเทศที่มีเมืองท่องเที่ยวชั้นนำ อาทิ Printemps ในประเทศฝรั่งเศส, El Corte Ingles ประเทศสเปน, Don Quijote ญี่ปุ่น, K11 Musea ฮ่องกง เป็นต้น และในปี 2568 ยังตั้งเป้าขยายพริวิลเลจในเมืองท่องเที่ยวชั้นนำในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก 4 แห่งทั่วโลก ซึ่งคาดว่ายอดการใช้จ่ายผ่านบัตรในต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นสูงถึง 200%​สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายผ่ายบัตรของผู้ถือบัตร Bangkok Bank M Visa จากการเก็บข้อมูล ตั้งแต่เปิดตัวบัตร โดยบัตรจะถูกใช้จ่ายภายในห้างสรรพสินค้า, ชำระค่าประกันภัย, ใช้จ่ายในร้านค้าปลีก, ใช้จ่ายเพื่อการบริโภค และการดูแลสุขภาพ ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน กลุ่มแคทิกอรี่ภายในห้างสรรพสินค้า ที่มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ Gourmet Market (ซูเปอร์มาร์เก็ต) , Beauty Hall (เครื่องสำอาง สกินแคร์ น้ำหอม) , Power Mall (เครื่องใช้ไฟฟ้า แกดเจ็ต ไอที) , Men & Women Fashion (แฟชั่นชาย หญิง) และ Sports Mall (เครื่องกีฬา สปอร์ตแฟชั่น) และในปีที่ 2 หลังจากเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ ‘หลิง หลิง คอง’ ได้ตั้งเป้าดึงกลุ่ม Young Generation เป็นฐานสมาชิกลูกค้า ผู้ถือบัตร ตั้งแต่อายุ 20 - 35 ปี เพิ่มขึ้นในสัดส่วน 40%สำหรับในไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 ได้เริ่มกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตร ด้วยแคมเปญใหญ่ “BANGKOK BANK M VISA SHOPVENTURE” ช็อปอลังกับโปรแห่งปี ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2568 โดยเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร BANGKOK BANK M VISA ภายในห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา เดอะมอลล์ โคราช, เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ เอ็มสเฟียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ สามารถรับ M Cash Coupon รวมสูงสุด 6,000 บาทและเมื่อใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา และ เดอะมอลล์โคราช ผ่านบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa ทุกประเภทสะสมใบเสร็จระหว่างวันครบ 40,000 บาท รับฟรีทันที ! เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare Aero Furniture มูลค่า 14,900 บาท และรับเพิ่มทันที M Cash Coupon 700 บาท พิเศษ! เฉพาะ May Day วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ช็อปในห้างฯ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับทันที 1,000 M Point (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและเดอะมอลล์กรุ๊ปกำหนด, ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%)พร้อมกันนี้ ยังมอบเอกสิทธิ์ด้านเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ให้ผู้ถือบัตร ด้วยคอนเสิร์ตสุดพิเศษ “Bangkok Bank M The 1st Anniversary LEGEMDARY CONCERT” โดย 3 ศิลปิน “โต๋ ศักดิ์สิทธิ์” “มาเรียม เกรย์” และ “เบน ชลาทิศ” ในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2568 ที่ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน พร้อมให้ร่วมลุ้นของรางวัลกว่า 2 แสนบาท เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าผู้ถือบัตรและเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ความบันเทิงที่มอบให้กับผู้ถือบัตรอีกด้วย”สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทุกการใช้จ่าย และกิจกรรมพิเศษจาก Bangkok Bank M Visa ได้ที่ www.BangkokBank.com/BangkokBankMVisa