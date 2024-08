“Gother”แพลตฟอร์มเที่ยวของไทยรุก เครือ “กสิกรไทย-กรุงไทย” ร่วมลงทุน

ผู้จัดการรายวัน 360- “Gother” แพลตฟอร์มท่องเที่ยวของคนไทยโดยสตาร์ทอัปชั้นนำ ‘เสิร์ชเอ็นจินอ็อปทิไมเซชั่น’ ผนึกกำลัง 2 กองทุนเวนเจอร์แคปชั้นนำ บีคอน วีซี-กรุงไทย เวนเจอร์ส พร้อมส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เข้าถึงคนไทย เข้าใจคนไทยอย่างแท้จริง ตอบสนองความต้องการเดินทางท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ พร้อมเปิดแคมเปญแรง ต้อนรับฤดูการท่องเที่ยว หวังกระตุ้นยอดสมาชิกแตะ 1,000,000 รายนายอนุพงษ์ เกรียงไกรลิปิกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสิร์ชเอ็นจินอ็อปทิไมเซชั่น จำกัด ผู้ก่อตั้งโกเธอร์ (Gother) กล่าวว่า “โกเธอร์เป็นแพลตฟอร์มท่องเที่ยวของคนไทยเพื่อคนไทย ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจจองที่พักและตั๋วเครื่องบินมากว่า 10 ปี มีจุดแข็งในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่เข้าถึงคนไทยและเข้าใจวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของคนไทยอย่างแท้จริง โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (Experience) และไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) อำนวยความสะดวกทำให้นักท่องเที่ยวสามารถจองบริการท่องเที่ยวได้แบบครบวงจรกับบริการที่หลากหลาย ง่าย ครบ จนทำให้จำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการแพลตฟอร์มจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ”ทั้งนี้ โกเธอร์มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการการท่องเที่ยว โดยให้บริการหลากหลายรูปแบบ เช่น บริการจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ที่พัก แพ็กเกจทัวร์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.gother.com และแอปพลิเคชันโกเธอร์ โดดเด่นด้วย โกเธอร์ คลับ (Gother KLUB) คอมมูนิตีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ที่มีไลฟ์สไตล์ และชื่นชอบการท่องเที่ยวคล้ายๆ กัน เช่น สายดำน้ำ สายมูเตลู สายกาแฟ เป็นต้น พร้อมส่งเสริมให้ทุกคนได้ออกไปท่องเที่ยวเปิดโลกตามแบบฉบับของตัวเอง ผ่าน “กิจกรรมน่าลอง” ครอบคลุมทั้งสวนสนุก สวนน้ำ นวดสปาและการผ่อนคลาย สุขภาพและความงาม เวิร์กชอปและกิจกรรมทางวัฒนธรรม สวนสัตว์และอควาเรียม และเดย์ทริป เป็นต้นนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พันธมิตรมาร่วมลงทุนครั้งใหญ่อย่าง บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด (บีคอน วีซี) บริษัทเงินร่วมลงทุนของธนาคารกสิกรไทย และบริษัท กรุงไทย เวนเจอร์ส จำกัด (กรุงไทย เวนเจอร์ส) บริษัทเงินร่วมลงทุนของธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นสองบริษัทร่วมลงทุนชั้นนำทางด้านการเงินของไทยมาช่วยเสริมศักยภาพบริการของโกเธอร์ไปอีกขั้น และยังเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับแพลตฟอร์มบริการท่องเที่ยว หรือ Online Travel Agent (OTA) ที่พัฒนาโดยสตาร์ทอัปไทยให้เติบโตพร้อมก้าวไปสู่การแข่งขันในตลาดระดับโลก ตอบรับความคึกคักของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่ยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานไปอีกขั้น โดยเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชัน K PLUS, Krungthai Next และแอปเป๋าตัง ให้ลูกค้าสามารถจองทริปการเดินทางและทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างไม่มีสะดุด“โกเธอร์ เป็นแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวที่พัฒนาโดยผีมือคนไทย ที่มุ่งสนับสนุนการท่องเที่ยวของคนไทย ด้วยการให้บริการที่มาจากความเข้าใจถึงความต้องการและวัฒนธรรมของคนไทยอย่างแท้จริง บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ารู้จริงเรื่องคนไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ที่มีแนวโน้มท่องเที่ยวเน้นประสบการณ์และไลฟ์สไตล์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งมอบการให้บริการที่มาจากกิจกรรม (Activity Base) และบริษัทยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทั้ง บีคอน วีซี และกรุงไทย เวนเจอร์ส ที่ช่วยเสริมศักยภาพบริการของโกเธอร์ ให้ตอบสนองความต้องการเดินทางท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าไปอีกขั้น”สำหรับการต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวนี้ โกเธอร์ ได้จัดแคมเปญพิเศษ “แจกฟิน บินฟรี ดี 2 ต่อ” แก่ผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนสมาชิกโกเธอร์ และใช้บริการ ตั้งแต่วันนี้ – 15 ต.ค. 2567 รับสิทธิ์ต่อที่ 1 ส่วนลดที่พักและเที่ยวบิน 500 บาท 150,000 รางวัล และต่อที่ 2 ลุ้นบินฟรีเที่ยวบินสู่ปารีส 2 รางวัลและส่วนลดเที่ยวบิน 10,000 บาท 18 รางวัล โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดสมาชิกให้แตะ 150,000 ราย สามารถร่วมแคมเปญได้ที่เว็บไซต์ โกเธอร์ หรือผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS, Krungthai NEXT และเป๋าตัง