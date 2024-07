ฝีมือแรงงานจังหวัด จัดที่นอนให้วิทยากรสุดอนาถา แรงงานพม่ายังนอนสบายกว่านี้

วันนี้ (24 ก.ค.) เฟซบุ๊ก "รวมพลคนท่าศาลา" โพสต์ข้อความระบุว่า "ประหยัดจัด ระบบราชการไทย ให้ไปเข้าค่าย หรือ ไปสอน บาริสต้าท่าหลา จากร้านกลับกลาย ถูกเชิญไปเป็นวิทยากร พร้อมห้องพักที่อาจถูกจำกัดด้วยงบประมาณหรือเปล่า ไม่จำเป็นต้องหรูนะ แต่ให้พอเหมาะสม พร้อมฝากเรียนถึง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ด้วยความเคารพผ่านภาษาหัวร้อน ขออภัยหากมีภาษาไม่สุภาพ"โดยระบุว่า "เรียน ผอ. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เรื่อง การเตรียมที่พักอันแสนห่วยแตก ตามที่ท่านได้ติดต่อ คุณศุภชัย ซึ่งเป็นบาริสต้าของร้าน "กลับกลาย" จ.นครศรีฯ เพื่อไปเป็นวิทยากรสอนหลักสูตรบาริสต้าฯ เป็นเวลา 8 วัน ที่ จ.ชุมพร และท่านบอกว่ามีที่พักให้ เมื่อเราไปถึงหน้างาน พบกับที่พักแล้วนั้น ห้องพักที่เตรียมไว้ให้ เราสงสัย Ship หายว่า ท่านดูแลวิทยากรด้วยห้องนอนแบบนี้จริงหรือ1. ห้องประชุมเก่าที่ดัดแปลงมาเป็นห้องนอน ไม่มีแอร์ เอาเตียงมาวาง พัดลมเล็กๆ ที่ต่ำกว่าระดับเตียง แต่นั่น ก็ไม่เท่ากับสภาพเครื่องนอนที่เป็นนวัตกรรมของ 50 ปีที่แล้ว หมอนขิด & ผ้าห่มที่มีขนเยอะและเบาที่สุดในโลก มันยังมีใช้ในการรับรองแขกของระบบราชการไทยจริงๆ เหรอ (วะ)!!!!2.หลังจากเห็นห้องนอน เราคิดว่าไม่ไหว เพราะถ้านอนไม่หลับ เราจะสูญเสียพลัง และไม่เต็มที่กับการสอน จึงลองขอตัวเลือกอื่น ทาง จนท. บอกว่ามีที่พักเป็นโรงแรมใกล้ๆ คืนละ 350 บาท แต่เราต้องออกค่า รร.เองนะ 8 คืน...!!!3. ถ้าท่านคิดว่าห้องนี้จัดไว้ดี และเหมาะสมแล้ว ลองไปเชิญญาติๆ พ่อแม่พี่น้องลูกหลานท่านมาลองนอนดูนะคะ ยังไม่ต้องถึงกับนอน แค่ลองดมๆ ดูก่อนก็ได้ ดูสิจะไหวกันรึปล่าว ... เครื่องนอนที่ท่านเตรียมไว้ เข้าใจว่าน่าจะขอยืมมาจาก รปภ. ที่เขาไม่ใช้แล้ว ขอโทษเถอะค่ะ แรงงานพม่าฉีดยาทุเรียนแถวๆ ต.กลาย ยังนอนสบายกว่านี้เลย4. ในทางกลับกัน ไม่ว่าจะ ผอ.