โก โฮลเซลล์ โหนกำลังซื้อคึกคัก ชูสินค้ายกลัง เพิ่มกำไรผู้ประกอบการรับตรุษจีน พร้อมร่วมลดหย่อนภาษี 67 Easy E-Receipt ลุ้นรับโชคกว่า 1.2 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. โก โฮลเซลล์ (GO Wholesale) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ ในระบบสมาชิก ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ขนสินค้าราคาพิเศษมากกว่า 300 รายการมาลดราคาสูงสุด 50% ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ตั้งแต่วันนี้ – 13 กุมภาพันธ์ 2567 กับแคมเปญ “Happy Chinese New Year รับทรัพย์ รับโชค รับตรุษจีน” โดยไฮไลท์สำคัญ นอกจากจะมีอาหารสด อาหารแห้ง ผักผลไม้ และชุดไหว้มหามงคลรูปแบบต่างๆ ครบครัน ตอกย้ำการเป็นแหล่งรวมสินค้าไหว้ตรุษจีนที่คัดสรรคุณภาพมาครบจบที่เดียวแล้ว เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท ยังมีสิทธิ์ลุ้น Happy GO Luck ลุ้นรับโชคมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท อันประกอบด้วย รางวัลที่ 1 บัตรกำนัล มูลค่า 10,000 บาท 50 รางวัล (สาขาละ 10 รางวัล), รางวัลที่ 2 บัตรกำนัล มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 100 รางวัล และรางวัลที่ 3 คะแนน The1 5,000 คะแนน จำนวน 400 รางวัล รวมทั้งยังร่วม Easy E-Receipt ช้อปลดหย่อนภาษี ได้อีกด้วยไม่เพียงเท่านั้น ในปีมังกรนี้ “โก โฮลเซลล์” ยังเติมความเฮงเพิ่มกำไรให้ผู้ประกอบการในช่วงเทศกาล ด้วยสินค้ายกลัง ยกแพ็ค ถูกกว่า ในสินค้าหลากหลายรายการ ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญของการขาย เตรียมพร้อมรับกำลังซื้อที่กลับมาคึกคัก หลังจากภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจาก Easy E-Receipt ประกอบกับพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงตรุษจีนปี 2567 ที่ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 10% ในรอบ 11 ปี หรือมียอดเงินสะพัดเกือบ 5 หมื่นล้านบาทปัจจุบัน โก โฮลเซลล์ เปิดให้บริการแล้ว 5 สาขา ได้แก่ ศรีนครินทร์, เชียงใหม่, อมตะ ชลบุรี, พัทยาใต้, พระราม 2ติดตามรายละเอียดสำหรับกิจกรรมและโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ที่ www.centralfoodwholesale.co.th หรือช่องทางโซเชียลมีเดียที่ เฟซบุ๊ก GO Wholesale แอปพลิเคชันไลน์ @gowholesale เพื่อรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ก่อนใคร