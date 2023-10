“บุ๊คโก๊ะ” สร้างประวัติศาสตร์ Hall of Fame in Singapore รับรางวัล HOFS Award 2023 พรีเซนเตอร์อาหารเสริมแบรนด์ดัง

สร้างประวัติศาสตร์ Hall of Fame in Singapore รับรางวัล HOFS Award 2023 ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นงานที่จะรวบรวมธุรกิจและบุคคลที่ทรงอิทธิพลและมีชื่อเสียงมาจากแวดวงต่างๆ อีกทั้งยังเป็นเวทีที่มอบรางวัลให้กับนักธุรกิจ สุดยอดธุรกิจแห่งปี และแบรนด์จากทั่วโลกที่มีคุณภาพโดยในปีนี้ในฐานะผู้บริหาร หรือ CEO ของแบรนด์ Beauvy Collagen ได้ขึ้นรับรางวัล Dietary supplements hall of fame ในหมวดกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่ได้รับความนิยมและมีกระแสมาแรง พร้อมด้วยพรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ด้ขึ้นรับรางวัล The Iconic Figure of Social media Award บุคคลผู้โดดเด่นและมีชื่อเสียงโด่งดังบนโซเชียลมีเดีย ได้ร่วมเดินทางไปรับมอบรางวัลและร่วมถ่ายภาพในนามของ Beauvy Collagen ถึงประเทศสิงคโปร์“โบว์ กัญธนัช กิตติถิรธรรม” ในฐานะผู้บริหาร หรือ CEO ของแบรนด์ Beauvy ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ผ่านมาส่วนตัวนั่นทำธุรกิจทางด้าน ออแกไนซ์เซอร์ และผลิตรายการโทรทัศน์ รายการยูทูปออนไลน์ต่างๆ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เริ่มลงมือทำแบรนด์ของตัวเอง และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี และรางวัลนี้คือจุดเริ่มต้นให้เรามีพลังในการผลักดันให้แบรนด์เข้มแข็งต่อขึ้นไปอีกตัวเองในฐานะ CEO ของแบรนด์ Beauvy รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆ ที่ได้รับรางวัลนี้ และขอขอบคุณมากๆ ที่ผู้บริโภคให้การตอบรับและให้ความสำคัญกับทางแบรนด์ Beauvy ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ Beauvy Collagen นั้นเป็นที่นิยมและเป็นกระแสอยู่ในโชเชียลมีเดียและการขายออนไลน์ โดยเฉพาะ TIKTOK ในปัจจุบันนี้ โบว์ขอขอบคุณรางวัล HOFS Award 2023 รวมถึงต้องขอขอบคุณทางภาครัฐและเอกชนจากประเทศสิงคโปร์และขอบคุณ บุ๊คโกะ ธนัชพันธ์ พรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ Beauvy ที่ทำให้แบรนด์เข้มแข็ง ต้องบอกว่าสำหรับรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ทรงพลังและทรงคุณค่ามากๆ เป็นรางวัลแรกของแบรนด์ ซึ่งรางวัลนี้เสมือนเป็นการให้กำลังใจ ทำให้โบว์อยากไปต่อให้สุดกว่านี้ และพร้อมที่จะรังสรรค์ผลิตภัณฑ์และโปรดักส์ใหม่ๆ ออกมาอย่างพิถีพิถันที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพอย่างแน่นอน รวมถึงการทำให้แบรนด์เติบโตและคงอยู่ต่อไป และโบว์ต้องขอขอบคุณทุกๆ ภาคส่วนในครั้งนี้ที่ให้แบรนด์มาเป็นส่วนนึงของงานนี้ค่ะ”