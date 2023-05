กลุ่มเซ็นทรัลจัดแกรนด์เซลล์ ทุ่มพันล.จัดเต็มปลุกกำลังซื้อคืน

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัลพัฒนา ผนึกกำลังธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัลและพาร์ทเนอร์ธุรกิจชั้นนำทั่วประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว ทุ่มงบรวมกว่า 1,000 ล้านบาท เปิดแคมเปญ The Greatest Grand Sale 2023 มหกรรมเซลกลางปีครั้งยิ่งใหญ่ระดับชาติ จาก 9,500 ร้านค้า รวมกว่า 16,500 แบรนด์ เริ่ม 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2566 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ และดิเอสพละนาด รัชดาภิเษกดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา พร้อมด้วยพันธมิตรแข็งแกร่ง ตั้งเป้าผลักดันประเทศไทยให้เป็น The Best Shopping Destination แห่งเอเชีย ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ด้วยศักยภาพของ The Greatest Grand Sales ที่เป็น Top of mind ของนักช้อปว่าเป็นมหกรรมเซลครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ช่วยสร้างเม็ดเงินสะพัดมหาศาลให้กับเศรษฐกิจของประเทศช่วงไตรมาส 2 หลังภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณดี ฟื้นตัวต่อเนื่อง และแนวโน้มท่องเที่ยวไทยครึ่งปีหลังยังคงเติบโตได้ดี ปีนี้ เซ็นทรัลพัฒนา ชู 3 จุดแข็ง ได้แก่ 1) The Great Synergy การผนึกกำลังยิ่งใหญ่ของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล พร้อมพันธมิตรชั้นนำระดับประเทศ อัดงบ 1,000 ล้านบาท ติดบูสต์กระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวทั่วไทย สร้าง Momentum ให้เศรษฐกิจช่วงกลางปีคึกคักต่อเนื่อง2) No.1 Best Mid-Year Sale of All Time ตอกย้ำการเป็นมหกรรมเซลล์กลางปีแห่งชาติที่ดีที่สุดตลอดกาล ลดยิ่งใหญ่ทั่วไทย ทั้งศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และออนไลน์ ด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 80% จาก 9,500 ร้านค้า รวมกว่า 16,500 แบรนด์ และ3) ผลักดันไทยสู่การเป็น The Best Shopping destination of Asia ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก เชื่อมโยงทั้ง Offline & Online ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน ทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกหัวเมืองท่องเที่ยวหลัก-รอง สอดรับกับแผนโปรโมทการท่องเที่ยวของททท.ทั้ง inbound tourism การเพิ่มจำนวนเที่ยวบินจากจีน และการส่งเสริมไทยเที่ยวไทย ช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวขาเข้าในปีนี้ให้ถึง 25-30 ล้านคน ตามเป้าหมายที่ภาครัฐวางไว้ อีกทั้งเป็นการผลักดัน Soft Power ไทย ขานรับยุทธศาสตร์ใหม่ของททท.”นางสาวปิยวรรณ ลีละสมภพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เซ็นทรัล รีเทล เห็นสัญญาณบวกของเศรษฐกิจไทยมาตั้งแต่ต้นปี ทั้งเรื่องกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้น ภาคการท่องเที่ยวที่กลับมาแข็งแกร่ง และมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ห้างเซ็นทรัลและโรบินสันสร้างยอดขายทัวริสต์เพิ่มขึ้นเกือบ 200%รวมถึงภาพรวมผลประกอบการรายได้และกำไรของเซ็นทรัล รีเทล ก็เติบโตเกินกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด-19 แล้ว โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 12% และกำไรเพิ่มขึ้นถึง 75% ด้วยเหตุนี้ทางเซ็นทรัล รีเทล จึงผนึกกำลังกับเซ็นทรัลพัฒนา ในการกระตุ้นกระแสการช้อปปิ้งให้คึกคักมากยิ่งขึ้นไปอีก ด้วยการเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยทั้งของลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ผ่านมหกรรมเซลกลางปีสุดคุ้มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยอย่าง The Greatest Grand Sale 2023ปีนี้เราได้ขนทัพ 8 ธุรกิจในเครือเซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุมกว่า 350 ร้านค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ สินค้ากว่า 14,000 แบรนด์ มาลดแลกแจกแถมกันอย่างจุใจ ด้วยส่วนลดสูงสุดกว่า 80% พร้อมส่วนลดเพิ่มจาก The 1 และบัตรเครดิต อีกทั้งยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่อีกมากมาย ทั้งช่องทางหน้าร้านและหน้าเว็บเพื่อเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้คึกคักยิ่งขึ้น”นางสาวทิพาภรณ์ ประสมทรัพย์ Head of Loyalty Program – The 1 กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับสมาชิกผ่าน The 1 APP หนึ่งในปัจจัยสำคัญคือ ecosystem อันแข็งแกร่ง ระหว่างเซ็นทรัลพัฒนาและ The 1 ที่มุ่งเชื่อมโยงแบรนด์พาร์ทเนอร์เข้ากับสมาชิก The 1 โดยในปัจจุบัน สมาชิก The 1 สามารถสะสมและแลกคะแนนเป็นส่วนลดได้ทุกวันโดยไม่ต้องรอโปรโมชั่น เมื่อใช้จ่ายผ่านแบรนด์ที่อยู่ใน ecosystem ของเรากว่า 400 แบรนด์ชั้นนำครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น Starbucks, Adidas, Pomelo, Mango, Innisfree, Gangnam Clinic, Advice, Jaymart และอื่นๆ อีกมากมาย และยังคงขยายครอบคลุมยิ่งขึ้นอยู่เสมอแน่นอนว่ามหกรรมการเซลครั้งใหญ่อย่าง The Greatest Grand Sale 2023 ก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจภายใต้ Central Group Synergy ที่พร้อมมอบประสบการณ์การช้อปเหนือระดับที่ให้กับลูกค้า โดยเฉพาะสมาชิก The 1 ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์รับคะแนน The 1 X2 เท่า และพิเศษรับคะแนน X3 เท่าสำหรับสมาชิก The 1 Exclusive นอกจากนี้ยังสามารถแลกคะแนน The 1 ง่ายๆ บน The 1 APP เพียง 200 คะแนน รับส่วนลด 100 บาท (จากปกติ 1,000 คะแนน ลด 100 บาท) ที่ร้านค้าแฟชั่นชั้นนำกว่า 20 ร้านค้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ และแลกคะแนน 1,000 คะแนน รับส่วนลด 150 บาท สามาถใช้ได้แบบไม่มีขั้นต่ำที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทลทั่วประเทศ ลูกค้าทุกท่านสามารถรับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดนี้และอื่นๆ อีกมากมาย เพียงดาวน์โหลดและสมัครสมาชิกบน The 1 APP”ไฮไลท์โปรโมชั่น ลดครั้งยิ่งใหญ่ระดับชาติ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ อาทิบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%* ไม่ต้องแลกคะแนน / บัตรเครดิตอื่นๆ แลกรับเครดิตเงินคืน หรือบัตรของขวัญ สูงสุด 20%* / บัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผ่อน 0% สูงสุด 24 เดือน*, สมาชิก The 1 รับคะแนนสูงสุด X3 เท่าทุกวัน กับร้านค้าที่สะสมและแลกคะแนนในศูนย์ฯ, แลกคะแนนผ่านThe 1 APP เพียง 200 คะแนน รับส่วนลด 100 บาท กับร้านค้าแฟชั่นชั้นนำกว่า 20 ร้านค้า, ช้อปและลุ้น บัตรกำนัลช้อปฟรี 400,000 บาท, จี้เพชรแท้ Jubilee Diamond, แพ็คเกจที่พักสุดหรู SILAVADEE KOH SAMUI, ตั๋วเครื่องบิน Nok Air ไป-กลับภายในประเทศ และรางวัลอื่นอีกกว่า 100 รางวัล, TOP SPENDERS 40 ท่านแรก รับ Gift Card มูลค่า 15,000 บาท พร้อมร่วมรักษ์โลกไปกับโปร ช้อปวันพุธ หยุดโลกร้อน ช้อปครบ 2,000 บ. รับฟรี ถุงผ้า Wednesday รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 4.5 ล้านบาท, พลาดไม่ได้กับ อีเว้นท์ช้อปเปิดวาร์ป เฉพาะ 2 สัปดาห์แรกเท่านั้น พบโปรโมชั่นแรงเกินต้านและกิจกรรมนาทีทอง และมหกรรมงานเซลในคอนเวนชั่นฮอลล์และทั่วพื้นที่ของศูนย์การค้า รวมไฮไลท์กว่า 200 งาน อาทิ มหกรรม The Greatest Grand Sale ที่รวมสินค้าหลากหลายหมวดหมู่ มาให้ช้อปในราคาพิเศษ บนพื้นที่ของศูนย์ 5 สาขา รวมกว่า 10,000 ตรม., The Ultimate Watch Fair, Brand Name Festival, Denim Festival, Sneakers Festival เป็นต้น และ Sale events ที่จะได้พบศิลปินดาราดัง อีกมากมายไฮไลท์โปรโมชั่นห้างและร้านค้าในเครือเซ็นทรัล และเซ็นทรัล รีเทลห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ลดสูงสุด 70%*, ท็อปส์ กลุ่มฟู้ดในเครือเซ็นทรัล รีเทล จัดมหกรรมสินค้า 1 แถม 1*, ซูเปอร์สปอร์ต ลดสูงสุด 60%*, ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป ที่ร่วมรายการ ลดสูงสุด 70%*, เพาเวอร์บาย บีทูเอส ลดสูงสุด 50%*, ออฟฟิศเมท ลดสูงสุด 90%*, พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ on-top อีกมากมาย และสำหรับสมาชิก The 1 แลก 1,000 คะแนน รับส่วนลด 150 บาท ให้ช้อปได้ทุกวัน สำหรับร้านค้าในเครือเซ็นทรัลรีเทล, ร้านอาหารในเครือเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (CRG) มอบส่วนลดพิเศษกับเมนูที่ร่วมรายการชวนทุกคนมา #ช้อปยกแก๊ง ในแคมเปญ “The Greatest Grand Sale 2023 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2566 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ, เอสพละนาด รัชดาภิเษก, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ท็อปส์ กลุ่มฟู้ดในเครือเซ็นทรัล รีเทล, ซูเปอร์สปอร์ต, ร้านค้าเครือเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (CMG), เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท, บีทูเอส, ร้านอาหารเครือเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป และช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง ผ่านเซ็นทรัลออนไลน์