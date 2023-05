“กูร์เมต์”ปักหมุด ดีไซน์วิลเลจ บางนา เร่งขยายสแตนด์อโลนนอกเดอะมอลล์

ผู้จัดการรายวัน 360- กูร์เมต์ มาร์เก็ต ธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตภายใต้กลุ่มเดอะมอลล์ เดินหน้าแผนยุทธศาสตร์ขยายเครือข่าย Stand Alone มุ่งเจาะย่านเศรษฐกิจสำคัญศักยภาพสูง ล่าสุดเลือกปักหมุดทำเลทองย่านบางนา โดยทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท เปิด กูร์เมต์ มาร์เก็ต Stand Alone สาขาใหม่ล่าสุดที่ดีไซน์วิลเลจ บางนา ภายใต้คอนเซปท์ “The Ultimate Neighborhood Supermarket To Live Life : เพื่อนบ้านใหม่ ใกล้บ้านคุณ” จุดเริ่มต้นของความสุขทุกไลฟ์สไตล์ใกล้บ้าน บนพื้นที่กว่า 2,500 ตารางเมตร ที่คัดสรรที่สุดของสินค้าและบริการระดับพรีเมียม เน้นตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายและรวดเร็ว และรองรับ Tourist ก่อนเดินทางกลับประเทศนายศุภวุฒิ ไชยประสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและฟู้ด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “กูร์เมต์ มาร์เก็ต เดินหน้าแผนยุทธศาสตร์ขยายเครือข่าย Stand Alone ไปยังย่านเศรษฐกิจสำคัญศักยภาพสูง โดยล่าสุดได้เลือกทำเลทองย่านบางนา เปิด กูร์เมต์ มาร์เก็ตสาขาใหม่ล่าสุดที่ ดีไซน์วิลเลจ บางนา เพราะเล็งเห็นศักยภาพด้านกำลังซื้อของกลุ่มผู้บริโภคย่านบางนา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งย่านเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพฯ โซนตะวันออกเนื่องจากมีโครงการที่อยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรรระดับไฮเอนด์ โรงเรียน โรงพยาบาล อยู่โดยรอบ โดยภายในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโครงการ มีหมู่บ้านมากกว่า 180 แห่ง มีบ้านเรือน 42,000 หลังคาเรือนอีกหนึ่งเหตุผลคือความสำเร็จและการตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากของกูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขา ดีไซน์วิลเลจ พุทธมณฑล จึงทำให้เรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของโครงการ ดีไซน์วิลเลจ บางนา ที่มีจุดแข็งทั้งเรื่องทำเลที่ตั้ง ทิศเหนือติดลาดกระบัง ทิศตะวันออกติดบางเสาธง ทิศใต้ติดบางบ่อ ทิศตะวันตกติดเมืองสมุทรปราการ เขตบางนาและเขตประเวศ ภายในโครงการมีพื้นที่จอดรถกว่า 600 คัน และยังมีทางเข้าออกหลายจุดสะดวกต่อการเข้ามาใช้บริการของผู้ลูกค้า ตอบโจทย์พฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว โดยกลุ่มเป้าหมายของ กูร์เมต์ มาร์เก็ต แบ่งเป็น กลุ่มลูกค้าครอบครัวและชาวต่างชาติ ที่พักอาศัยบริเวณรอบโครงการทั้งในเขต บางพลี เขตบางนา เขตประเวศ และเขตดอกไม้นอกจากนี้ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ดีไซน์วิลเลจ บางนา ยังมีทำเลที่ตั้งใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ เราจึงตั้งเป้าดึงกลุ่มลูกค้า Tourist ที่ต้องการซื้อสินค้าของฝากก่อนเดินทางกลับประเทศ โดยมี Hi Light สำคัญ คือสินค้า Gourmet Thai เป็นสินค้ายอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ”กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขา ดีไซน์วิลเลจ บางนา ชูคอนเซปท์ “The Ultimate Neighborhood Supermarket To Live Life : เพื่อนบ้านใหม่ ใกล้บ้านคุณ” คัดสรรที่สุด จุดเริ่มต้นของความสุข ทุกไลฟ์สไตล์ บนพื้นที่กว่า 2,500 ตร.ม. ด้วยความมุ่งหวังตั้งใจให้ลูกค้ารู้สึกถึงอบอุ่นและเป็นกันเองเมื่อเข้ามาใช้บริการที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต เสมือนเราเป็นเพื่อนบ้านของลูกค้า พร้อมตอกย้ำความเป็น World Class Gourmet Destination ผู้นำพรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ตแบรนด์ไทยระดับเวิลด์คลาส ด้วยการยกทัพสินค้า สุดครบครันคุณภาพระดับพรีเมียมกว่า 30,000 รายการ และอิ่มอร่อยกับสตรีทฟู้ดร้านดังมากมายกว่า 20 ร้านค้า จากทั้ง Gourmet Market และ Gourmet Eats เน้นตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายและรวดเร็ว โดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น.