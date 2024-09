The 1 แจกครั้งใหญ่ 80 ล้านพอยท์ ดึงสินค้าพันแบรนด์ร่วมแคมเปญ

ผู้จัดการรายวัน 360 - The 1 จัดแคมเปญ 'The 1 Point Festival' เทศกาลแจกพอยท์ครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปี จับมือทั้งกลุ่มเซ็นทรัลและพันธมิตรหลักคนสำคัญบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ร่วมสร้างปรากฏการณ์แจกถล่มทลายกว่า 80 ล้านพอยท์ เพื่อสมาชิก The 1 โดยเฉพาะ รับคะแนนจุกๆ ทุกการช้อปในเครือเซ็นทรัล รีเทล สูงสุด 4,000 คะแนน และรับเพิ่มอีก 4,000 คะแนน เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน พร้อมรับพอยท์เพิ่มอีก 200 คะแนนเมื่อช้อปครบ 4 ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล และเฉพาะสมาชิก The 1 Exclusive ที่เป็น Top Spender รับเลย 250,000 คะแนน จำนวน 2 ท่าน อีกทั้งรับพอยท์แบบจุใจสูงสุด 4,000 คะแนนเมื่อไปช้อปในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ณ แบรนด์ร่วมรายการกว่า 1,000 แบรนด์ พร้อมสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่รวมมูลค่าสูงสุดถึง 2 ล้านคะแนน ยิ่งช้อป ยิ่งคุ้ม รีบลงทะเบียนด่วน! บน The 1 APP ก่อนช้อป 13 – 24 ก.ย. นี้นายกวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ Managing Director – The 1 กล่าวว่า “The 1 มุ่งมั่นมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดและประสบการณ์สุดพิเศษให้สมาชิกอย่างต่อเนื่อง สำหรับแคมเปญ ‘The 1 Point Festival’ เป็นอีกก้าวสำคัญที่ต่อยอดจากความสำเร็จของ ‘The 1 Day’ วัน The 1 แห่งชาติ 2024 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสมาชิก The 1 แคมเปญนี้ยังตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของการผนึกกำลังระหว่างกลุ่มเซ็นทรัลและพันธมิตรหลักอย่างบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งให้คุ้มค่าและตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกอย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นคืนกำไรจากการช้อปเป็นคะแนน The 1 สูงกว่าที่เคย โดยสมาชิกสามารถนำคะแนนไปแลกรับส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง แม้หลังจบแคมเปญ”นายอธิศ รุจิรวัฒน์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน มุ่งมั่นยกระดับสิทธิประโยชน์เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในฐานะพันธมิตรหลักของ The 1 และกลุ่มเซ็นทรัล บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ The 1 และกลุ่มเซ็นทรัล ในการสร้างสรรค์ประสบการณ์สุดพิเศษเพื่อลูกค้าอย่างแคมเปญ “The 1 Day” ที่ผ่านมาซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ต่อยอดมาสู่แคมเปญ 'The 1 Point Festival' ในครั้งนี้ที่มอบสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน -รับเพิ่ม 4,000 คะแนน เมื่อช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป (จำกัด 5,000 สิทธิ์) เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่คุ้มค่า และเราพร้อมเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรหลัก The 1 เพื่อมอบสิทธิประโยชน์มากกว่าที่เคย ตอบโจทย์นักช้อปยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง”เฉพาะสมาชิก The 1 เท่านั้น! สามารถร่วมช้อปในแคมเปญ “The 1 Point Festival” ได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 กันยายน 2567 นี้ ทั้งในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์บน The 1 APP ก่อนช้อป!รับพอยท์จุกๆ จากทุกร้านในเครือเซ็นทรัล รีเทล :• รับทันที สูงสุด 4,000 คะแนน เมื่อช้อปจากทุกร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด• รับเพิ่ม 4,000 คะแนน เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เมื่อช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป (จำกัด 5,000 สิทธิ์)• รับเพิ่มอีก 200 คะแนน เมื่อช้อปครบ 4 ร้านในเครือเซ็นทรัล รีเทล (จำกัด 10,000 สิทธิ์)• เฉพาะสมาชิก The 1 Exclusive ที่เป็น Top Spender รับทันที 250,000 คะแนน จำนวน 2 ท่านช้อปสะสมที่โซนร้านค้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัล กว่า 1,000 แบรนด์• รับ 2,000 คะแนน เมื่อกิน – ช้อป ครบ 5,000 บาท ที่ร้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ชั้นนำ เช่น Adidas, Innisfree, K ACCESSORIES, Gangnam, Pomelo, Samsonite, Shabushi และ Starbucks (จำกัด 1,000 สิทธิ์)• รับ 4,000 คะแนน เมื่อช้อป ครบ 10,000 บาท ที่ร้าน IT Gadget เช่น Advice, .life, iStudio, IT CITY, Oppo และ Samsung (จำกัด 500 สิทธิ์)พิเศษสุด! รับสิทธิ์ลุ้นคะแนน The 1 รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านคะแนน เพียงช้อป 1 ครั้ง (500, 5,000 หรือ 50,000 คะแนน) และยังรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่สูงสุด 100,000 คะแนน เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน (รวมทั้งสิ้น 2,060 รางวัล) นอกจากนี้ รับคะแนน X15 เมื่อซื้อประกัน The 1 Insure และรับเพิ่ม 5,000 คะแนน เมื่อสมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันในช่วงแคมเปญ