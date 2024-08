สายฝอสุดๆ Make Over “น้องขนุน” สาวที่ถูกแผ่นปูนทับ จนต้องใส่ขาเหล็ก แปลงโฉมจนแทบจำไม่ได้

ทุกคนยังจำข่าวดังในโลกออนไลน์ เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา กับข่าว สาวยืนถ่ายรูปริมทะเล ถูกแผ่นปูน ถล่มทับ จนต้องตัดขาในวัย 21 ปี ชาว Social แห่ส่งกำลังใจ พร้อมอัพเดท ความคืบหน้าล่าสุด ทาง gangnamClinic Thailand พร้อมหยิบยื่นโอกาศ Make Over “สาวขาเหล็ก“ ให้เป็นตัวแม่สายฝอด้านเล่าผ่านทางรายการ เราจะไม่เศร้า เพราะถ้าเศร้า มันคงจะแย่กว่านี้ มากๆ พร้อมเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ถึงแม้จะมีแค่ขาเดียว ก็สามารถ เป็นตัวเองได้ ในเวอร์ชั่นเดิมจากอดีตสาว AR ที่จัดแจงวงดนตรี รักในความสวยความงาม ชอบถ่ายรูป พร้อมเล่าย้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วันนั้นไปถ่ายรูป แล้วจุดที่ยืน พื้นมันทรุด เป็นคานปูนก่อสร้างจุดชมวิว เคราะห์ร้ายถูกซากคานปูนทับขาจมทะเล ตอนนั้น คิดแล้วว่า ต้องตัดขวาขาแน่ๆชีวิตเหมือนได้เกิดใหม่ เพราะกำลังใจ มาจากครอบครัว และ เพื่อนๆ เพียงคำว่า “ตอนนี้ขวาขาหนูไม่มี แต่พวกเค้าจะเป็นขวาขา ให้หนูเอง“ พร้อมอยากขอบคุณครอบครัว ที่เป็นกำลังใจดีที่สุด ที่สามารถ ทำให้ Move On ได้ไวสุดล่าสุด “น้องขนุน กมลชนก” เข้ามาปรึกษา คุณหมอ ที่ Gangnam Clinic เพราะที่นี่ อยากสวยแบบไหน กังนัมจัดให้ได้ทุกแบบ โดยน้องขนุนอยากมีรูปหน้าที่ชัดขึ้น และอยากเปลี่ยนตัวเอง เป็นสายฝอ โดยทางคลีนิกไม่รอช้า พร้อมเนรมิตรความสวย ส่งกำลังใจ แปลงโฉม Make Over จนต้องทัก สวยมากจริงๆ