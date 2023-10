“แอน รุจิรา” เผยธุรกิจรุ่งส่งออกหลายประเทศ พร้อมบินรับรางวัลในงาน Hofs Award 2023 สาขา Skincare Hall Of Fame

ขอแสดงความยินดีกับแบรนด์ดังของไทยอย่าง I’Aura ที่มีสินค้าชื่อดังอย่างเจลว่านไอออร่า ที่ได้รับรางวัลสุดยิ่งใหญ่ ณ ประเทศสิงคโปร์ กับรางวัลในสาขางานนี้ทางผู้บริหารคนเก่งของทางแบรนด์ I’Aura อย่างได้เดินทางไปรับรางวัลด้วยตัวเอง ณ The Ritz-Carlton Millenia Singaporeถือเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจรุ่นใหม่ในวัย 28 ปี ในยุคของโลกที่เต็มไปด้วย Gen Y การทำให้อย่างทุกประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไปกับความพยายามที่ตั้งใจทุ่มเท I’Aura คือตัวอย่างของความสำเร็จที่สวยงาม และทำให้ คุณแอน รุจิรา ขึ้นแท่นสู่การเป็นนักธุรกิจที่อายุน้อยร้อยล้านตัวจริง และสามารถขับเคลื่อนธุรกิจของตนเองไปยังต่างประเทศ อาทิ พม่า กัมพูชา และประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆโดย Hall of Fame in Singapore (HOFS) ประจำปี 2023ได้รับความร่วมมือจากสภาธุรกิจสิงคโปร์ และสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสิงคโปร์มาเป็นเกียรติให้ความรู้ CEO นักธุรกิจ อีกทั้งยังมีหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้จับมือกับทาง Organized & Agency แนวหน้าของเมืองไทยอย่าง “บริษัท วิน วิน พีอาร์พลัส (สิงคโปร์) จำกัด” บริหารงานโดยประธานกรรมการบริษัท “ทิพย์ ฐิติมา สิรินธรานนท์” ผู้ที่คร่ำหวอดในวงการธุรกิจสุขภาพ และความงามมานานกว่า 20 ปี และจัดงานอีเว้นท์-ทำการตลาด-ประชาสัมพันธ์ ให้กับแบรนด์ดังๆ ที่มีชื่อเสียงมาแล้วอย่างมากมายซึ่งงานประกาศรางวัล HOFS Award 2023 เป็นเวทีที่มอบรางวัลอันทรงเกียรติที่จารึกความสำเร็จของบุคคลคุณภาพ และสุดยอดธุรกิจแห่งปีที่ทรงอิทธิพล ที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ จากทั่วเอเชียภายใต้การสนับสนุนจากสภาธุรกิจสิงคโปร์ และสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสิงคโปร์#HOFS2023 #HallOfFameinSingapore #AwardsCeremony #Singapore #Business #winwinprplus #winwinprplussingapore