พบกับไฮไลท์!!...ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขา ดีไซน์วิลเลจ บางนา• ครั้งแรกกับ!! YOU HUNT WE COOK BISTRO คุณเลือกเราปรุง ในคอนเซ็ปต์ใหม่ ที่พร้อมเสิร์ฟ All Day Breakfast หรือเลือกอร่อยหลายหลากไม่ว่าจะเป็น อาหารเช้า, สลัด, ซุป, ของทานเล่น, ยำ, สเต๊ก, พาสต้า และเครื่องดื่มสไตล์ Café• MEAT & SEAFOOD เนื้อนำเข้า และอาหารทะเลสดใหม่เกรดพรีเมี่ยม พร้อมไฮไลท์วัตถุดิบพิเศษเฉพาะฤดูกาล• FRUITS & VEGETABLES ผัก และผลไม้ สดใหม่ ส่งตรงจากฟาร์มและแหล่งผลิตที่ดีที่สุด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ผลไม้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น และ ผัดสดออร์แกนิค• SOUP & SALAD สลัด ที่มีผักและวัตถุดิบให้เลือกสรรมากมาย รวมถึงน้ำสลัดแสนอร่อย ให้คุณเลือกอร่อยได้อย่างใจ พร้อมซุปปรุงสดใหม่ เพื่อคนรักสุขภาพ• ของดีตลาดเด่น รวมสุดยอดวัตุดิบของแห้ง ของชำ จากตลาดดังทั่วไทย อาทิ เยาวราช, สามย่าน, วโรรส, หนองมน• Gourmet Thai สุดยอดสินค้าของฝากจากทั่วไทยที่ได้มาตรฐาน การันตีความอร่อย สดใหม่ ภายใต้บรรจุภัณฑ์สวยงาม สะท้อนความเหนือระดับของสินค้าไทย• INTERNATIONAL GROCERY รวบรวมสินค้าอุปโภค-บริโภคแบรนด์ดัง และเครื่องปรุงอาหารจากทั่วทุกมุมโลก• GOURMET EATS รวมหลากหลายเมนูสตรีทฟู้ดร้านดัง และร้านอินเทรนด์ ให้ได้เลือกอร่อยสไตล์ GRAB & GO อาทิ ตงเพ้ง, นายอ้วนเย็นตาโฟ, ขนมปังเจ้าเด็ดเยาวราช, SANPO, EGG ALL DAY, ชาตรามือ, CODESOM, HOLY DESSERT, SAINT E TOILE, WHITE STORY, KAMU, YEN YEN, LAB PHARMACYนอกจากนี้ยังมีบริการอำนวยความสะดวกครบครับที่พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ• บริการ Free Food Service สับ หั่น เฉาะ ตุ๋น ทอด ต้ม นึ่ง• บริการ Gift & Wrap ที่จะช่วยคุณสร้างสรรค์กระเช้าของฝากได้ตรงใจทั้งผู้ให้และผู้รับ• บริการช้อปผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ www.GourmetMarketThailand.com• บริการ Call to Order สั่งง่ายแค่กดโทร 02-130-0222 หรือ Add Line: @call2orderbangna• Delivery Service สั่งสินค้าผ่านแอพพลิเคชันชั้นนำ จาก LINEMAN MART, ROBINHOOD, FOODPANDA, GRABMARTพร้อมกันนี้ยังมอบโปรโมชันพิเศษสุดคุ้มมากมายสำหรับสมาชิกบัตร M Card ในโอกาสฉลองเปิดสาขาใหม่ อาทิ• รับฟรี ถุงสปันบอนด์ size M 1 ใบ เมื่อช้อปครบ 600 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ• รับ Gift voucher มูลค่า 100 บาท เมื่อช้อปครบ 700 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ และ รับ Gift voucher มูลค่า 200 บาท เมื่อช้อปครบ 1,300 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ• ลูกค้าใหม่เพียงสมัครบัตร M Card และ Log In ผ่าน M Card Application ครั้งแรก รับฟรี E-Coupon ส่วนลดสูงสุด 350 บาท• สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต SCB M VISA ใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับ M Point x 10 เท่า• สินค้าราคาพิเศษ, ซื้อ 1 แถม 1, ซื้อ 2 แถม 1นายศุภวุฒิ กล่าวปิดท้ายว่า “ปัจจุบันกูร์เมต์ มาร์เก็ต Stand Alone มีทั้งหมด 7 สาขา ได้แก่ สาขา Terminal 21, Promenade, CDC ราชพฤกษ์, ดอนเมือง, MRT ลาดพร้าว, ดีไซน์วิลเลจ พุทธมณฑล และสาขาล่าสุด คือ ดีไซน์วิลเลจ บางนา ซึ่งทุกสาขาถือว่าตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์สำคัญศักยภาพสูงของประเทศ นอกจากนี้เรายังคงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องไลฟ์สไตล์ในการช้อปปิ้ง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม คาดว่า กูร์เมต์ มาร์เก็ต ดีไซน์วิลเลจ บางนา จะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าย่านบางนา”