หรือข้าราชการผู้เจริญแล้วในหน่วยงานของท่าน ถ้าต้องไปทำงานที่อื่น แล้วเขาดูแลต้อนรับแบบนี้ พวกท่านจะแฮปปี้ มั๊ยคะ? .. อ๊ะ อ๊ะ ตอบแบบจริงใจนะ!!5. เราได้ค่าตอบแทนวิทยากรก็จริงค่ะ ได้รับในเรทราคาราชการ ย้ำ "เรทราชการ" ค่าน้ำมันไป-กลับ (คอน-ชุมพร) ไม่มีให้ ไม่เป็นไรค่ะ เราต้องขนอุปกรณ์เครื่องชงทั้งหมดไปเอง ไม่เป็นไร จัดให้ค่ะ ต้องปิดร้าน 10 วันรายได้หายไป ในช่วงวันหยุดยาว ไม่เป็นไร ไหวค่ะ ใจเราใหญ่ จัดให้ได้หมด ... แค่เพียงสิ่งเดียวที่คุณเตรียมไว้ให้เรา คือที่พัก คุณทำได้เท่านี้จริงดิ!!! ที่เจ็บปวดกว่าคือ ถ้าจะนอนดีกว่านี้พี่ต้องจ่ายเอง ... #Hengซวยค่ะ6. เราเคยสอนหลักสูตรบาริสต้าฯ แบบนี้ ให้กับ สนง.พัฒนาฝีมือฯของ จ.นครศรีฯ, พัทลุง และหน่วยงานอื่น มากว่า 15 ครั้ง ซึ่งทุกที่และทุกครั้งเราได้รับเกียรติอย่างดีบ้าง ดีเกินไปบ้าง ตามความเหมาะสมบ้าง แล้วแต่ปัจจัยของหน่วยงานและสถานที่ ซึ่งเราเข้าใจและไม่เคยทำตัวมีปัญหา ..แต่มาเจอแบบชุมพรนี่มันสุดติ่งกระดิ่งเปรต เอ้ย!! กระดิ่งเป็ดจริงๆ ชี้วัดถึงระดับความเจริญของระบบราชการบ้านท่านได้อย่างน่าขายหน้ามาก..คุณอาจทำแบบนี้กับวิทยากรท่านอื่นแล้วเขาทนได้..แต่ไม่ใช่กับศุภชัยแน่นอน.. ตามที่กล่าวสรรเสริญมาทั้งหมด เรามิได้ทำเพื่อความสะใจ หรืออยากได้ผลประโยชน์ส่วนตน เพียงแค่อยากเห็นผลเป็นการพัฒนา ให้สมกับชื่อกรมพัฒนาฯ bla bla bla..เพราะสุดท้ายถึงคุณจะดูแลเราแย่แค่ไหน เราก็ถอยหรือยกเลิกงานไม่ได้อยู่แล้ว ไม่ใช่เพราะเงินหรือเกรงกลัวคุณ แต่เป็นเพราะนักเรียนกาแฟ 2 รุ่นที่เขาอุตส่าห์หยุดงาน ปิดร้านมารอรับความรู้เพื่อไปนำประกอบอาชีพทำมาหากิน ..The show must go on ศุภชัยจึงไปนอนโรงแรม และจ่ายค่าห้องเอง เก็บแรงไว้สอนวันพรุ่งนี้...แต่จำไว้เถอะว่า ถ้ายังดูแลกันแบบนี้ มันจะ"ไม่มีรอบหน้า" อีกแล้ว"ล่าสุด เฟซบุ๊ก "กลับกลาย/Klubklai" โพสต์คอมเมนต์ว่า "ตอนนี้พี่โต ผู้สอน ซึ่งอยู่ที่ชุมพรมีความกดดันอยู่ค่ะ เพราะทางสำนักงานขอให้ลบโพสต์ ถ้าลบ คือจะให้สอนต่อจนจบคอร์ส แต่ถ้าไม่ลบก็อาจจะยกเลิกการสอน ยกของกลับ โดยจ่ายแค่ค่าสอนวันนี้ครึ่งวัน ไม่ชดเชยค่าที่พักหรือค่าเดินทางใดๆ ซึ่งเราอาจจะต้องลบโพสต์เพื่อไม่ให้เกิดความกดดันต่อพี่โตที่อยู่หน้างาน และให้คนที่ลงคลาสเรียนได้เรียนจนจบค่ะ แถมยังเอ่ยว่าจะให้ทนายหาทางฟ้องร้อง ที่ทำให้หน่วยงานเค้าเสียหาย...เฮ้อ!!!!" ทำให้โพสต์ดังกล่าวในเฟซบุ๊กของร้านถูกลบออกไป