ฉลองตรุษจีนรับปีมังกร พบดีลเด็ด-โปรโดนใจ ลดสูงสุด 70%

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ร่วมฉลองตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ในกรุงเทพตอนเหนือ รับปีมังกรมหาเฮง พบดีลเด็ด โปรโดนถูกใจนักช้อป ลดสูงสุด 70% อิ่มอร่อยกับร้านอาหารชั้นนำทั่วศูนย์การค้าฯ ตระการตาการแสดงเชิดมังกรทองคู่ สิงโตทองคู่เสริมความปัง พร้อมโปรโมชันในแคมเปญ กับสิทธิ์ลุ้นโชคทุกวันสมาชิก FUTURE PARK ลุ้น+รับความเฮง!เพียงโชว์ใบเสร็จ 500.- ขึ้นไป-เฮง 1 ลุ้นโชคทอง 1 สลึง ทุกวัน! จับแจก 20.00 น.วันละ 1 รางวัล-เฮง 2 รับเพิ่ม! ไอเทมมงคลนำโชค (10 ก.พ. 67)เฉพาะ 888 คนแรกเท่านั้น (จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ)-เฮง 3 ลุ้นโชครางวัลใหญ่ (11 ก.พ. 67)ทองคำ สร้อยทอง 1 บาท (1 รางวัล), จี้มังกรทอง 2 สลึง (1 รางวัล), สร้อยทอง 2 สลึง (1 รางวัล)Golden Point! 8,888 พ้อยท์ (1 รางวัล) และ 888 พ้อยท์ (1 รางวัล)-อั่งเปา Voucher ภัตตาคารหลิวเซียงฟง มูลค่า 5,000.- (8 รางวัล) และGift Voucher 800.- (88 รางวัล)เช็คดวงรับโชคปังๆ กับนักพยากรณ์ Hololive! (สิทธิ์จำนวนจำกัด) เพียงโชว์ใบเสร็จ 10,000-20,000 ขึ้นไปโชว์เชิดมังกรทองคู่-สิงโตทองคู่ (10-11 ก.พ. 67)เวลา 14.00 และ 17.00 น. ที่ Zpotlight ชั้น G สเปลล์สดงเชิดมังกรทองคู่ สิงโตทองคำพิเศษสุด! ชวนสายมู มาเปลี่ยนภาพหน้าจอเสริมความปัง รับพลังมังกรตลอดทั้งปี มีหลายลายให้เลือกใช้กันขั้นตอนการดาวน์โหลด Wallpaper (โหลดฟรี!) เข้าไปที่ Line @Futurepark เพื่อสมัครสมาชิกฟรี กดเลือกสมัครสมาชิก FUTURE PARK MEMBER และกรอกข้อมูลสมัครให้เรียบร้อย-กดเลือกสิทธิพิเศษเฉพาะคุณ กดรับฟรี Wallpaper เสริมพลังมังกร กรอกรายละเอียด-กดคลิก Link เพื่อเลือก Wallpaper-Save Wallpaper-จุดแลกคูปองโปรโมชันแคมเปญฯ (ให้บริการ 11.00 – 20.00 น.)ชั้น B หน้าร้าน โอ้กะจู๋ | ชั้น B โซนร้าน TAKE HOME | ชั้น G ทางเชื่อมโซนกลาง (ร้าน H&M) | ชั้น G โซนเซ็นทรัล (ร้าน TAYWIN) |ชั้น G โซนโรบินสัน (ร้าน ORIENTAL PRINCESS) | ชั้น 1 โซนกลาง (ร้าน LYN AROUND) |ชั้น 2 โซนกลาง (ธนาคารกรุงศรี) | ชั้น 3 หน้า HARBOR LAND | ชั้น 3 Digital Park (โซนเซ็นทรัล)ชั้น 1 โซนเซ็นทรัล (ร้าน INNISFREE) | ชั้น 2 หน้าร้าน BANKARA RAMEN | ชั้น 2 หน้าร้าน YOU & Iเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์, POP-UP COUNTER SERVICE ทุกจุดรายละเอียดเพิ่มเติม : https://citly.me/NxWTqมาใช้ชีวิตกันแบบไร้ขีดจำกัด ทุกไลฟ์สไตล์ สนุก ครบ จบที่เดียว