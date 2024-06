The 1 ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล และ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ผนึกกำลัง 2 ผู้นำ Shopping Experience ของไทย เผยความสำเร็จ “The 1 Day วัน The 1 แห่งชาติ 2024

22 มิถุนายน 2567 - The 1 ผู้นำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้ในฐานะ Center of Life Platform อันดับ 1 ของไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ผนึกกำลังพาร์ทเนอร์คนสำคัญ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เผยตัวเลขความสำเร็จจากงาน “The 1 Day วัน The 1 แห่งชาติ 2024” มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเพื่อสมาชิก The 1 และลูกค้าบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันเท่านั้น เผยผลตอบรับดีเกินคาด! ชี้ไฮไลท์โปรโมชั่นเด็ด ช้อป 5,000 รับคืน 5,000 พร้อมลุ้นสิทธิ์ร่วม Meet & Greet กับ Mark Tuan ดันยอดขายเติบโต 2 เท่าในเวลา 7 วัน พร้อมจำนวนผู้สมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ใหม่ เติบโต 350%คุณกวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ Managing Director – The 1 เผยว่า “จุดประสงค์หลักของงาน The 1 Day คือการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสมาชิก The 1 คนสำคัญของเรา สำหรับงาน The 1 Day วัน The 1 แห่งชาติ 2024 ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จในหลายๆ แง่มุม ไม่ว่าจะเป็นจำนวนสมาชิก The 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2 ล้านราย ยอดขายภาพรวมที่เติบโตกว่า 2 เท่า (เมื่อเทียบกับงาน The 1 Day ในปี 2019) คิดเป็น 1/5 ของยอดขายทั้งหมด อีกทั้ง 50% ของยอดขายทั้งหมด เป็นการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ซึ่งเป็นบัตรเครดิตพันธมิตรอย่างเป็นทางการเพียงบัตรเดียวในครั้งนี้ งาน The 1 Day 2024 ในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วย Synergy ที่แข็งแกร่งจากทุกธุรกิจภายในกลุ่มเซ็นทรัลที่ร่วมผนึกกำลังกัน รวมถึง Strategic Partner คนสำคัญอย่างบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ผู้สร้างสรรค์งาน Meet & Greet ครั้งพิเศษ ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่นอกเหนือไปจากการช้อปให้สมาชิก The 1 และลูกค้าบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ได้สัมผัส โดยสามารถติดตามประสบการณ์และสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ ที่เตรียมพร้อมมานำเสนอสมาชิก The 1 ตลอดทั้งปีบน The 1 APP”คุณอธิศ รุจิรวัฒน์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด เผยว่า “ทิศทางกลยุทธ์หลัก (Strategic Direction) ของบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน คือการเสริมสร้างพันธมิตรกับทุกธุรกิจในกลุ่มเซ็นทรัล มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรหลักของงาน The 1 Day โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งให้กับลูกค้าคนพิเศษเพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งของสมาชิก The 1 ที่เป็นลูกค้าบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน จึงเป็นที่มาของการจัดงาน ‘The One for The 1 Presented by Central The 1 Credit Card’ ในครั้งนี้ เราได้คัดสรรที่นั่งโซนพิเศษ Central The 1 Credit Card Zone จำนวน 200 ที่นั่ง สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ซึ่งเป็นโซนพิเศษได้ใกล้ชิดกับ Mark Tuan อย่างมาก”สำหรับกิจกรรม Meet & Greet ครั้งสำคัญกับ Mark Tuan ซึ่งเป็นส่วนสำคัญภายใต้งาน The 1 Day 2024 ได้รับความสนใจจากสมาชิก The 1 อย่างเป็นประวัติการณ์ โดยมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเพื่อร่วมงานภายใน 1 ชั่วโมงแรกทันที กว่า 10,000 คน (ในช่วงเวลา 00.01 น. – 01:00 น. วันที่ 23 พฤษภาคม 2024) รวมสิทธิ์ผู้เข้าร่วม Lucky Draw มากกว่า 200,000 สิทธิ์ตลอดรายการ นอกจากนั้น สำหรับ Fast Fan Zone ยังมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ใน 2 นาทีแรก ซึ่งเป็นโซนพิเศษสุด 50 ที่นั่ง สำหรับผู้ที่ช้อปครบ 30,000 บาทและลงทะเบียนสำเร็จ 50 ท่านแรกเท่านั้นคุณอธิศ รุจิรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่เป็นสมาชิก The 1 ขอรับประกันได้เลยว่า ในงาน The 1 Day 2024 จะได้รับสิทธิพิเศษที่ดีที่สุด พร้อมประโยชน์สูงสุดในทุกประสบการณ์การช้อปเมื่อใช้จ่ายในกลุ่มเซ็นทรัลอย่างแน่นอน โดยเราได้มอบสิทธิพิเศษมากมาย ทั้งในเรื่องของการใช้จ่ายผ่านบัตร และการสมัครบัตรใหม่ ลูกค้าบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันใช้จ่ายในงาน The 1 Day 2024 จะได้สิทธิ์มากกว่า ถึง 5 สิทธิ์ในการลุ้นที่นั่งโซนพิเศษ Central The 1 Credit Card Zone ซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างดี ด้วยยอดสมัครบัตรใหม่เพิ่มขึ้นถึงกว่า 350% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับยอดสมัครบัตรปกติของปี 2024 โดยทางเราเตรียมขั้นตอนการสมัครบัตรใหม่และอนุมัติให้ลูกค้าภายใน 1 ชั่วโมง สามารถนำบัตรไปใช้จ่ายในงาน The 1 Day 2024 ได้ทันที”นอกจากนั้น คุณกวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ ได้เผยถึงการร่วมงานกับมาร์ค ต้วน (Mark Tuan) ในครั้งนี้ไว้ว่า “คุณมาร์ค ต้วนเป็นศิลปินระดับโลกที่มีความผูกพันและเป็นที่รักของแฟนคลับชาวไทยเป็นอย่างดี การที่ The 1 และกลุ่มเซ็นทรัลได้มีโอกาสร่วมงานกับศิลปินระดับโลกในครั้งนี้ เรามีความประทับใจกับการทำงานอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง จึงมั่นใจได้ว่างานวันนี้จะออกมาดีอย่างแน่นอน”สุดท้าย มาร์ค ต้วน ได้กล่าวถึงงาน The 1 Day 2024 ว่า “งาน The 1 Day 2024 ในครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากสำหรับผมในฐานะศิลปิน นอกจากจะได้มาพบกับแฟนคลับชาวไทยแล้ว ต้องขอบคุณทาง The 1 และ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่เปิดพื้นที่ให้ผมและทีมงานสามารถสร้างสรรค์งาน Meet & Greet ได้อย่างที่ตั้งใจ และหวังว่าทุกท่านจะประทับใจครับ ที่พิเศษอย่างมาก คือผมได้ลองทำอะไรใหม่ๆ อย่างเช่นการแสดง ซึ่งเป็นเซอร์ไพรส์พิเศษที่จัดให้เฉพาะกับผู้ที่ได้เข้าร่วม Meet & Greet ‘The One for The 1 Presented by Central The 1 Credit Card’ ในวันนี้เท่านั้นครับ”