กสิกรไทยยกระดับคะแนนสะสม แลกใช้ K Point KLUB@สนามบินสุวรรณภูมิ

เปิดตัว K Point KLUB @สนามบินสุวรรณภูมิ ให้บริการพื้นที่นั่งพักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ตอบโจทย์การเดินทางด้วยบริการตลอด 24 ชั่วโมง เช็กอินใช้บริการได้ง่ายๆ โดยแลกคะแนนสะสม K Point 1,500 คะแนน ผ่าน K+ market บน K PLUS มาพร้อมกับมุมพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัว ฟรีไวไฟ เครื่องแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตารางเช็กเที่ยวบินครบครัน เต็มอิ่มกับเครื่องดื่มและสารพัดขนมอร่อยสุดพิเศษเลือกได้ตามใจ ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม เพลิดเพลินระหว่างนั่งรอไฟลต์บินกับจอ Interactive Wall ให้แชะ & แชร์กับภาพแลนด์มาร์กฮอตฮิตติดอันดับโลกเหมาะกับการเดินทางทั้งแบบมาคนเดียว แบบมาคู่ หรือมากลุ่มได้หมดทั้งนี้ K Point KLUB เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารขาออกต่างประเทศ ใช้บริการได้ทั้งที่ฝั่ง East ใกล้ Concourse A และฝั่ง West ใกล้ Concourse Gโดยขั้นตอนง่ายๆ สำหรับลูกค้าที่มีคะแนนสะสม K Point เช็กอินใช้บริการ K Point KLUB@สนามบินสุวรรณภูมิ1.เข้า K PLUS กดเข้าไปที่ K+ market เลือกไอคอน K Point KLUB2.กดที่ e-Coupon จากนั้นกดแลกคะแนนสะสม K Point 1,500 คะแนน (1 ใบต่อ 1 คน)e-Coupon จะถูกเก็บไว้ที่ “คูปองของฉัน”โดยลูกค้าสามารถใช้คะแนนสะสม K Point แลก e-Coupon ให้ผู้ที่ไม่มี หรือมีคะแนนสะสม K Point ไม่พอได้ (โดยผู้ที่ได้รับต้องมี K PLUS) ทำได้ง่ายๆ โดยกดเลือก ส่งเป็นของขวัญ ผ่านทาง K+ market3.เมื่อมาถึง K Point KLUB@สนามบินสุวรรณภูมิ ให้กดที่ “คูปองของฉัน” ใน K+ market แล้วกดปุ่ม “ใช้งานคูปอง” เพื่อรับ QR Code สำหรับสแกนเข้า K Point KLUB และแลกขนมกับกาแฟได้ที่ตู้กดอัตโนมัติ4.ลูกค้าสามารถนั่งพักผ่อนและเพลิดเพลินกับการใช้บริการต่างๆ ของ K Point KLUB ได้ 2 ชั่วโมงเต็มก่อนไฟลต์