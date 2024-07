Traveloka เปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ คู่รัก “เจเจ-ต้าเหนิง” ชวนเที่ยวทั่วโลก

ผู้จัดการรายวัน 360 – Traveloka (ทราเวลโลก้า) แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความยินดีที่จะประกาศการแต่งตั้ง เจเจ กฤษณภูมิ หรือ เจเลอร์ และ ต้าเหนิง กัญญาวีร์ เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ในประเทศไทย คู่รักนักเที่ยวคู่นี้เป็นตัวแทนของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการผจญภัย หลงใหลในการสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ Traveloka ในการมอบประสบการณ์การเดินทางใหม่ ๆ ทั่วโลก การร่วมมือกับเจเจ-ต้าเหนิงเป็นการจุดประกายการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยมอบแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้ออกไปสำรวจโลกได้อย่างสะดวกสบาย อีกทั้ง Traveloka จะมอบสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าให้กับลูกค้า เพื่อเติมเต็มความฝันผ่านวันหยุดพักผ่อนด้วยโปรโมชั่นและแคมเปญสุดพิเศษมากมาย พร้อมกันนี้ ในช่วงระหว่างการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ Traveloka มีการจัดกิจกรรม ‘Jaylerr + Thanaerng Grand Sale’ ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 22 กรกฎาคม 2567 โดยมอบทั้งโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 สำหรับผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมถึง เที่ยวบิน ที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว และส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่จากข้อมูลเชิงลึกของ Traveloka พบว่า ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสนใจมากที่สุด ในขณะเดียวกัน จุดหมายปลายทางในประเทศยอดนิยมยังมี เชียงราย อุดรธานี อุบลราชธานี และนครศรีธรรมราช ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการหันมาเที่ยวเมืองรองเพื่อแสวงหาประสบการณ์เที่ยวที่แปลกใหม่ในประเทศที่เพิ่มขึ้นข้อมูลเชิงลึกของ Traveloka พบว่า ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 การจองกิจกรรมการเดินทางสำหรับนักเดินทางในประเทศเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2566 การเลือกเจเจ-ต้าเหนิงเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คาดว่าจะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการส่งเสริมจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในประเทศ และเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Traveloka ในการเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มคนรุ่นใหม่ และการพัฒนาประสบการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่องอิโก้ พูเทร่า (Iko Putera) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน Transport ของ Traveloka กล่าวว่า “การเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ใหม่ครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ Traveloka ในประเทศไทย เจเจ-ต้าเหนิงเป็นตัวแทนของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มีความหลงใหลในการเดินทาง และชอบหาประสบการณ์แปลกใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ Traveloka ที่ต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ เรารู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเดินทางออกไปท่องเที่ยวและเปิดประสบการณ์ที่น่าจดจำ”เจเจ-ต้าเหนิง แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Traveloka กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางกับ Traveloka ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของประเทศไทย Traveloka คือแบรนด์แรกที่เรานึกถึงเสมอเมื่อเราต้องการเดินทาง เพราะสามารถจองทุกบริการการเดินทางไว้ในแอปพลิเคชันเดียว ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย เราหวังว่า เราทั้งคู่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเสมอเมื่อนึกถึงเรื่องเที่ยวต้อง Traveloka”ต้าเหนิงเริ่มต้นการทำงานจากการเป็นนางแบบมืออาชีพและได้รับความนิยมจากบทบาทนำในซีรีย์ Hormones 3 The Final Season ส่วนเจเจ เป็นที่รู้จักจากผลงานภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ เป็นนักดนตรีและนักแสดงที่ได้รับกระแสนิยมจากการเป็นสมาชิกของวงบอยแบนด์ Nine by Nine (9x9) คู่รักนักเที่ยวคู่นี้เป็นที่คุ้นหูกันในนาม ‘เจเจ-ต้าเหนิง’ ถือเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่รักการเดินทางและต้องการค้นพบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร และ Traveloka มุ่งหวังที่จะส่งเสริมและยกระดับประสบการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยบริการการเดินทางหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก กิจกรรม และอื่น ๆ ภายใต้แท็กไลน์ใหม่ “เรื่องเที่ยวต้อง Traveloka”Traveloka เชิญชวนคนไทยมาร่วมฉลองการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ใหม่ผ่านโปรโมชั่นพิเศษ ‘Jaylerr + Thanaerng Grand Sale’ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม ถึง 22 กรกฎาคม 2567 โดยระหว่างกิจกรรมนี้ ลูกค้าสามารถรับข้อเสนอซื้อ 1 แถม 1 พร้อมส่วนลดสูงสุดถึง 10,000 บาท และลูกค้าใหม่สามารถรับส่วนลดสูงสุดถึง 1,000 บาท (รหัสคูปอง: TRAVELOKA) ได้ตลอดทั้งปีในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Traveloka เจเจ-ต้าเหนิงจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้บริโภคในการจองทริปวันหยุดภายใต้แท็กไลน์ ‘เรื่องเที่ยวต้อง Traveloka’ ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นบนแพลตฟอร์ม Instagram, Facebook, TikTok และ YouTube ของ Traveloka รวมถึงกิจกรรมและวิดีโอโปรโมชั่นเพิ่มเติมให้แฟน ๆ ได้ร่วมสนุกบน Instagram ส่วนตัวของเจเจและต้าเหนิง