2 CEO "หนิง ปณิตา" ควง "ปุ๊ก เบญจกิติ" พา SEWA เหินฟ้า! คว้ารางวัล Hofs Award 2023 ณ ประเทศสิงคโปร์

ขอปรบมือดังๆ ให้กับ 2 ผู้บริหารสาวสวยคนเก่ง CEO แห่งแบรนด์ SEWA อย่าง "คุณปุ๊ก เบญจกิติ เมฆแสน" และ CO-CEO นักแสดงชื่อดัง "คุณหนิง ปณิตา" ที่เดินทางเข้าร่วมรับรางวัล ในงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ "Hall of Fame in Singapore (HOFS) ประจำปี 2023" ณ The Ritz-Carlton Millenia Singapore ประเทศสิงคโปร์ โดยแบรนด์ SEWA ได้รับรางวัลในสาขา "SKINCARE HALL OF FAME" นอกจากนี้ซุปตาร์ตัวแม่ หนิง ปณิตา ยังได้รับรางวัล The Pinnacle CEO Performance of the Year อีกด้วยโดยงาน Hall of Fame in Singapore (HOFS) ประจำปี 2023 ได้รับความร่วมมือจากสภาธุรกิจสิงคโปร์ และสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสิงคโปร์ ที่มาเป็นเกียรติให้ความรู้แด่เหล่า CEO นักธุรกิจที่เดินทางไปร่วมรับรางวัลในงานนี้ อีกทั้งยังมีหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้จับมือกับทาง Organized & Agency แนวหน้าของเมืองไทยอย่างบริษัท "Win Win PRPlus Singapore"(บริษัท วิน วิน พีอาร์พลัส สิงคโปร์ จำกัด) บริหารงานโดยประธานกรรมการบริษัท "คุณทิพย์ ฐิติมา สิรินธรานนท์" ผู้ที่คร่ำหวอดในวงการธุรกิจสุขภาพ-ความงาม มานานกว่า 20 ปี และจัดงานอีเว้นท์-ทำการตลาด-ประชาสัมพันธ์ ให้กับแบรนด์ดังๆ ที่มีชื่อเสียงมาแล้วอย่างมากมาย โดยมี บริษัท ซิ้ลโร้ด บิสซิเนส เซอร์วิส เซส สิงคโปร์ (SILK ROAD BUSINESS SERVICES PTE. LTD.) ยังเป็นทีมที่ช่วยในการประสานงานกับทางรัฐบาลสิงคโปร์อีกด้วยงานประกาศรางวัล HOFS Award 2023 เป็นเวทีที่มอบรางวัลอันทรงเกียรติที่จารึกความสำเร็จของบุคคลคุณภาพ และสุดยอดธุรกิจแห่งปีที่ทรงอิทธิพล ที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ จากทั่วเอเชียภายใต้การสนับสนุนจากสภาธุรกิจสิงคโปร์ และสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสิงคโปร์