ระดมไอเดียคนรุ่นใหม่ออกแบบนวัตกรรมตอบโจทย์ “เมืองพอดี” สำหรับกลุ่มเปราะบางและทุกกลุ่ม

วันนี้ (28 ม.ค.) เวลา 15.30 น. พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการมอบรางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะการแข่งขัน TDOC: Pitching Day ณ Big Co-working Space พระราม 9 เขตห้วยขวาง



ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การ Pitching วันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ศักยภาพ ความคิด และประสบการณ์ของเด็ก ๆ เป็นเรื่องสำคัญที่สังคมแห่งนี้ ประเทศแห่งนี้ จำเป็นจะต้องเรียนรู้และให้การสนับสนุน เพื่อที่อนาคตน้อง ๆ เหล่านี้จะได้เข้ามาช่วยและมาแทนคนรุ่นปัจจุบันได้ เพราะเยาวชนทั้งในกรุงเทพมหานครและเยาวชนทั่วประเทศถือเป็นกำลังสำคัญ ซึ่งวันนี้กรุงเทพมหานครเราฟังเสียง เราอยากเห็น และเราชื่นชม



“ในนามของผู้บริหารกรุงเทพมหานครขอชื่นชมกิจกรรมดีๆ ที่ได้ดำเนินการในครั้งนี้ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากกรุงเทพมหานครจะสามารถช่วยสนับสนุนอะไรในกิจกรรมนี้ได้บ้าง ขอให้มีการจัดทำโครงการดี ๆ แบบนี้อีก อย่าหยุด และพัฒนาต่อไป” ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวในตอนท้าย



สำหรับกิจกรรมการแข่งขัน TDOC: Pitching Day ในวันนี้ จัดขึ้นโดยโครงการการแข่งขันนวัตกรสุขภาพ หรือเรียกย่อ ๆ ว่า TDOC (Thailand DOCVELOPER’2023) ร่วมกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศเข้ามาออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์คำว่า “เมืองพอดี” เมืองที่จะสร้างความพอดีให้กับคนทุกกลุ่มทั้งด้านการใช้ชีวิตและความยั่งยืน สอดคล้องไปกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 (SDGs Goal-11) ผ่านการแข่งขัน HACKATHON ภายใต้กรอบระยะเวลา 48 ชั่วโมง



ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพเชิงโครงสร้างที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมแผนธุรกิจที่ทำได้จริง ภายใต้โจทย์ “Sprint To The Powerful Society For Fragile People: ชุมชนที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนกลุ่มเปราะบาง” โดยรางวัลการแข่งขันมี 3 อันดับ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 7,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 5,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 3,000 บาท



ภายหลังการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืน โดยนายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “SDG Profile กรุงเทพมหานคร” และแพทย์หญิงดวงพร ปิณจีเสคิกุล รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “เมืองพอดี: เมืองที่ยั่งยืนกับทุกคน” จากนั้นเป็นการมอบรางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะการแข่งขัน TDOC: Pitching Day โดยปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้มอบรางวัลตามลำดับ ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสาธุ 99 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Interesting company และรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Elder care