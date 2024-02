ชมภาพเทศกาลตรุษจีนที่สยามพารากอน

บรรยากาศเทศกาลตรุษจีนที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน มีลูกค้าทั้งชาวไทยเชื้อสายจีน และนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก มาร่วมฉลองตรุษจีนปีมะโรง ซึ่งสยามพารากอน จัดในธีม“Siam Paragon Golden Prosperous Chinese New Year 2024”วันนี้ ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2567โดย สยามพารากอน ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย ฉลองเทศกาลตรุษจีนต้อนรับปีมะโรงสุดอลังการ จัดงาน “Siam Paragon Golden Prosperous Chinese New Year 2024: The Greatest Year of The Dragon” ตระการตากับ ‘8 มหัศจรรย์เบิกศักราชปีมะโรง’ ชวนเก็บภาพประทับใจกับเหล่ามังกรสุดอลังการ ชมการเชิดมังกรสองกษัตริย์มิ่งมงคล สักการะองค์เทพเจ้าแช กง หมิว จากวัดดังแห่งฮ่องกง พร้อมชมการแสดงกายกรรมและศิลปวัฒนธรรมจีนอันน่าตื่นตามากมาย วันนี้ ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอนใหม่ดาวิกาโฮร์เน่ นักแสดงสาวสุดฮอตสวยหรูในเครื่องประดับไฮจิวเวอรีคอลเลคชั่น"Serpenti"จากBulgari(บุลการี)ควงคู่กลัฟ-คณาวุฒิไตรพิพัฒนพงษ์ ร่วมอวยพรตรุษจีนในงาน“SiamParagon Golden Prosperous Chinese New Year 2024”โดยสยามพารากอน ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยฉลองเทศกาลตรุษจีนต้อนรับปีมะโรงสุดอลังการโดยงานจะมีถึงวันที่11กุมภาพันธ์2567พาร์ค พารากอน สยามพารากอน