ศุภาลัยส่งแบรนด์ “วิลล์” รุกดีมานด์ภาคเหนือจังหวัดใหม่ จัดหนักทุก Facilities แห่งแรกในลำพูน

บมจ.ศุภาลัย สยายปีกรุกคืบภาคเหนือ ปักหมุดจังหวัดใหม่ “ลำพูน” ขยายตลาดเจาะลูกค้าเรียลดีมานด์ ส่งแบรนด์ “ศุภาลัย วิลล์” ที่สุดแห่งทำเลทองติดถนนหลัก ลำพูน-ดอยติ ตอบโจทย์ความต้องการทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด โครงการแรกในลำพูนที่ให้ครบทุก Facilities ทั้งสโมสรส่วนกลาง ฟิตเนส สระว่ายน้ำ และระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. เริ่มต้นเพียง 3.66 ล้านบาท เปิดจองครั้งแรก 27-28 พ.ค.นี้!

“ศุภาลัย วิลล์ ลำพูน

ผู้อำนวยการฝ่ายสายงานโครงการภูมิภาค 4 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดอสังหาฯ ภาคเหนืออยู่ในช่วงดีมานด์และซัปพลายปรับตัวสู่สมดุล ขณะที่ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างขายในจังหวัดลำพูนยังคงมีอัตราการดูดซับบ้านจัดสรรสูง อีกทั้งเรียลดีมานด์ของลูกค้าที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่เองกับครอบครัวขยายตัวไปในทิศทางที่ดี บริษัทฯ จึงเดินหน้าพัฒนาโครงการแรกในจังหวัดลำพูน ส่งแบรนด์ “ศุภาลัย วิลล์” มูลค่าโครงการ 1,100 ล้านบาท ด้วยแนวคิด “Extraordinary Living Beyond Your Freedom of Life มิติใหม่...แห่งการอยู่อาศัย สู่อิสระของการใช้ชีวิต” นำบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ดีไซน์ทันสมัยคุณภาพมาตรฐานศุภาลัยมาให้เลือกสรรกว่า 7 แบบ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกจัดเต็มในโครงการ พร้อมระบบ Smart Home & Security อุปกรณ์บ้านอัจฉริยะ ตอบสนองรูปแบบชีวิตแนวใหม่ เพื่อยกระดับที่อยู่อาศัยให้เป็นมากกว่าคำว่าบ้านยืนหนึ่งทำเลศักยภาพ เพราะ” ตั้งอยู่บนถนนเส้นหลัก ลำพูน-ดอยติ รวดเร็วทุกการเดินทาง รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งชอปปิ้ง สถานศึกษา และแหล่งงานขนาดใหญ่ เช่น แจ่มฟ้า ช้อปปิ้ง มอลล์ กาดลำพูนจตุจักร โรงเรียนใบบุญลำพูน โรงพยาบาลพริ้นซ์ โรงพยาบาลลำพูน นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์เติมเต็มทุกการพักผ่อนด้วยบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดที่มีให้เลือกสรรได้ตรงความต้องการ ทั้งบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และบ้านแฝด 2 ชั้น บนพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น 122-279 ตร.ม. ขนาด 3-4 ห้องนอน 3-5 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ ฟังก์ชันครบครันรองรับทุกเจเนอเรชัน โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ภายนอกและภายในที่ออกแบบให้ดูทันสมัย ตอบรับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ พร้อมระบบ Smart Home & Security ติดตั้งภายในบ้านทุกหลัง สมบูรณ์แบบด้วยพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ ทั้งสโมสร ฟิตเนส สระว่ายน้ำ สวนสาธารณะ และเพิ่มอีกระดับของความปลอดภัย 24 ชม. ด้วยกล้อง CCTV และ ระบบเข้าออกโครงการแบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ (LPR)พบมิติใหม่แห่งการอยู่อาศัยได้แล้วที่โครงการ ศุภาลัย วิลล์ ลำพูน เปิดจองครั้งแรก 27-28 พฤษภาคมนี้ พิเศษ! จองภายในวันงาน รับ TV Samsung 65 นิ้ว พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 500,000 บาท* ลูกค้าที่สนใจสามารถลงทะเบียนรับส่วนลดเพิ่ม 100,000 บาท* ได้ที่ http://bit.ly/42TWr32 (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)