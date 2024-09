“พาณิชย์” ดัน “จิ้งหรีด” เป็นโปรตีนทางเลือก หนุนซอฟต์ พาวเวอร์อาหาร

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยภายหลังนำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมฟาร์มจิ้งหรีด บริษัท คามิสุ ซุปเปอร์ เอ็นโต โปรดักส์ จำกัด ภายใต้ชื่อ ฟาร์มสยามบั๊กส์ (SiamBugs) หรือแมลงแห่งสยามโดยมี ว่าที่ ร.ต.หญิง สุวิมล จันทจร ผู้ก่อตั้งและ CEO ให้การต้อนรับ ว่า จิ้งหรีดเป็นโปรตีนทางเลือก และเป็นสุดยอดอาหาร (ซุปเปอร์ฟู้ด) เพราะให้คุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถนำมาผลิตเป็นอาหารได้หลากหลายชนิด และยังเป็นโปรตีนที่หาได้ง่าย ช่วยลดการผลิตโปรตีนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ ทำให้ปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกรมพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการผลิตเพิ่มขึ้น และช่วยสนับสนุนด้านการทำตลาดต่างประเทศ เพราะเป็นสินค้าอีกรายการหนึ่ง ที่จะช่วยสนับสนุนซอฟต์ พาวเวอร์ของไทยได้ว่าที่ ร.ต.หญิง สุวิมล กล่าวว่า ฟาร์มสยามบั๊กส์ ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน 2561 เป็นฟาร์มจิ้งหรีดแนวตั้งที่ใช้ระบบรางเลื่อนแห่งแรกของประเทศไทย บนพื้นที่ 2 ไร่ มีโรงเรือนกึ่งปิด ได้มาตรฐาน GAP กำลังการผลิต 4-5 ตันต่อรอบ (45-50 วัน) โดยปัจจุบัน มีเป้าหมายชัดเจนที่จะส่งออกแมลงไทยไปสู่ตลาดโลก โดยแปรรูปเป็น “ผงโปรตีน” เพื่อเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งในรูปของอาหาร (Foods) อาหารสัตว์ (Feeds) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง และอาหารทางการแพทย์ทั้งนี้ ตั้งแต่อดีต ไทยมีการนำแมลงมาปรุงเป็นอาหารหลากหลายชนิด จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการกินที่โด่งดังไปทั่วโลก และกลายเป็น To do list in Thailand ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาถึงประเทศไทย ต้องได้ลองลิ้มชิมรสแมลง ส่วนคนที่ไม่กล้าชิม อย่างน้อยก็ขอให้ได้ถ่ายรูปคู่กับแมลงสักครั้ง นับว่าวัฒนธรรมการกินแมลง ประเทศไทยเป็นผู้นำเทรนด์ของชาวโลก จึงเป็นแรงผลักดันและจุดประกายให้ทำการศึกษาและทดลองเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยตัวเองอย่างจริงจัง จนเป็นที่มาของ ฟาร์มสยามบั๊กส์สำหรับสินค้าเด่น ได้มีการพัฒนาผงโปรตีนชงดื่มจากโปรตีนพืช ผสมโปรตีนจิ้งหรีด และโพรไบโอติกส์ (Probiotic) ทำให้เกิดสุดยอดอาหาร หรือซุปเปอร์ฟู้ด ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยสร้างสมดุลของระบบทางเดินอาหารและลำไส้ ช่วยให้การขับถ่ายสะดวก ลดปัญหาท้องผูกและการสะสมของของเสียในทางเดินอาหาร ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ ช่วยปรับอารมณ์ให้มีอารมณ์เชิงบวก ลดอารมณ์ด้านลบ ลดการอักเสบในร่างกาย ช่วยต่อต้านความแก่ชรา ผิวพรรณมีสุขภาพดี ลดภาวะน้ำหนักเกินจากการที่จุลินทรีย์ตัวดีไปช่วยสร้างสมดุลของลำไส้ และทำให้การหลั่งฮอร์โมนต่าง ๆ ในร่างกายให้เป็นปกติรายงานข่าวแจ้งว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังเปิดโอกาสให้พาณิชย์จังหวัดชลบุรี นำผู้ประกอบการด้านอาหารที่เป็นซอฟต์ พาวเวอร์ ของจังหวัดชลบุรีมาพบปะกับผู้บริหารกรม และสื่อมวลชน เพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้าไทย มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถส่งออกไปยังตลาดโลกได้ ประกอบด้วย บริษัท สองนาง (2019) จำกัด ผู้ผลิตภัณฑ์และจัดจำหน่ายน้ำจิ้มสุกี้สองนาง , ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟรช เม้าน์เท่น ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรสช็อกโกแลตเอฟ-โกโก้ พลัส มีสารอินนูลินควบคุมน้ำตาลในเลือด ลดความเสี่ยงเบาหวาน , บริษัท เบญสุ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนวัตกรรมคลายเส้น แบรนด์สุวรรณ สเปรย์เบต้าไพนีนจากมะกรูด ลดปวดลดอักเสบ คลายกล้ามเนื้อ เส้น พังผืด ลดความเครียด ไม่เหนียวตัว ไม่เปรอะเปื้อนเสื้อผ้า , ผู้ประกอบการบ้านช้างดีไซน์ งานผ้าย้อมธรรมชาติผสมลวดลายการเพ้นท์สีลงบนผืนผ้า เสื้อ กางเกง กระโปรง เดรส หมวก ผ้าพันคอ อัตลักษณ์ของนักออกแบบบ้านช้าง อ.พนัสนิคม แบรนด์บ้านช้างดีไซน์ และยังมีเครื่องประดับที่เป็นสร้อยหินมงคล และกระเป๋าแบรนด์มาติน จำหน่ายใน King Power และงานแสดงสินค้าของหลาย ๆ หน่วยงาน สินค้าเกรดมาตรฐานส่งออก ธรรมชาติจากงานย้อม สวยด้วยการเพ้นท์ หนึ่งเดียวในไทย