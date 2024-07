เปิดตัว The World’s Coolest Commute: แฟร์ฟิลด์ บาย แมริออท ทุนสนับสนุนการเดินทาง 30 วันทั่วญี่ปุ่นแบบเต็มจำนวน

คุณชื่นชอบญี่ปุ่นและกำลังโหยหาการผจญภัยไปในสถานที่ ที่นอกเหนือไปจากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปไหม? ถ้าใช่ ถึงเวลาแล้วที่จะเตรียมตัวคว้าโอกาสที่ครั้งหนึ่งในชีวิต!ซึ่งเป็นแบรนด์โรงแรมของพอร์ตโฟลิโอโรงแรมชั้นนำกว่า 30 แบรนด์ของแมริออท บอนวอย (Marriott Bonvoy) เปิดตัว ‘Road Trip Reporter’ แคมเปญหานักเล่าเรื่องการเดินทางเพื่อร่วมพัฒนาเนื้อหาเกี่ยวกับการผจญภัยที่ไม่มีใครเหมือน โดยเปิดรับสมัครนักเล่าเรื่องการเดินทางที่มีใจรักการผจญภัยจากทั่วโลก โดยนักเดินทางจะได้สำผัสชนบทอันกว้างใหญ่และยังไม่ค่อยใครได้ไปสัมผัสของญี่ปุ่น ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจะได้เพลิดเพลินกับ "การเดินทางแบบเที่ยวไปทำงานไป" (work trip) เป็นเวลา 30 วัน เพื่อสำรวจมรดกอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ของประเทศญี่ปุ่น และพร้อมสัมผัสกับความสะดวกสบายและการต้อนรับที่อบอุ่นของโรงแรมแฟร์ฟิลด์ บาย แมริออท (Fairfield by Marriott) ในทริปเดียวกัน โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดและสิทธิประโยชน์ต่างๆ มูลค่ารวมกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ"ญี่ปุ่นเติบโตขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่มีผู้คนอยากไปเยือนมากที่สุดในโลก แต่นอกเหนือจากเมืองที่คึกคักแล้ว และเรารู้จักกันดีแล้ว ญี่ปุ่นยังมีจังหวัดที่ไม่ค่อยมีใครรได้ไปสัมผัส ซึ่งเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าหลงใหล ประสบการณ์ด้านอาหาร และธรรมชาติที่ยังไม่ถูกรบกวน” จอห์น ทูมีย์ (John Toomey) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมจีน) อธิบาย "แมริออท บอนวอย เชื่อมั่นในพลังของการเดินทางมาโดยตลอด และนั่นคือเหตุผลที่เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มอบโอกาสให้ 'นักเล่าเรื่องการเดินทาง' หรือ ‘Road Trip Reporter’ ได้ไปใช้ชีวิตและสัมผัสวิถีชีวิตแบบ ‘Michi-no-Eki’ กับแฟร์ฟิลด์ บาย แมริออท และบอกเล่าเกี่ยวกับการผจญภัยที่ยังไม่มีใครค้นพบนอกเส้นทางที่หลายๆคนคุ้นเคยของญี่ปุ่น"สำหรับนักเดินทางที่พร้อมจะทำให้ความหลงใหลของพวกเขาเป็นมากกว่าแค่งานอดิเรก ในข้อตกลงสนับสนุนการเดินทางครั้งนี้ 'นักเล่าเรื่องการเดินทาง' จะได้บันทึกการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นของพวกเขาใน 14 จังหวัดในญี่ปุ่น ร่วมพัฒนาเนื้อหาเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียเชิงประสบการณ์สำหรับโครงการ Michi-no-Eki ของแบรนด์ โดยเน้นประสบการณ์ระหว่างทาง เช่น คำแนะนำเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม สถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งที่น่าสนใจยอดนิยม ข้อเสนอของแฟร์ฟิลด์ บาย แมริออท และอื่นๆ อีกมากมาย เส้นทางการขับรถเที่ยวด้วยตนเองเป็นเวลาหนึ่งเดือนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดย ผู้ที่มีข้อมูลเจาะลึกในพื้นที่จากแฟร์ฟิลด์ บาย แมริออท รวมถึงการเดินทางที่ชวนให้นึกถึงความหลังไปยังเมืองเก่าคิโนซากิ (Kinosaki) และอิซูชิ (Izushi) ของเกียวโต การเยี่ยมชมทุ่งดอกไม้อันกว้างใหญ่และไร่องุ่นของเซระ (Sera) ในฮิโรชิมา และอื่นๆ อีกมากมาย บริการที่พักแบบรวมทุกอย่างแล้วจะถูกจัดเตรียมไว้ที่โรงแรม 29 แห่งที่เพิ่งเปิดใหม่ของโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ติดกับสถานีข้างทางที่เรียกกันในท้องถิ่นว่า “Michi-no-Eki” และเป็นจุดพักที่เหมาะสมในการสำรวจอุทยานแห่งชาติที่อยู่ใกล้เคียง มรดกโลกขององค์การยูเนสโก และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อเป็นการตอบแทนการแบ่งปันเรื่องราวการเดินทางของพวกเขากับเพื่อนนักเดินทาง 'นักเล่าเรื่องการเดินทาง' จะได้รับสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนที่น่าดึงดูดใจ ได้แก่·ที่พัก 30 วันที่โรงแรมแฟร์ฟิลด์ บาย แมริออท·อาหารเช้า กลางวัน และเย็นทุกวัน เพื่อสัมผัสรสชาติที่หลากหลายของญี่ปุ่น·ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ·โปรแกรมการท่องเที่ยวที่ได้รับการดูแลอย่างดี·รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตนเองและค่าน้ำมันที่สามารถเบิกได้·เงินสนับสนุนจำนวน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการพัฒนาเนื้อหาและภาพถ่าย/วิดีโอ และสิทธิ์การใช้งานที่เกี่ยวข้องพร้อมจะร่วมเดินทางไปกับ The World’s Coolest Commute หรือยัง? ผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อรับคัดเลือกเป็นนักเล่าเรื่องการเดินทางของแฟร์ฟิลด์ บาย แมริออท ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2567Entries must include:สิ่งที่ต้องใช้ในการสมัคร:·เรื่องราวการเดินทางล่าสุดที่คุณเขียน (ไม่เกิน 500 คำ) เป็นภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบช่วงเวลาที่บันทึกไว้·คำตอบหนึ่งประโยคสำหรับคำถามนี้: What motivates you to be Fairfield’s Road Trip Reporter?·ลิงก์ไปยังบล็อกและ/หรือหน้าโซเชียลมีเดีย·รายละเอียดส่วนตัว รวมถึงชื่อ อายุ ประเทศต้นทาง และใบอนุญาตขับขี่·เปิดรับนักเขียนภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาญี่ปุ่นที่มีอายุมากกว่า 18 ปีอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://fairfield-michinoeki-japan.com/information/fairfield-roadtripreporterผู้สมัครที่สนใจสามารถส่งผลงานของตนได้ที่ roadtripreporter.fairfield@marriott.comเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของโครงการ