ดร.ซีบีดี ร่วมออกบูธแสดงนวัตกรรมในงาน Asia International Hemp Expo 2022 ดันสมุนไพรไทยสู่ระดับเอเชีย

โดยบูธ ดร.ซีบีดี ออกแบบภายใต้แนวคิด “Medical Hemp For A Better Life” ยกระดับชีวิตให้ดียิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรมด้านสมุนไพรแบบครบวงจรตั้งแต่ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, การรักษาสัตว์เลี้ยง และคลินิกแผนไทย ตามวิสัยทัศน์ของงาน “Hemp For All” เพราะกัญชงเป็นพืชสำหรับทุกคนและเป็นพืชที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกภาคส่วน ทุกอุตสาหกรรม ซึ่งมีบูธของบริษัทในเครือร่วมแสดงสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นซึ่งเป็นการสร้างทางเลือกในการรักษาสัตว์ด้วยนวัตกรรมจากสมุนไพรกัญชา กัญชง และกระท่อม ผสานกับเทคโนโลยีคุณภาพระดับโลกสู่สารสกัด CBD ที่บริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาอย่างดี สร้างสรรค์โดยสัตวแพทย์และทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่คุณรักสินค้าปลอดจากยาฆ่าแมลง การปนเปื้อนของสารเคมี และจุลินทรีย์ที่เน้นประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์จากกระท่อมดร.ซีบีดี คลินิก (Dr.CBD Clinic) คลินิกที่เน้นการป้องกันโรคและให้การรักษาสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ให้การดูแลแบบส่วนบุคคลในระดับที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย เป็นคลินิกทางเลือก Holistic Medicine ที่ส่งเสริมการดูแลแบบองค์รวมโดยใช้ศาสตร์แผนไทยผสมผสานกับการบำบัดด้วย Anti-Aging สมัยใหม่ ซึ่งภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพด้วยการจับชีพจรแบบแพทย์แผนไทยฟรีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับสิทธิ์สิทธิในการซื้อ Cash Voucher ราคาพิเศษสำหรับบริการในคลินิกทุกสาขาสำหรับ ดร.ซีบีดี ได้นำนวัตกรรมคุณภาพที่ผลิตจากกัญชง กัญชา และกระท่อม ซึ่งพัฒนาวิจัยกับทีมผู้เชี่ยวชาญมาเป็นเวลากว่า 3 ปี โดยได้การันตี ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานอาหารและยา (อย.) ไปร่วมแสดงในงานพร้อมโปรโมชั่นส์ซื้อในราพิเศษ 6 เซ็ต ได้แก่ เซ็ต 1 จับคู่ดูโอ้สำหรับคนรักผิว ใช้ด้วยกันได้ผลดีกับผิวหน้ายิ่งขึ้น เมื่อซื้อ CBD Whitening Serumizer เซรั่มเพื่อผิวหน้า ทำให้ผิวหน้านุ่มนวล กระจ่างใส ขนาด 30 ml จำนวน 1 ขวดและ CBD Whitening Mask Sheet มาส์กหน้าที่ออกแบบมาเพื่อฟื้นฟู บำรุงสภาพผิว ให้มีความชุ่มชื้น ริ้วรอยแลดูจางลง จำนวน 2 ซอง จากราคาปกติ 3,818 บาท ลดเหลือเพียง 2,880 บาท เซ็ต 2 CBD Whitening Mask Sheet จำนวน 5 ซอง จากราคาปกติ 795 บาท ลดเหลือเพียง 480 บาทและ เซ็ต 3 เอาใจสายจิบด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาสมุนไพร Cannabis Leaf Infushion ชาสมุนไพรสำเร็จรูปจากใบกัญชงและใบกระท่อม ดื่มง่าย อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่มองหาชา สำหรับดื่ม้พื่อบำรุงร่างกาย ส่งเสริมสุขภาพหรือช่วยให้ผ่อนคลายสดชื่น จำนวน 2 กล่อง ราคาปกติ 700 บาท ลดเหลือเพียง 580 บาท เซ็ต 4 Nitra Deep Sleep Spray Hemp Aroma สเปรย์ปรับอารมณ์ กลิ่นพิเศษจาก Dr.CBD Clinic เพียงสเปรย์บนเครื่องนอน หรือห้องพักเพิ่มบรรยากาศผ่อนคลาย เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับ หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับให้ยาวนานขึ้น ขนาด 30 ml จำนวน 1 ขวด ราคาปกติ 850 บาท ลดเหลือเพียง 765 บาท เซ็ต 5 Relax Candle Hemp Aroma เทียนหอม กลิ่น Hemp Aroma ผสานคุณค่าจาก Soy Wax ปรับผิวนุ่มชุ่มชื้น ปรับอารมณ์ เพิ่มความผ่อนคลาย ทำให้หลับสบายขึ้น ขนาด 150 g. จำนวน 2 ชิ้น ราคาปกติ 1,300 บาท ลดเหลือเพียง 1,105 บาท และ เซ็ต 6 ยาดมสมุนไพร Cheanjai Herbal Inhaler จำนวน 4 ชิ้น ราคาปกติ 300 บาท ลดเหลือเพียง 220 บาทนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากนวัตกรรม CBD นำมาวางขายอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น CBD Massage Oil น้ำมันนวดจากประกอบจากธรรมชาติ กลิ่นน้ำมันหอมระเหยสูตรเฉพาะ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเฉพาะจุด, CBD Shower Gel ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ ดูแลผิวกาย เพิ่มความชุ่มชื้น ลดการสะสมของแบคทีเรีย, All For Women (Stella) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสารสกัด CBD มีส่วนช่วยในการบำรุงระบบโลหิตกับผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง ปรับสมดุลฮอร์โมนเพศ ระบบประจำเดือนและระบบขับถ่าย, CBD I-MUN อาหารเสริมเพื่อบำรุงร่างกาย ผ่านการทดสอบในห้องปฎิบัติการ ด้วยความบริสุทธิ์ของCBD มาตรฐานระดับสากล ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิค้มกันของร่างกาย ต้านเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาสมดุลร่างกายให้แข็งแรง, CBD XS ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับคนที่ต้องการตัวช่วยควบคุมน้ำหนัก อุดมไปด้วยสารที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญให้การย่อยอาหารของคุณสมบูรณ์แบบมากขึ้น, CBD Collagen Peptide มีสารสกัด CBD และสารสกัดจากธรรมชาติหลายชนิด ช่วยฟื้นฟูสภาพผิว เพิ่มความชุ่มชื้น มีส่วนช่วยในการบำรุงกระดูกและข้อ ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ดื่มง่าย รสชาติหวานหอม อร่อย, CBD IM PLUS อาหารเสริมจากส่วนผสม CBD ที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการปกป้องร่างกายจากเชื้อโรค ต้านแบคทีเรียและไวรัสต่างๆ กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทให้มีประสิทธิภาพ, Probiotics Plus Green Tea ช่วยปรับสมดุลการทำงานของลำไส้ กระตุ้นการขับถ่าย ทำให้ประสิทธิภาพในการดูดซึมมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากชาเขียว CBD ผลส้มแขก กระเทียมและมะขามป้อมที่ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญได้ดีขึ้น, Cannabis Blam ยาหม่องกัญชา มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูดดมบรรเทาอาการคัดจมูก บรรเทาอาการเวียนศรีษะ หน้ามืดตาลายผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันหยดกัญชา Sleep Disorder ที่บริษัทสกัดจากเครื่อง IES (Isolate Extraction Systems) รวมถึงการใช้เทคโนโลยีการสกัดแบบ Supercritical CO2 มาตรฐานระดับโลกจากอเมริกา มีสรรพคุณช่วยให้ผ่อนคลายลดความวิตกกังวล เพิ่มคุณภาพการนอนหลับ หลับได้ง่ายขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้ในวันรุ่งขึ้นคือความสดชื่น สมองปลอดโปร่งพร้อมรับกับการทำงานของวันใหม่ ประกอบด้วย 3 สูตร ได้แก่ Full Spectrum สำหรับผู้มีปัญหาเรื่องการนอน นอนไม่หลับ หลับยาก นอนไม่หลับเลยทั้งคืนหรือผู้ที่ต้องพึ่งยานอนหลับหรือใช้ยานอนหลับที่เป็นเคมีเป็นประจำทุกวัน, Easy Sleep สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการนอนแต่ยังไม่เคยใช้ยานอนหลับหรือผู้มีปัญหา หลับๆ ตื่นๆ มักตื่นกลางดึก เช่น หัวค่ำอาจพอหลับได้ แต่ไม่นานก็จะตื่นในบางคนอาจตื่นแล้วกลับไปหลับอีกไม่ได้, CBD Ultra Tincture สำหรับผู้ที่อยากบำรุงสุขภาพ แก้อาการเหนื่อยล้า ผู้ที่มีความเครียด วิตกกังวลภูมิแพ้ หอบหืด ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ควรปรึกษาแพทย์จาก Dr.CBD Clinic ก่อนเริ่มใช้งาน Asia International Hemp Expo 2022 มีมาตรการการจัดงาน โดยจะมีการคัดกรองผลิตภัณฑ์ที่จะนำเข้าจัดแสดงของทุกคูหาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับการจัดงาน และการคัดกรองผลิตภัณฑ์ที่ความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค โดยคาดว่าตลอดทั้ง 4 วันของการจัดงานจะมีนักธุรกิจ และผู้สนใจในธุรกิจกัญชงเข้าชมงานกว่า 10,000 คน สำหรับ ดร.ซีบีดี ในปีต่อๆไป ยังมีแพลนที่จะออกอีเวนต์ทั่วประเทศไทย เพื่อกระจายนวัตกรรมและให้ความรู้เรื่องสาร CBD ในกัญชา กัญชง และกระท่อมกับผู้คนในหลายๆพื้นที่ เพราะ ดร.ซีบีดี ต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์ CBD ว่ามีประโยชน์ในทาง Medical Grade และต่อยอดในอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยได้หลายช่องทาง สำหรับใครที่สนใจเรื่องของนวัตกรรม CBD สามารถติดตามข่าวสาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ Line Official : @dr.cbd หรือกดเข้าไปแอดที่ลิงก์ https://lin.ee/paTkNIj