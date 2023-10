"Plin Pillow Mist" คว้ารางวัลระดับสากล ในงานประกาศรางวัล "Hall of Fame in Singapore (HOFS) 2023"

ถือเป็นแบรนด์ของคนไทยที่โด่งดังในหลายๆ ประเทศ และประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับ สเปรย์น้ำมันหอมระเหยผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจากธรรมชาติ เพื่อการนอนหลับอย่างผ่อนคลายบริหารงานโดย "มัทนา กิตติรัตนวิวัฒน์" ที่เดินทางมายังประเทศสิงคโปร์ ณ The Ritz-Carlton Millenia Singapore เพื่อเข้ารับรางวัลในงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ซึ่งงานนี้ทาง Plin Pillow Mist สามารถคว้ารางวัลในสาขา Aromatherapy Pillow Mist Hall Of fame ถือเป็นแบรนด์ของคนไทยที่น่าจับตามอง ในการเดินทางสู่ผู้บริโภคในหลายๆ ประเทศ ที่ให้การชื่นชอบผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจากธรรมชาติซึ่งงาน Hall of Fame in Singapore (HOFS) ประจำปี 2023 ได้รับความร่วมมือจากสภาธุรกิจสิงคโปร์ และสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสิงคโปร์ ที่มาได้เชิญเหล่า CEO นักธุรกิจ เซเลบ คนดัง ในหลายๆ ประเทศ เดินทางไปร่วมรับรางวัลในงานนี้ อีกทั้งยังมีหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้จับมือกับทาง Organized & Agency แนวหน้าของประเทศไทยอย่าง "Win Win PRPlus Singapore"(บริษัท วิน วิน พีอาร์พลัส สิงคโปร์ จำกัด) ที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่ ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีระดับสากลที่มอบรางวัลอันทรงเกียรติ เพื่อจารึกความสำเร็จของบุคคลคุณภาพ และสุดยอดธุรกิจแห่งปีที่ทรงอิทธิพล ที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ จากทั่วเอเชีย