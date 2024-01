คิง เพาเวอร์ เนรมิตอาณาจักรมังกร ฉลองการเริ่มต้นปีใหม่ จัดงานตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ KING POWER CHINESE NEW YEAR 2024 ตั้งแต่วันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2567

เปิดศักราชฉลองการเริ่มต้นใหม่ สร้างปรากฏการณ์เฉลิมฉลองตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ ต้อนรับปีแห่งมหามงคล ปีมังกร นำทุกคนก้าวทะยานสู่เทศกาลแห่งการฉลองการเริ่มต้นใหม่ ด้วยการจัดงานทะยานสู่ความโชคดี ฉลองพลังปีมังกร เนรมิตอาณาจักรมังกร ภายใต้คอนเซ็ปต์ LUCK HEALTH WEALTH LOVE ส่งมอบพลังของมังกร ที่นำพาแต่ความโชคดี ความอุดมสมบูรณ์ มั่งคั่งมั่งมี สุขมงคล และสมหวัง ให้กับลูกค้า ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้ทุกคนได้มาร่วมกิน เที่ยว ขอพร เสริมสิริมงคล และสนุกกับคอนเสิร์ตกับศิลปินชื่อดัง พร้อมโปรโมชั่นที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ ทะยานสู่ความโชคดี ฉลองพลังปีมังกรไปด้วยกัน ตลอด 18 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำสำหรับกิจกรรมตลอด 18 วัน เริ่มต้นด้วยกิจกรรมสักการะองค์เทพและกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ระหว่างวันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. บริเวณ คราวน์ เอเทรียม และพบกับกิจกรรมไฮไลท์ ระหว่างวันที่ 6-18 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00-21.00 น. บริเวณ ฟาวน์เท่น สแควร์ ให้ทุกคนได้มากิน เที่ยว ขอพร และสนุกกับคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมาย โดยจัดพิธีเปิดงานในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป พบกับความยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรกกับขบวนแห่มังกร 5 ขบวน ปิดทั้งซอยรางน้ำ นำขบวนโดยศิลปินชื่อดัง พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร, วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร, เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, ต้าเหนิง-กัญญาวีร์ สองเมือง, ต้าห์อู๋-พิทยา แซ่ฉั่ว และออฟโรด-กันตภณ จิดาทวีผล และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นำทัพโดย หยิ่น-อานันท์ ว่อง พร้อมพบโชว์พิเศษจาก ชามุก-สุชานันท์ มหาพรหมวัน และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 พบ นนท์-ธนนท์ จำเริญ พร้อมตื่นตาใจไปกับโชว์สุดตระการตาทั้งการแสดงดนตรีและการแสดงจากแดนมังกรอีกมากมายในงานทุกคนจะได้ “ลิ้มรสอาหารมงคลร้านดังกว่า 50 ร้าน” พบอาหารมงคลจากร้านอร่อยในตำนานกว่า 50 ร้านดัง พร้อมการันตี Michelin Guide อีกมากมาย อาทิ ร้านตั้งใจอยู่, ตั้งใจย่าง หมูแดงมิชลิน, Cross BKK, Mott32, ข้าวขาหมูตรอกซุง, ชานมไข่มุก Chaffeine, กุ้ยช่ายสะพานหัน, ฮ่องเต้กุ้งช่ายกรอบ, ชามก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุก และ บะบิ่นกัสโต้ เป็นต้นชวนทุกคนร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลของการเริ่มต้นปีใหม่ เพื่อรับพลังความโชคดีตลอดปีมังกร ตอกย้ำจุดหมายปลายทางในการเฉลิมฉลองของทุกเทศกาลที่ดีที่สุดในไทย ฉลองการเริ่มต้นปีกับ งาน “KING POWER CHINESE NEW YEAR 2024 POWER YOUR LUCK, POWER YOUR LIFE” ตั้งแต่วันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