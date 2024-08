AIS ชวนสมัคร Disney+ Hotstar ราคาพิเศษ 799 บาท

ที่ในรอบนี้ได้รับความพิเศษยิ่งกว่าด้วยการเพิ่มฟีเจอร์แบบอัตโนมัติ ตั้งแต่ 10 กันยายน 2567 เป็นต้นไป ให้สามารถรับชมได้พร้อมกันสูงสุด 2 อุปกรณ์ บนมือถือ แท็บเล็ต แล็บท็อป หรือทีวี ความคมชัดระดับ Full HD 1080p จากเดิมที่ดูได้ 1 อุปกรณ์บนมือถือหรือแท็บเล็ต ความคมชัดระดับ HD 720p โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่มเติม เทียบเท่าแพกเกจมาตรฐานรายปี 1,590 บาท สมัครภายในวันที่ 9 กันยายน 2567 เท่านั้นน.ส.รุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ หัวหน้าส่วนงาน AIS PLAY กล่าวว่า ในครั้งนี้เราอยากชวนลูกค้าเอไอเอสให้ได้รับความพิเศษ และสัมผัสสุดยอดความบันเทิง Disney+ Hotstar ได้อย่างจุใจ ในราคาสุดคุ้มที่สตรีมมิ่งบนเครือข่ายที่ดีที่สุดกับ AIS 5Gสตรีมพร้อมกันบน Disney+ Hotstar ตลอดเดือนสิงหากับกองทัพคอนเทนต์ชั้นนำมากมาย ไม่ว่าจะเป็น The Tyrant ซีรีส์เกาหลีแนวแอ็กชัน ระทึกขวัญ ที่นำแสดงโดย โจยูนซู ชาซึงวอน คิมซอนโฮ และคิมคังอู เรื่องราวการเปิดฉากอาชญากรรมสุดโหดระหว่างนักฆ่าและหน่วยราชการเพื่อแย่งชิงไวรัสสุดอันตรายตามมาด้วย The Zone: Survival Mission ซีซัน 3 รายการวาไรตีที่ได้รับความนิยมอย่างมากจนเดินทางมาถึงซีซันที่ 3 นำทีมโดยยูแจซอก และควอนยูริ Girls' Generation พร้อมสมาชิกใหม่คิมดงฮยอน และ DEX จะมีภารกิจมาให้ทุกคนช่วยกันแก้เพื่อเอาชีวิตรอดไปให้ได้ และ Are You Sure?! รายการวาไรตีการเดินทางท่องเที่ยวของจีมิน และจองกุกแห่งวง BTS เพื่อสร้างความทรงจำก่อนเข้ากรมในช่วงปลายปีนี้ เตรียมเพลิดเพลินกับซีรีส์มากมายที่หลายคนรอคอย ไม่ว่าจะเป็น Unmasked, Seoul Busters, Gangnam B-Side, และ Light Shop รวมถึงในปี 2025 ที่จะได้รับชมซีรีส์แนวดรามา คุณภาพคับแก้ว อย่างเรื่อง Tempest, Low Life และ Nine Puzzlesสำหรับลูกค้า AIS สมัครแพกเกจมือถือ 799 บาท ต่อปี ภายในวันที่ 9 กันยายน 2567 เท่านั้น เพียงกด *365*3# หรือคลิก https://m.ais.co.th/DYYMFB