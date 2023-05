นักแสดงนำ Born To Be Y The Series บุก Jetts Fitness ออกกำลังกาย ฟิตความพร้อม กับฟิตเนสมาตรฐานระดับโลก ก่อนตะลุย Road Show ยาว

ไม่หยุดที่จะเดินหน้าได้รับการตอบรับจากผู้สนับสนุนแบรนด์ดัง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างที่ซีรีส์มีการขยับตารางการออกอากาศไปเป็นช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ สำหรับโปรเจคซีรีส์วายที่น่าจับตามอง อย่าง Born To Be Y The Series ของ ค่าย WELL THAiLAND ในเครือ โปร-อิมเพรส อินเตอร์ กรุ๊ปล่าสุดหนุ่ม ๆ นักแสดงนำทั้ง 18 คน ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก Jetts Fitness Thailand ในการเป็นผู้สนับสนุนพื้นที่ออกกำลังกาย ของเจ็ทส์ ฟิตเนสกว่า 40 สาขาทั่วประเทศ และ 300 กว่าคลับทั่วโลกให้น้อง ๆ นักแสดงได้เข้าคลับฟิตความพร้อม ดูแลรูปร่างและสุขภาพอย่างเป็นทางการ ภายใต้การดูแลของเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาโดย Mr.Dane Patrick Cantwel Managing Director บริษัท ฟิตเนส แอนด์ ไลฟ์สไตล์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณเอ๋ รภัทกร (สกุลภัทกรวงศ์) พงศ์วัทธิกร Co-Founder & CEO บริษัท โปร-อิมเพรส อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ได้เข้าร่วมลงนามในสัญญาการเป็นสนับสนุนอย่างเป็นทางการ พร้อมเชิญชวนคนรุ่นใหม่เข้าฟิตเนส ออกกำลังกายได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ เจ็ทส์ ฟิตเนสกว่า 40 สาขาทั่วประเทศ“Jetts Fitness” (เจ็ทส์ ฟิตเนส) เป็น ผู้ให้บริการฟิตเนสคลับ 24 ชั่วโมงจากออสเตรเลีย ที่ปัจจุบันมีมากกว่า 300 คลับ ในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ และ ประเทศไทย สำหรับในไทยนั้นตอนนี้มีมากกว่า 40 คลับทั่วประเทศ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยราคาสมาชิกเริ่มต้นเพียงเดือนละ 1,500 บาท* แบบไม่มีเงื่อนไขผูกมัด แต่ละคลับมีอุปกรณ์ในการออกกำลังกายมาตรฐานระดับโลกจำนวนมาก ครบครัน ทันสมัย ใหม่ สะอาด และสถานที่กว้างขวาง การเดินทางไปยังคลับสาขาต่าง ๆ ก็สะดวกสบายมาก ๆ หรือ สำหรับคนที่ชอบคลาสออกกำลังกาย เจ็ทส์ ฟิตเนสยังมีคลาสที่มีชื่อเสียงระดับโลกจาก LESMILLS อย่าง BODYPUMP, BODYCOMBAT, BODYBALANCE, BODYJAM, BODYSTEP, BARRE และ SH’BAM นอกจากนี้ ยังมีคลาสอื่นให้เลือก เช่น Core and Stretching, Let’s Move, Step Move และ รวมไปถึง J Series ซึ่งเป็นคลาสออกกำลังกายลิขสิทธิ์ของเจ็ทส์ ฟิตเนสเอง ควบคู่ไปกับการทำโปรโมชั่นและออกแคมเปญต่าง ๆ ที่น่าสนใจและคุ้มค่ากับสมาชิกทุกคนภายในงานน้อง ๆ นักแสดงนำ Born To Be Y The Series ยังได้เผยไทม์ไลน์ของซีรีส์ใหม่ หลังจากการเลื่อนออกอากาศ จากในวันที่ 6 พฤษภาคม 66 นี้ เป็น ประมาณเดือนกันยายน 66 ว่า ในเดือนพฤษาคมและมิถุนายน ที่จะมาถึงนี้ น้อง ๆ กำลังเตรียมตัวได้พบกับแฟน ๆ ในกิจกรรม Born To Be Y The Series Soft Fan Meeting & Opening Show ที่จะมีขึ้นในประเทศไทย 3-5 ครั้ง ที่ ซีคอนสแควร์ ซีคอนบางแค และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งนอกจากนี้ยังจะมีการโร้ดโชว์ไปในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา ช่วงประมาณเดือนมิถุนายนแบบแน่นเอียดกันอีกด้วยสำหรับช่วงนี้น้อง ๆ ก็เตรียมความพร้อมทั้งซ้อมร้องเพลง ซ้อมเต้น ทำโชว์ เตรียมบิ๊กเซอร์ไพรส์มาฝากแฟน ๆ กันแน่นอน ใครที่อยากติดตามน้อง ๆ นอกจากจะไปส่อง ไปแจมเล่นฟิตเนสที่ เจ็ทส์ ฟิตเนสที่เดียวกับน้อง ๆ แล้วก็สามารถติดตามกันได้ที่ เฟสบุ๊ค Well Thailand หรือ ไอจี ทวิตเตอร์ ติ๊กต๊อก Born To Be Y The Series กันได้เลย