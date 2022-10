ROM เดบิวต์ผลงาน ‘REBORN’ นำทัพศิลปินไทยบุกตลาด SEOUL เมืองหลวงแฟชั่นและเทรนด์แห่งใหม่ของเอเชีย

ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์และศิลปินเชื้อสายไทย ผู้ฝากผลงานในระดับนานาชาติมาแล้วหลายครั้ง เปิดตัวเดบิวต์งานนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรก ที่ใช้ศิลปะของภาพถ่ายและเสียงเพลงเล่าเรื่องความรักผ่านห้วงกาลเวลาและนิยามความงาม หวังจุดประกายให้มีการกล่าวถึงการผงาดขึ้นกลางกรุงโซลในฐานะศูนย์กลางใหม่แห่งวงการ art, design, fashion และ entertainment หลังกระแส K-Pop และ K-Drama ปังไกลทั่วโลกนิทรรศการ ‘REBORN’ เปิดตัวในคอนเซ็ปต์ ‘rebirth love’ มาในธีม ‘minimal luxury, surreal, sci-fi’ ซึ่งเป็นลายเซ็นของ ROM (ที่เคยเสกงานให้ลูกค้าหลายตั้งแต่ Gems Pavilion, GQ Thailand, King Power, One Nimmam, % Arabica Thailand, ไปจนถึงแบรนด์ระดับนานาชาติของ SCG อย่าง Geoluxe แบรนด์ผ่านแบรนด์ ROM DESIGN) สามารถสะกดอารมณ์ผู้ร่วมงานได้เข้าถึงและสัมผัสได้ถึงนิยามความสวยงามแบบใหม่แห่งผสมผสานค่านิยมแบบเก่าและแบบใหม่ผ่านกาลผันเปลี่ยนเข้าด้วยกัน ที่ขับเคลื่อนจากตะวันออกสู่ตะวันตก โดยสะท้อนสู่สายตาผู้ชมนานาชาติ ซึ่งงานนี้ ได้รับความสนใจจากคนในแวดวงของเกาหลีเป็นจำนวนมาก อาทิ Kwon Kim (นักแสดง) , Joon Woo Jo (แฟชั่นไดเร็กเตอร์) , Won Jae Lee (ดีไซเนอร์, 51percent) , Simon Bureau (CEO, Vectis Corporation) , Woosung Kang (เจ้าของ Owner New Ampersand Publishing) , Soohyo Kim (ศิลปิน) , Ji Soo Yim (เจ้าของ The Klub)ภาพถ่ายอนาลอกที่ใช้เล่าเรื่อง ‘REBORN’ ROM ได้ร่วมงานกับ Ten Pannatat ช่างภาพชาวไทยหน้าใหม่ไฟแรง เพื่อสื่อสารเรื่องราวผ่านภาพถ่าย และหนึ่งในงานยังได้ร่วมกับ Sarran Youkongdee ดีไซเนอร์เครื่องประดับชาวไทย ผู้มีผลงานระดับโลกที่เครื่องประดับให้กับ Lalisa Manobal ใน music video ‘Lalisa’ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีเพลงที่ ROM ร่วมแต่งกับ ‘ชน’ อธิชนม์ ปิ่นทอง นักเปียโนวง Slot Machine อีกด้วย จนกลายเป็นนิทรรศการที่ Paso Gallery สุดมินิมอลลักชัวรี่ โดยสถานที่ในการจัดงานก็มีเสน่ห์จากความ niche และซุกซ่อนตัวอยู่ใน hanok ที่มีความเก่าแก่มากกว่าร้อยปีของกรุงโซล ผสานได้อย่างลงตัวกับจุดยืนต่อการเชื่อมโยงระหว่างงานแฟชั่นและงานศิลปะ พร้อมกับนำเสนอความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ ให้สื่อถึงผู้เฝ้ามองวงการศิลปะทั้งในกรุงโซล และในระดับนานาชาติ นิทรรศการ ‘REBORN’ ของ ROM ในกรุงโซลของเกาหลีใต้ครั้งนี้ ถือเป็นการประกาศศักดาและเป็นใบเบิกทางให้กับศิลปินไทยให้เข้าไปฝากผลงานในเมืองหลวงแห่งวงการเอนเตอร์เทนเมนต์ ศิลปะและแฟชั่นแห่งใหม่นี้ โดยที่ทางเกาหลี (Paso Gallery) และเมืองไทย (TOWNHOUSE Space) ยังไง จะเกิด business การทำธุรกิจ import และ export ด้วยกัน ซึ่งเป็นตลาด art & fashion to ตลาดทั่วโลกอีกด้วย แล้วก็อยากจะริเริ่ม form ‘exclusive communities’ ระหว่างทั้งสองประเทศPaso Gallery โดย MaKim (Min Sung Kim) เป็น Walking Gallery ที่ตั้งอยู่ใน hanock อันเก่าแก่สุดเฮอริเทจของเกาหลีใต้ ด้วยจุดยืนในการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสร้างสะพานที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างแฟชั่นและศิลปะ โดยExhibition ‘REBORN’ ของ ROM ยังจะเป็นคอลเลคชั่นแรกของ Paso Gallery ในการเปิด international hub และเป็นแนวทางแรกที่จะเปิด NFT สำหรับนักสะสมทั่วโลก เปิดทางให้สามารถเข้ามาเป็นเจ้าของงานศิลปะได้ ที่ทำควบคู่ไปกับ TOWNHOUSE Space (Bangkok) เว็บไซต์: pasogallery.com, townhousespace.com เกี่ยวกับ lazy blender ผู้ประสานงานและอยู่เบื้องหลัง โดยบริษัททำ art marketing และ artist marketing (lazy blender, Seoul) โดย Hanah Choi เว็บไซต์: lazyblender.comเกี่ยวกับ Artist & Creative Director – ROMROM (Rom Sangkavatana หรือ ร่ม สังขะวัฒนะ) ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์และศิลปิน ผู้อยู่เบื้องหลัง ROM DESIGN บริษัทด้านแบรนด์ดิ้งและดีไซน์ที่มีฐานอยู่ในประเทศไทย และ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยที่ผ่านมา ROM ได้ฝากผลงานผ่านสื่อในระดับนานาชาติมาแล้วหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น Conde Nast Traveler, GQ Thailand และ Elle Men ทั้งยังได้รับการขนานนามว่าเป็น “ผู้นำของวงการครีเอทีฟไทยยุคใหม่ ที่มีความกล้าและโดดเด่น” จาก Superfuture สื่อ global ชื่อดังของจากเมลเบิร์นและเนเธอร์แลนด์ โดยผลงานของ ROM นั้นมีทั้งงาน creative, visual, design, fashion และ interior architectureหลังจากงาน ‘REBORN’ ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์และศิลปิน ROM มีวางแผนที่จะเดินทางไปด้วยกันต่อกับ SPOTLIGHT Exhibition ที่เคยจับมือดีไซเนอร์ชื่อดังอย่าง Takorn Wannawong (ฐกร วรรณวงษ์) ของ Takarawong และ Kanrapee Chokpaiboon (กันตรพี โชคไพบูลย์) ซึ่งเป็นที่รู้จักผ่านการ cross-over แบบใหม่ที่นำ street photographer มาเจอ fashion designer ลง Vogue China เมื่อปี 2019 โดยความฝันสูงสุดของ ROM นั้นคือการนำงานศิลปะทั้งแบบคลาสสิก และโมเดิร์นที่ผสมผสานความงามจากตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน และต้องการผลักดันธุรกิจในไทย และวงการศิลปะในไทยผ่าน project ต่าง ๆ ที่เขาเป็นเจ้าของและร่วมทำกับพาร์ทเนอร์ลูกค้าของเขาสู่สายตาชาวโลกให้ได้ดูกันเว็บไซต์: bio.site/rom, romcompany.com, spotlightexhibition.comออฟฟิตเชียลเว็บไซต์ ของ ‘REBORN’ : instagram.com/reborn_exhibition