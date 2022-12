เปิดตัวผู้บริหารที่น่าจับตามอง

Within โดยในงานจะได้พบกับผู้บริหารทั้ง 4 ท่าน นพ.พงษ์ธีระ เศรษฐ์ธนาวรากุล (หมอพีท) แพทย์ผู้คิดค้นเทคนิค

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. Vincent Clinic ได้จัดงาน Grand Opening ภายใต้ชื่องานว่า Earn The Beautyพิเศษ SSTP เทคนิคพิเศษที่เป็นกุญแจแห่งความสำเร็จที่ผลักดันให้ Vincent Clinic มาถึงวันนี้ได้และยังคงส่งต่อให้ทีมแพทย์มาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันคุณหมอพีทดำรงตำแหน่ง CEO ของ Vincent International Group Holdings และพญ.ปราณปริยา อึ้งตระกูล (หมอแพร) Co-founder ผู้ร่วมปลุกปั้น Vincent Clinic ตั้งแต่วันแรก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Skin Aesthetics รวมถึงศาสตร์ชะลอวัย ดีกรีปริญญาเอกด้านผิวหนัง ปัจจุบันเธอดำรงตำแหน่ง Presid ent โดยคุณหมอแพรมองเห็นโอกาสจากกระแส Aging Society และนำจุดนี้มาเป็นข้อได้เปรียบให้กับการเติบโตในอนาคตด้วยการพัฒนาบริการด้าน Anti-Aging และ Consumer Product ในอนาคตอันใกล้นี้ พร้อมเปิดตัวผู้บริหารหน้าใหม่ 2 ท่าน ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและน่าจับตามองท่านแรก คุณอธิชนัน พูลเกษ (คุณแบงค์) Co-founder และ President บริษัท Bitkub Capital GroupHoldings โดยปัจจุบันคุณแบงค์ได้เข้ามาดำรงตำแหน่ง CEO ของ Vincent International Group Holdings ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ Vincent โดยการสร้าง Financial ที่แข็งแรงและการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบการทำงานทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน สาเหตุที่คุณแบงค์ อดีต Investment Banker จาก Goldman Sachs Groupและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาจากหลายอุตสาหกรรมในอายุเพียงเท่านี้ เลือกเข้ามาจับอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงาม เพราะคุณธิชนันมองว่าเทรนด์สุขภาพและความงามเป็นเมกะเทรนด์ที่มองข้ามไม่ได้ โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่มูลค่าตลาดอุตสาหกรรมความงามพุ่งสูงถึง 6 หมื่นล้านบาท และคาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นอีกหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย เพราะคนใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ทั้งจากภายในและภายนอกส่วนทำไมต้องเป็น Vincent Clinic คุณอธิชนันให้คำตอบว่าส่วนสำคัญคือ 'หมอพีทและหมอแพร' ทั้งคู่มีความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าสูงมาก เพราะก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่ง CEO น้องสาวของตนเอง (คุณอรณิชา) ก็เป็นลูกค้าที่นี่ก็เลยรู้ว่าเขาให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้าเป็นหลักจริงๆ และใช้ของเกรดพรีเมียม ในราคาที่จับต้องได้ ซึ่งตรงกับแนวคิดของผมด้วยว่า ธุรกิจต้องขับเคลื่อนจากความซื่อสัตย์ของเจ้าของธุรกิจอีกประเด็นที่สนใจคือ Vincent Clinic ลงทุนใน CAPEX (Capital Expenditures) ไปเยอะมากในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพราะต้องการสร้างความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า ทุกอย่างที่ใช้ต้องได้มาตรฐาน รวมไปถึงการให้ความสำคัญต่อการเทรนนิ่งทีมหมอซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่มีชั่วโมงบินและประสบการณ์สูงมากๆ ส่วนสุดท้ายคงจะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ที่ตรงกัน เพราะคุณอธิชนันมองว่าเรื่องสุขภาพและความงามมันเป็นมกะเทรนด์แน่นอน ดังนั้นเป้าหมายของ Vincent