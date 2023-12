GO Wholesale บุกพัทยาใต้รับไฮซีซั่น ครบ 4 สาขาตามโรดแมปปีหน้าบุกหนัก

ผู้จัดการรายวัน360 – GO Wholesale (โก โฮลเซลล์) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ ในระบบสมาชิก ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เปิดสาขาแห่งที่ 4 ‘GO Wholesale สาขาพัทยาใต้’ ตามเป้าหมายปี 2566 ส่งท้ายปีอย่างยิ่งใหญ่ ชูทางเลือกใหม่ รับท่องเที่ยวโต พร้อมวางแผนรุกลุยต่อปี 2567นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “หลังจากสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้ผู้ประกอบการในภาคตะวันออก ด้วยการเปิดสาขาอมตะ จังหวัดชลบุรี เรายังคงเดินหน้าต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินตามแผนงานขยายสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ล่าสุดกับการเปิด ‘GO Wholesale สาขาพัทยาใต้’ ซึ่งเป็นสาขาแห่งที่ 4 ของประเทศไทย โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสาขาอย่างเป็นทางการ เพื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้าปลีก ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงได้เตรียมพร้อมรับการท่องเที่ยวที่จะคึกคักในช่วงไฮซีซั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเมืองพัทยามีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก”นอกจากจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญด้านการท่องเที่ยว เมืองพัทยายังเป็นหนึ่งในพื้นที่ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ในทุกมิติ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผลักดันสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ รวมถึงนโยบายที่อํานวยความสะดวกให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติและครอบครัว ในการเข้ามาทำงานในพื้นที่ โดยปัจจัยเหล่านี้ส่งเสริมให้เกิดการลุงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย สถานศึกษา และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในพื้นที่อีกด้วย“การเปิด GO Wholesale สาขาพัทยาใต้ เป็นการตอกย้ำความสำเร็จตามเป้าหมายการดำเนินงานของปีนี้ตามปณิธาน The New Choice for All ในการเป็นทางเลือกใหม่ ของแหล่งรวมวัตถุดิบอาหารและสินค้าที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปต่อยอดทางธุรกิจและเติบโตไปพร้อมกัน และเดินตามโรดแมปขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี พ.ศ. 2571 นอกจากนี้ยังมีนโยบายสนับสนุนทุกภาคส่วนในสังคมผ่านสาขาต่าง ๆ ของเรา ด้วยการจ้างงานบุคลากรในพื้นที่ โครงการนำร่องรับนักศึกษาฝึกงานเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน การรับซื้อและจำหน่ายสินค้าจากชุมชนและเกษตรกร เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน เป็นต้น”ปัจจุบัน GO Wholesale เปิดให้บริการแล้วจำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาศรีนครินทร์ สาขาเชียงใหม่ และสาขาอมตะ ชลบุรี โดยได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ร้านโชห่วย สะท้อนได้จากยอดสมาชิกที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องราว 140,000 สมาชิก ภายในระยะเวลาอันสั้นสำหรับ GO Wholesale สาขาพัทยาใต้ มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าประมาณ 7,000 ตารางเมตร มีสินค้ากว่า 20,000 รายการ โดดเด่นด้วยแผนกสินค้าและบริการต่าง ๆ ทั้งแหล่งรวมอาหารสดขนาดใหญ่ บริการตัดแต่งสินค้าตามความต้องการใช้งานที่แผนกเนื้อ อาหารทะเล (ปลา) โดยมีระบบคิวคอยแจ้งเตือน เมื่อดำเนินการเรียบร้อย บริการบ่มเนื้อ Dry Age เสริมรสชาติให้เนื้อมีความเข้มข้น เบเกอรี่ อบ สด ใหม่ จากเตาทุกวัน แหล่งรวมอาหารแช่แข็งที่ครบครันที่สุดแห่งหนึ่งของไทย, ศูนย์รวมของวัตถุดิบที่เป็นสินค้าเอสเอ็มอีชื่อดังจากทุกพื้นที่ทั่วไทย ซึ่งได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารตามสั่งนอกจากนี้ยังมี ‘Beverage Solution’ มุมให้คำปรึกษากับผู้ที่ต้องการเริ่มต้น ต่อยอด หรือพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่ม, สินค้าที่เกี่ยวกับธุรกิจเดลิเวอรี่ ธุรกิจออนไลน์ ห้องเวิร์คช็อป แหล่งรวมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนมาถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการได้พัฒนาทักษะอาชีพGO Wholesale สาขาพัทยาใต้ พร้อมเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เป็นตันไป โดยเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ซึ่งผู้สมัครสมาชิกใหม่ จะได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า 2,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด) พร้อมโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์อีกมากมาย