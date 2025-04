บัตร Bangkok Bank M Visa จัดหนักปีที่ 2 มอบสิทธิ‘โกลบอล พริวิลเลจ’กระตุ้นจับจ่าย

เดอะมอลล์ กรุ๊ป - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จับมือฉลองความสำเร็จบัตร Co Brand Bangkok Bank M Visa บัตรของนักช็อปอัจฉริยะ เจนใหม่ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สโตล์ชีวิต ทุกที่ทั่วโลก เดินหน้ามอบสิทธิประโยชน์ระดับ ‘โกลบอล พริวิลเลจ’ (Global Privilege) พร้อมกระตุ้นการจับจ่ายเต็มกำลังในไตรมาส 2 จัดแคมเปญเซลระดับตำนาน “BANGKOK BANK M VISA SHOPVENTURE” พร้อมคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ “Bangkok Bank M Visa The 1st Anniversary LegeMdary Concert” สำหรับ ผู้ถือบัตร Bangkok Bank M Visa เท่านั้นนายโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกันฉลองความสำเร็จบัตร CO-BRAND 'Bangkok Bank M Visa' พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 ด้วยกลยุทธ์ใหม่ที่มีคอนเซ็ปต์สุดล้ำ "THE M TELLIGENCE" เจนใหม่ นักช็อปอัจฉริยะ โดยในช่วงปีแรก บัตร "Bangkok Bank M Visa" มีการเติบโตอย่างน่าพอใจ โดยเฉพาะในไตรมาสสุดท้ายของปี 2567 ต่อเนื่องไตรมาสแรกของปี 2568 ซึ่งถือเป็นช่วง High Season ของการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตร (Spending) เติบโตขึ้นกว่า 150 % เมื่อเทียบกับช่วงปกติสำหรับในปีที่ 2 นี้ ทาง ธนาคารกรุงเทพ เตรียมขยายฐานลูกค้าเปิดตัวบัตร Prepaid เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่สามารถสมัครบัตร Prepaid สะสม M Point ได้ พร้อมสนุกสนานกับการจับจ่ายผ่านบัตร ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ลูกค้าชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญ คือ Presenter Marketing ด้วยการเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ “หลิงหลิง คอง” เพื่อดึงกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีน ซึ่งเป็นฐานแฟนคลับของ หลิง หลิงอยู่จำนวนมาก และเป็นกลุ่มลูกค้าต่างชาติของห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป โดยภายหลังเปิดตัว ‘หลิงหลิง คอง’ พบว่ามีลูกค้ากลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นถึงปัจจุบัน 35 %”ในส่วนของกลุ่มเดอะมอลล์ ผู้พัฒนาและดำเนินธุรกิจศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ เอ็มสเฟียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “จากความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวบัตร ‘Co-Brand Bangkok Bank M Visa’ มอบอภิสิทธิ์ผลตอบแทนด้านการช้อปปิ้งที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด เมื่อใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าการค้าและห้างสรรพสินค้ากลุ่มเดอะมอลล์ ตลอดจนไลฟ์สไตล์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ (Lifestyle Experience) สุดเอ็กคลูซีฟในทุกเซ็กเม้นต์เทชั่น (Customer Segmentation and Tailored Benefits) และเมื่อปลายปีที่ผ่านมายังก้าวสู่คอนเซ็ปต์ The M Telligence เจนใหม่ นักช้อปอัจฉริยะ ขยายพริวิลเลจสู่ระดับ ‘โกลบอล พริวิลเลจ’ (Global Privilege)การขยายสู่การช้อปปิ้งและรับสิทธิประโยชน์กับ ช้อปปิ้งมอลล์ในต่างประเทศ ซึ่งขยายผลแล้วใน 11 ประเทศที่มีเมืองท่องเที่ยวชั้นนำ อาทิ Printemps ในประเทศฝรั่งเศส, El Corte Ingles ประเทศสเปน, Don Quijote ญี่ปุ่น, K11 Musea ฮ่องกง เป็นต้น และในปี 2568 ยังตั้งเป้าขยายพริวิลเลจในเมืองท่องเที่ยวชั้นนำในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก 4 แห่งทั่วโลก ซึ่งคาดว่ายอดการใช้จ่ายผ่านบัตรในต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นสูงถึง 200%สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายผ่ายบัตรของผู้ถือบัตร Bangkok Bank M Visa จากการเก็บข้อมูล ตั้งแต่เปิดตัวบัตร โดยบัตรจะถูกใช้จ่ายภายในห้างสรรพสินค้า, ชำระค่าประกันภัย, ใช้จ่ายในร้านค้าปลีก, ใช้จ่ายเพื่อการบริโภค และการดูแลสุขภาพ ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน กลุ่มแคทิกอรี่ภายในห้างสรรพสินค้า ที่มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ Gourmet Market (ซูเปอร์มาร์เก็ต) , Beauty Hall (เครื่องสำอาง สกินแคร์ น้ำหอม) , Power Mall (เครื่องใช้ไฟฟ้า แกดเจ็ต ไอที) , Men & Women Fashion (แฟชั่นชาย หญิง) และ Sports Mall (เครื่องกีฬา สปอร์ตแฟชั่น) และในปีที่ 2 หลังจากเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ ‘หลิง หลิง คอง’ ได้ตั้งเป้าดึงกลุ่ม Young Generation เป็นฐานสมาชิกลูกค้า ผู้ถือบัตร ตั้งแต่อายุ 20 - 35 ปี เพิ่มขึ้นในสัดส่วน 40%สำหรับในไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 ได้เริ่มกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตร ด้วยแคมเปญใหญ่ “BANGKOK BANK M VISA SHOPVENTURE” ช็อปอลังกับโปรแห่งปี ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2568 โดยเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร BANGKOK BANK M VISA ภายในห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา เดอะมอลล์ โคราช, เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ เอ็มสเฟียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ สามารถรับ M Cash Coupon รวมสูงสุด 6,000 บาท และเมื่อใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา และ เดอะมอลล์โคราช ผ่านบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa ทุกประเภทสะสมใบเสร็จระหว่างวันครบ 40,000 บาท รับฟรีทันที ! เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare Aero Furniture มูลค่า 14,900 บาท และรับเพิ่มทันที M Cash Coupon 700 บาท พิเศษ! เฉพาะ May Day วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ช็อปในห้างฯ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับทันที 1,000 M Point (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและเดอะมอลล์กรุ๊ปกำหนด, ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%)พร้อมกันนี้ ยังมอบเอกสิทธิ์ด้านเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ให้ผู้ถือบัตร ด้วยคอนเสิร์ตสุดพิเศษ“Bangkok Bank M The 1st Anniversary LEGEMDARY CONCERT” โดย 3 ศิลปิน “โต๋ ศักดิ์สิทธิ์” “มาเรียม เกรย์” และ “เบน ชลาทิศ” ในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2568 ที่ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน พร้อมให้ร่วมลุ้นของรางวัลกว่า 2 แสนบาท เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าผู้ถือบัตรและเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ความบันเทิงที่มอบให้กับผู้ถือบัตรอีกด้วย”