Clinic คือการเป็น Medical Hub ของเอเชีย และเป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรม และเชื่อว่าประสบการณ์ของตนเองจะช่วยผลักดันให้เป้าหมายนี้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนท่านที่สองคือ คุณอรณิชา พูลเกษ (คุณแพม) นักบริหารรุ่นใหม่ไฟแรง ดีกรีเกียรตินิยมด้าน BusinessManagement จาก Warwick University ประสบการณ์บริหารงานด้านอสังหาริมทรัพย์และโลจิสติกส์ 7 ปี โดยเธอยังมีความสนใจเป็นพิเศษในธุรกิจความงามและ Anti-aging เพราะเธอเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมีความสวยและเสน่ห์ที่ต่างกัน ทำให้คุณแพมหันมาศึกษา Project ที่เกี่ยวกับ Beauty Service มากขึ้นเพราะมองว่าภาพลักษณ์ภายนอกเป็นตัวส่งเสริมให้บุคลิกเราดีขึ้น จะเป็นด่านแรกที่สร้างความประทับใจแก่ผู้คนได้สำหรับกลยุทธ์ที่คุณอรณิชาใช้เป็นแนวทางการบริหาร เธอกล่าวว่า "ธุรกิจเสริมความงามของเราต้องอยู่บนหลักการบริหารลูกค้าบนพื้นฐานความจริง ความซื่อสัตย์ เราค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการแพทย์อยู่เสมอ รวมถึงแพทย์ทุกท่านก็มีทักษะ ฝีมือ เทคนิคที่ต่างกัน เพราะเราตั้งใจมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าเสมอ ซึ่งตรงกับ Concept ของ Vincent Clinic คือ "The creation of beauty is art"เปิดตัว Digital Assets ที่แรกในอุตสาหกรรมเสริมความงาม ในชื่อ Vincent Token และ Vincent NFT ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นมาในระบบ Blockchain ในช่วงแรก Vincent Token และVincent NFT จะสามารถใช้งานได้ภายใน Vincent Clinic ในลักษณะของ Cash Back, Redemption และDiscount ซึ่งในอนาคต Vincent Clinic จะขยายการใช้สอยเข้าสู่ Ecosystem โดยจะสามารถใช้งานนอกเหนือจากบริการภายในคลินิกได้ เช่น การจองโรงแรม, ตั๋วเครื่องบิน, ร้านอาหาร และการเข้าสู่ Metaverse เป็นต้น นอกจากนั้นจะมี Mobile App และ Digital Wallet สำหรับการจัดการ Vincent Digital Assets เพื่อให้ลูกค้าสามารถแลกเปลี่ยนหรือส่งต่อ Digital Assets ได้อย่างง่ายดายนอกจากนั้นยังเปิดตัว Vincent Referral ซึ่งก็คือโปรแกรมพิเศษสำหรับลูกค้าหรือพาร์ตเนอร์ของ Vincent Clinic (ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้ามาก่อน) ที่บอกต่อลูกค้าใหม่มาใช้บริการที่ Vincent Clinic ผู้ที่มาใช้บริการและ/หรือผู้ที่แนะนำมาใช้บริการ จะได้รับ Cash Back กลับไปในรูปแบบของ Vincent Token นั่นเองวิสัยทัศน์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรม Vincent Clinic ตั้งเป้าไว้ว่าจะก้าวสู่ยอดขายหลักพันล้านบาทภายในปี 2023 เติบโตอย่างก้าวกระโดดมากกว่า 10 เท่าภายในระยะเวลาเพียง 5 ปีเท่านั้น และภายในปี 2025 Vincent Clinic ต้องการจะก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมความงามมาตรฐานเกาหลี ใจกลางสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร และด้วยปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น การที่สุขภาพและความงามยังคงเป็นเทรนด์ที่น่าจับตามองอย่างต่อเนื่อง และนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมการเป็น Medical Hub ของประเทศไทย ทำให้ Vincent Clinic ยังมีโอกาสอีกมากที่จะเติบโตอย่างแข็งแรง ในอนาคต Vincent Clinic ตั้งเป้าที่จะนำนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน Ecosystem ของตนเอง ทั้ง Metaverse, ระบบ Blockchain, Telehealth, Biosensors และอีกมากมาย เพื่อสร้างข้อได้เปรียบและเพื่อสร้างบริการที่ตอบโจทย์และสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ซึ่งในท้ายที่สุด Vincent Clinic ต้องการที่จะเป็น World Cosmetic Surgery and Wellness Tourism Destination ให้ได้นั่นเอง