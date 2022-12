“สบายอารมณ์” ลุยตลาดน้ำมันหอมระเหย ปีหน้าขยายช่องทางทัวร์ริสต์

ผู้จัดการรายวัน360 - “สบายอารมณ์” (Sabai arom) แบรนด์ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Thai Home Spa และ Aromatherapy มุ่งเน้นศาสตร์ธรรมชาติบำบัด ผ่อนคลายความเครียด ด้วยพลังจากกลิ่นน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ (Essential oil) 100 % เปิดตัวผลิตภัณฑ์คอลเลคชั่นใหม่ที่ช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องการนอนหลับ “Sleep Well Collection” เดินหน้าลุยตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันหอมระเหย จับกลุ่มลูกค้าคนทำงานและคนยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ ต้องการผ่อนคลายความเครียดจากการใช้ชีวิตประจำวัน“สบายอารมณ์” แบรนด์ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ 100% สัญชาติไทย ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท ออเทนติค ไทยสปา จำกัด (Authentic Thai Spa Co.,Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เบอร์แทรม(1958) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาดม ยาหม่อง แบรนด์เซียงเพียว และเป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ สำหรับแบรนด์สบายอารมณ์ ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในบ้านเบอร์แทรมเมื่อต้นปี 2565 โดยมีผู้บริหารหญิงคนใหม่ที่เป็นหัวเรือของแบรนด์สบายอารมณ์ คือ นางสาวมีนา อัครพงศ์พิศักดิ์ ผู้ช่วยประธานบริหารด้านการตลาด (Assistant Vice President Marketing) บุตรสาวของนางสุวรรณา เอี่ยมพิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด และเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ เจเนอเรชั่นที่ 3 ได้นำแบรนด์สบายอารมณ์ รุกตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยส่งท้ายปี เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Sleep Well Collection เพื่อตอบโจทย์ไลฟสไตล์คนในเมืองที่มีความตึงเครียดจากการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน รวมถึงช่วยเรื่องการนอนหลับให้ดีขึ้นนางสาวมีนา อัครพงศ์พิศักดิ์ กล่าวว่า “ปัจจุบันนี้ ผู้คนให้ความสำคัญและสนใจในเรื่องเทรนด์สุขภาพมาก โดยเฉพาะในช่วงหลังยุคโควิด-19 คนส่วนมาก มีความสนใจในเรื่องการออกกำลังกายที่บ้าน การทานอาหารสุขภาพ และการหากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดหรือการรักษาโรคซึมเศร้า มีรายงานจากกรมสุขภาพจิตว่า คนไทยเผชิญปัญหานอนไม่หลับมากถึง 40% หรือราว 19 ล้านคน 30% ของคนไทยนอนหลับยากมากขึ้น และคนทำงาน 70% ทั้งหมดในประเทศไทยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เกิดความเครียดเราจึงนำ Sleep Well Collection ขึ้นมาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ 100% กลุ่ม aromatherapy ช่วยในเรื่องการบำบัดจิตใจและอารมณ์ ด้วยสารสกัดจากพืชพรรณและดอกไม้ธรรมชาติได้แก่ ดอกลาเวนเดอร์ กระดังงา คาโมมายล์ ยูคาลิปตัส มะกรูด และส้มหวาน ซึ่งแต่ละตัวมีคุณสมบัติช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ปรับระบบประสาทสู่โหมดพักผ่อน คลายความกังวล หายใจโล่ง ช่วยให้รู้สึกสบาย นอนหลับง่ายและหลับลึกมากขึ้น ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และไม่มี side effect