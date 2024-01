เซ็นทรัลจัด “ขบวนมังกรแห่งสรวงสวรรค์” รับความมั่งมีปีมหามงคล

อัดแน่นด้วยกิจกรรมเสริมความเฮง และไฮไลต์พิเศษมากมาย ตั้งแต่การจับมือกับศิลปินระดับโลกชาวฝรั่งเศส Jeanne Detallante เนรมิตเซ็นทรัลทั่วไทยเป็น Dragon Kingdom พร้อมชูงานศิลป์สะท้อนอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พลาดไม่ได้กับแลนด์มาร์คพิเศษกับ “หัวมังกรสุดอลังการตั้งตระหง่านใจกลางกรุง” ที่ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ พิธีไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือไฉ่ซิงเอี๊ย หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ นำโดย หมอช้าง-ทศพร ศรีตุลา ในวันที่ 9 ก.พ. นี้ พร้อมเปิดจุดเช็คอินไหว้เทพเจ้า แล้วชอปต่อที่ Chinese Market แหล่งรวมของไหว้ สินค้า และอาหารมงคลที่เซ็นทรัลทั่วประเทศ

ชมการแสดงมังกรและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีน จากกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมจุใจกับคอลเลกชันพิเศษรับตรุษจีนและโปรโมชันมากมาย ขานรับ Easy e-Receipt ชวนลูกค้าคุ้มฟินหลายต่อเฉพาะที่เซ็นทรัลทั่วประเทศ วันนี้-20 ก.พ. 67

อลังการกับการแสดงชุด “ขบวนมังกรแห่งสรวงสวรรค์” นำโดย เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข และณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ผ่านเครื่องประดับชุด “The Legendary Monarch and Empress Dominion of Dragons" แรงบันดาลในจากจักรพรรดิแห่งสรวงสวรรค์ และจักรพรรดินีแห่งผืนดิน “ฝู่ชี-หนี่วา” ตำนานแห่งแดนมังกร ถ่ายทอดผ่านการร้อยเรียงเพชรหลากรูปทรง เอกลักษณ์ของ NGG ผ่านการรังสรรค์จากช่างฝีมือกว่า 480 ชม. ฝังเพชรกว่า 3,000 เม็ด น้ำหนักรวม 172 กะรัต น้ำหนักทองกว่า 4,000 กรัม มูลค่ารวมกว่า 108 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ Breath of the Dragon's Way จัดแสดงเครื่องประดับที่เล่าเรื่องราวมังกรทั้ง 8 สีผ่านอัญมณีล้ำค่าและมากความหมาย สู่เครื่องประดับทรงคุณค่า 18 ชิ้น มูลค่ากว่า 18 ล้านบาท