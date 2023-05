“ศุภาลัย โซนเกาะเรียน-อยุธยา” อวดโฉม Clubhouse สุดอลังการ

“ศุภาลัย โซนเกาะเรียน-อยุธยา” ยกระดับทุกการอยู่อาศัย เผยโฉมส่วนกลางสุดหรูขนาดใหญ่และจัดเต็มที่สุดในโซน พร้อมรองรับทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทุกเจเนอเรชัน ในงาน Clubhouse Opening Party 27-28 พ.ค.นี้ จองภายในงานรับฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าสูงสุด 6 ชิ้น และรับเพิ่ม Cashback สูงสุด 200,000 บาท

ให้ความสำคัญกับทุกมิติการอยู่อาศัย จึงสร้างสรรค์ทุกตารางเมตรใน 2 โครงการโซนเกาะเรียน-อยุธยา ทั้งศุภาลัย พาร์ควิลล์ เกาะเรียน-อยุธยา และศุภาลัย พรีโม่ เกาะเรียน-อยุธยา ให้เป็นพื้นที่แห่งความสุข โดดเด่นกว่าใครด้วยสโมสรส่วนกลางขนาดใหญ่ ดีไซน์สวยทันสมัย ที่สามารถรองรับการใช้บริการจากลูกค้าได้เป็นจำนวนมาก เอาใจสายสปอร์ตด้วย สระว่ายน้ำ สนามบาสเกตบอล โต๊ะปิงปอง และห้องฟิตเนสที่จัดหนักอุปกรณ์ออกกำลังกายครบครัน อีกทั้งยังมีพื้นที่ Co-working Space และ Kids Room ให้เลือกใช้ได้ตามใจ ทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ส่วนกลางกว่า 1 ไร่ ที่พร้อมให้อิสระตอบโจทย์ทุกกิจกรรมสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสุนทรีย์ ต้องไม่พลาดในการแวะเยี่ยมชมโครงการ “ศุภาลัย พาร์ควิลล์ เกาะเรียน-อยุธยา” ที่มาพร้อมแนวคิด "Indulge your senses with the greatest life in nature สุนทรียภาพของการใช้ชีวิตที่เหนือระดับ" กับบ้านเดี่ยวซีรีส์ล่าสุด สไตล์ Modern Tropical ที่ให้ได้สัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดด้วยสวนขนาดใหญ่ในโครงการและพร้อมพรรณไม้นานาชนิด บนพื้นที่ใช้สอยเริ่ม 176-330 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4-6 ห้องน้ำ 2-3 ที่จอดรถ ในราคาเริ่มต้น 5.04 ล้านบาทหรือจะเป็นตัวเองได้ในทุกพื้นที่กับโครงการ “ศุภาลัย พรีโม่ เกาะเรียน-อยุธยา” บ้านแฝดและทาวน์โฮมสไตล์โมเดิร์น เอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร ฟังก์ชันจัดเต็มพร้อมเข้าอยู่ ที่มาพร้อมวัสดุคุณภาพประหยัดพลังงาน บนพื้นที่ใช้สอย เริ่ม 119-149 ตร.ม. 3 ห้องนอน 2-3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ ราคาเริ่มต้น 2.40 ล้านบาท โดยทั้ง 2 โครงการตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพ ให้ทุกการเดินทางสะดวกรวดเร็วเพราะใกล้สถานที่สำคัญ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล อยุธยา อยุธยา ซิตี้พาร์ค Big C อยุธยา และแหล่งงานนิคมอุตสาหกรรม โรจนะ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค และนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินชาวอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงที่กำลังอยากมีบ้านเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพบกันในงาน Clubhouse Opening Party วันที่ 27-28 พฤษภาคมนี้ จองภายในงานจัดเต็มโปรโมชันจุใจ ทั้งรับฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าสูงสุด 6 ชิ้น รับเพิ่ม Cashback สูงสุด 200,000 บาท และของแถมอื่นๆ อีกมากมาย*