ใดๆหรือสารตกค้างในร่างกายสำหรับผลิตภัณฑ์ Sleep Well Collection มีทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่1. Sabai arom Sleep Well Pillow Mist ขนาด 100 ml. ราคา 399 บาท สเปรย์น้ำมันหอมระเหยสำหรับฉีดหมอน ห้องนอน หรือบริเวณที่ต้องการ2. Sleep Well Essential Oil Blend ขนาด 10 ml. ราคา 379 บาท น้ำมันหอมระเหยสำหรับสูดดมโดยตรง3. Sleep Well Essential Oil Spot Roller ขนาด 8 ml. ราคา 299 บาท ลูกกลิ้งน้ำมันหอมระเหยแบบพกพา4. Nite Nite Body Wash ขนาด 200 ml. ราคา 329 บาท เจลอาบน้ำเนื้อนุ่ม5. Nite Nite Massage Oil ขนาด 200 ml. ราคา 429 บาท น้ำมันนวด กลิ่น Nite Nite จากสบายอารมณ์6. Nite Nite Body Cream ขนาด 120 g. ราคา 349 บาท ครีมบำรุงผิวกาย กลิ่น Nite Nite จากสบายอารมณ์สบายอารมณ์ เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ 100% จากดอกไม้พืชพรรณธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นไม่มีส่วนผสมจากสัตว์ และในกระบวนการผลิตไม่มีการทดลองกับสัตว์ ไม่มีสารเคมีที่ทำให้ระคายเคือง“ถึงแม้ว่าแบรนด์สบายอารมณ์จะเพิ่งเข้ามาเป็นครอบครัวในเครือเบอร์แทรมได้ไม่นาน แต่เรามั่นใจและมุ่งมั่นพัฒนาสบายอารมรณ์ให้เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์จากธรรมชาติ ที่ปลอดภัย มีคุณภาพสูง ในราคาที่จับต้องได้ และสิ่งสำคัญที่สุดคือ การช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้า ความเครียด ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย นอนหลับเต็มอิ่ม ตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่น พร้อมที่จะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีสุขภาพกายและใจที่ดีสำหรับทุกคน ซึ่งเป็นเป้าหมายของแบรนด์ที่อยากจะมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สร้างคุณค่าเพื่อสมดุลของศาสตร์ธรรมชาติบำบัด ให้ความรู้กับผู้คนในการนำน้ำมันหอมระเหยไปเป็นเพื่อนคู่กาย เป็นตัวช่วยในการดูแลตัวเองและช่วยบำบัดในเรื่องสุขภาพและอารมณ์ มีความปลอดภัย ใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ รวมถึงการส่งมอบประสบการณ์และเอกลักษณ์ของ Thai Essence ให้กับผู้คนสำหรับ brand direction ในปี 2023 สบายอารมณ์จะมุ่งโฟกัสทำการตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าชาวไทย และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นตลาดหลักของเรา การสร้างคอลเลคชั่นใหม่ๆ มีการดีไซน์ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Thai scent ให้ดูโมเดิร์นขึ้น รวมถึงการขยายช่องทางการขายมากขึ้น เพราะปัจจุบันเป็นช่องทางการขายทางออนไลน์ แต่ในปีหน้าจะขยายไป Tourist channel มากขึ้น เช่น คิงเพาเวอร์ ร้านบูทส์ Health & wellness shop หรือในจุดที่คนมองหาโซลูชั่นเกี่ยวกับสุขภาพ ไม่มีเรื่องของสารเคมี และมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากขึ้น” นางสาวมีนา อัครพงศ์พิศักดิ์ ผู้บริหารแบรนด์สบายอารมณ์ กล่าวปัจจุบันแบรนด์สบายอารมณ์ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายหมวดหมู่ได้แก่ สเปรย์น้ำมันหอมระเหย (Essential Oil Mist) น้ำมันหอมระเหย (Essential Oil) ลูกกลิ้งน้ำมันหอมระเหย (Essential Oil Roller) แฮนด์ครีม (Hand Cream) บอดี้ครีม (Body Cream) น้ำมันนวด (Massage Oil) และเจลอาบน้ำ (Shower Gel) ช่องทางจัดจำหน่ายออนไลน์บนshopee : Sabaiarom_officialstore Lazada: Sabai-arom และเว็บไซต์ https://sabaiarom.com/