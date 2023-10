"ชัญญาภัค เหลาหิรัญ" ผู้บริหาร IB Cosmetics รับรางวัลสุดปังในงาน "HOFS Award 2023" ในสาขา "Skincare Hall Of Fame" ณ ประเทศสิงคโปร์

ยินดีกับผู้บริหารไฟแรงสายบิวตี้แห่ง IB Cosmetics ที่เดินทางจากประเทศไทยสู่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเข้ารับรางวัลในงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปีซึ่งทาง IB Cosmetics ได้รับรางวัลในสาขาณ The Ritz-Carlton Millenia Singaporeโดยงาน Hall of Fame in Singapore (HOFS) ประจำปี 2023 ได้รับความร่วมมือจากสภาธุรกิจสิงคโปร์ และสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสิงคโปร์ ที่มาเป็นเกียรติให้ความรู้แด่เหล่า CEO นักธุรกิจที่ไปร่วมรับรางวัลในงานนี้ อีกทั้งยังมีหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้จับมือกับทาง Organized & Agency แนวหน้าของเมืองไทยอย่าง “บริษัท วิน วิน พีอาร์พลัส (สิงคโปร์) จำกัด” บริหารงานโดยประธานกรรมการบริษัท “ทิพย์ ฐิติมา สิรินธรานนท์” ผู้ที่คร่ำหวอดในวงการธุรกิจสุขภาพ และความงามมานานกว่า 20 ปี และจัดงานอีเว้นท์-ทำการตลาด-ประชาสัมพันธ์ ให้กับแบรนด์ดังๆ ที่มีชื่อเสียงมาแล้วอย่างมากมายงานประกาศรางวัล HOFS Award 2023 เป็นเวทีที่มอบรางวัลอันทรงเกียรติที่จารึกความสำเร็จของบุคคลคุณภาพ และสุดยอดธุรกิจแห่งปีที่ทรงอิทธิพล ที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ จากทั่วเอเชียภายใต้การสนับสนุนจากสภาธุรกิจสิงคโปร์ และสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสิงคโปร์