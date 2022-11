"Holistic Joy of THREE" ส่งต่อความสุขด้วยกิฟท์เซ็ตสุดพิเศษ

ชวนทุกคนมอบของขวัญที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและพลังงานบวกให้กับตัวเองและคนพิเศษผ่านแคมเปญ

ด้วยแนวคิดที่ต้องการปลดเปลื้องความกังวล และสลัดปัญหามากมายที่ผ่านเข้ามาในปี 2565 พร้อมจุดประกายความสุขให้อบอุ่น มีความหมาย และเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังมากกว่าที่เคยในเวลาแห่งการเฉลิมฉลองและช่วงแห่งการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

Holistic Joy of THREE พร้อมส่งต่อความสุขช่วงสิ้นปีนี้ด้วยกิฟท์เซ็ตสุดพิเศษมากมายในราคาพิเศษ พร้อมทั้งเซอร์ไพร์สสุดเอ็กซ์คูลซีฟอีกมายมาย จากผลิตภัณฑ์กลุ่มสกินแคร์ บอดี้แคร์ และเมคอัพ ที่ถูกคัดสรรอย่างพิถีพิถันภายใต้แนวคิด Holistic Care เพื่อดูแลตัวเองให้เปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอก และเติมจิตใจให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและพลังงานบวก

The Joy of Pure Aiming ดูแลผิวให้เปล่งประกายดูอ่อนกว่าวัยด้วยเซ็ต Aiming ที่นำเสนอการปรนนิบัติผิวตั้งแต่ทำความสะอาดไปจนถึงฟื้นบำรุง ด้วย Aiming Lotion R และ Aiming Emulsion R ในราคาสุดพิเศษเพียง 6,205 บาท (ลด 15% จากราคาปกติ 7,300 บาท) พร้อมรับของขวัญขนาด Deluxe Size จำนวน 3 ชิ้น มูลค่า 1,870 บาท ได้แก่ Aiming Lotion R 30ml, Aiming Soap 8g. และ Aiming Soft Cleansing Gel 28g

The Joy of THREE เพลิดเพลินไปกับผลิตภัณฑ์ขายดีของ THREE ทั้ง Balancing Cleansing Oil R และ Balancing Foam ช่วยทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึกในแบบ Double Cleansing และภายในเซ็ตยังมี Advanced Ethereal Smooth Operator Loose Powder แป้งฝุ่นโปร่งแสงเนื้อเนียนละเอียดที่สุดของ THREE ช่วยทำให้ผิวหน้าสมูท เผยผิวเรียบเนียนกระจ่างใสอย่างธรรมชาติ ในราคาสุดพิเศษ 4,760 บาท (ลด 15% จากราคาปกติ 5,600 บาท)

The Joy of Good Night Sleep ความสุขไหนจะเท่ากับความสุขที่เกิดจากการพักผ่อนอย่างเต็มที่ให้ร่างกายและจิตใจสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก เซ็ตนี้จึงมุ่งเน้นการปรนนิบัติผิวในช่วงเวลากลางคืนเป็นพิเศษด้วยออยล์ชั้นเยี่ยมจากธรรมชาติอย่าง Balancing SQ Oil ในราคาสุดพิเศษ 3,825 บาท (ลด 15% จากราคาปกติ 4,500 บาท) รับฟรี Balancing Spa Sheet Mask จำนวน 2 แผ่น มอบค่ำคืนแห่งการดูแลผิวในระหว่างการนอน และเติมเต็มความสุขอีกระดับ

The Joy of Good Hair Day ชุดเซ็ตบำรุงเส้นผม โดยสามารถเลือกผสมผสานแชมพู และครีมนวดสูตรใดก็ได้ ในราคาพิเศษ 3,060 บาท (ลด 15% จากราคาปกติ 3,600 บาท) มอบสุขภาพเส้นผมแข็งแรง พร้อมนุ่มสลวยด้วยพลังจากธรรมชาติ และกลิ่นหอมให้คุณเพลิดเพลิน

The Joy of Home Aromatic เพิ่มบรรยากาศแห่งความสุขให้อบอวลไปทั่วบ้านด้วยกลิ่นหอมจากเอสเซนเชี่ยลออยล์ธรรมชาติ ซึ่งมีให้เลือกถึง 3 กลิ่น ทั้ง THREE Home Fragrance Relieved, THREE Home Fragrance Possibility, และ THREE Home Fragrance Open Mind ปรับมู้ดต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขให้ผ่อนคลาย และอบอุ่นมากยิ่งขึ้น พิเศษกว่าเดิมเพียงซื้อ Home Fragrance กลิ่นใดก็ได้รับ รับทันที Scented Ceramic มูลค่า 350 บาท

นอกจากกิฟท์เซ็ตสุดพิเศษแล้ว ในแคมเปญ Holistic Joy of THREE ยังมีกิจกรรมเซอรไพรซ์ในช่วงเวลาแห่งความสุขทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์ทั้งทางหน้าเคาน์เตอร์และทางออนไลน์ พร้อมของรางวัลมากมายตลอด 2 เดือนแห่งการเฉลิมฉลอง ภายใต้แนวคิด Joy with Activation เพื่อสร้างความประทับใจให้ทุกโมเมนต์ของการชอปปิงสนุกและเต็มไปด้วยความสุข