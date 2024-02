สรัลธร อัศเวศน์ ร่วมเปิดงาน Siam Center Year of the Dragon

สรัลธร อัศเวศน์ รอง กก.ผจญ. ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บจก. สยามพิวรรธน์, รศ.ดร. ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการฯ กทม. และสุขวิชญาณ์ นสมทรง ผอ.เขตปทุมวัน ร่วมเปิดงาน Siam Center Year of the Dragon “A Celebration of Luck, Love & Prosperity” ของสยามเซ็นเตอร์ ที่ร่วมกับKen Kelleher สร้างสรรค์ผลงานเพื่อเฉลิมฉลอง โดยมี เอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์, ชุมาพร แต่งเกลี้ยง, นเรศ พร้อมเผ่าพันธ์ และกฤติน กิจจารุวรรณกุล ร่วมงาน ที่ชั้น G สยามเซ็นเตอร์





คริสปี้ ครีม (Krispy Kreme) ต้อนรับปีนักษัตรใหม่ด้วย “Krispy Kreme Happy Chinese New Year Tin Box” คอลเลกชันสัญลักษณ์แห่งปี ลวดลายมังกร บนทินบอกซ์พรีเมียมสีสันสดใส 2 เซ็ต 2 สไตล์ ทั้ง “Original Glazed Holiday Tin Box” (จับคู่กับโดนัทออริจินัลเกลซ 6 ชิ้น) หรือเซ็ต “Assorted Holiday Tin Box” (จับคู่กับโดนัทรสที่ชอบ 6 ชิ้น) วันนี้-11 ก.พ. 67 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) ณ ร้านคริสปี้ ครีม



