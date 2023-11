“แม็คโคร-โกโฮลเซลล์” สู้กันหนัก ปะทะหมัดที่สองสนามเชียงใหม่

ผู้จัดการรายวัน 360 - “แม็คโคร-โกโฮลเซลล์” ตามปะกบสู้กันมันส์หยด คราวนี้ข้ามห้วยจากสมุทรปราการด่านแรก ไปต่อกรกันที่เชียงใหม่ แม็คโครประเดิมปรับใหญ่สาขาซุปเปอร์ไฮเวย์ ด้วยรูปโฉมดิจิทัลพร้อมทัพสินค้าหลากหลาย ปักหมุดการเป็น Destination ค้าส่งเพื่อผู้ประกอบการและลูกค้าในย่านภาคเหนือ รับท่องเที่ยวคึกคักช่วงปลายปี สกัด น้องใหม่ โกโฮลเซลล์ที่ลุยเปิดสาขาสองที่เชียงใหม่ พร้อมความต่างทั้งบริการและสินค้า จุดพลังขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์อาหาร รับฤดูท่องเที่ยวไฮซีซั่น กำลังซื้อขาขึ้นนางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แม็คโครดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยมากว่า 34 ปี ด้วยพันธกิจและความมุ่งมั่นในการเป็นคู่คิดทางธุรกิจ ที่พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการทุกภูมิภาคของประเทศไทย เดินหน้าพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกมิติ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มล่าสุดปรับโฉม “สาขาเชียงใหม่ ซุปเปอร์ไฮเวย์” เพิ่มความสะดวกสบายสำหรับลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า พร้อมชูจุดเด่นในการเป็นแหล่งรวมอาหารสดที่มีสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีจากทั่วทุกมุมโลก ในราคาค้าส่งที่ดีที่สุด รองรับความต้องการของผู้ประกอบการและลูกค้าทุกกลุ่มในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง“แม็คโคร สาขาเชียงใหม่ ซุปเปอร์ไฮเวย์” เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2536 ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี ทั้งจากผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง รวมถึงลูกค้าทั่วไป ทำให้ปัจจุบันแม็คโครมีสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ถึง 5 สาขา ครอบคลุมหลายพื้นที่ เป็นเสมือนแหล่งรวมวัตถุดิบเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค โดยมีสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นกลุ่มอาหารสด รวมถึงผักและผลไม้คุณภาพดีที่แม็คโครรับซื้อจากเกษตรกรในท้องถิ่น ตามปณิธานในการดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนสำหรับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 31 ของแม็คโคร สาขาเชียงใหม่ ซุปเปอร์ไฮเวย์ ได้มีการปรับรูปลักษณ์นำจุดเด่นของสินค้าและบริการเข้ามาเสริมให้ตอบโจทย์ สร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า ด้วยพื้นที่จำหน่ายอาหารสดรูปแบบใหม่ที่ใหญ่ขึ้น ครบครันที่สุดในภาคเหนือ ด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 30,000 รายการ อีกทั้งเพิ่มแนวคิดใหม่ให้กับสินค้ากลุ่มเบเกอรี่ และมีความหลากหลายยิ่งขึ้นในกลุ่มสินค้าอุปโภค (non-food) เพื่อรองรับความต้องการของคนรุ่นใหม่ พร้อมปรับรูปแบบป้ายแสดงราคาสินค้าเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESL) ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ และเข้าถึงสินค้าได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการโปรโมทผ่านสื่อดิจิทัลภายในสาขานอกจากนี้ ยังจัดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แทนคำขอบคุณให้กับลูกค้าส่งท้ายปี อาทิ โปรแรงถล่มเมือง ที่นำสินค้ายอดนิยมมาลดราคาแรง และโปรโมชันลดแรงพิเศษวันเดียวเท่านั้น เช่น น้ำมันปาล์ม ผลไม้นำเข้า ซื้อ 1 แถม 1 และสินค้าจำเป็นอื่นๆ พร้อมเสริมความบันเทิงด้วยมินิคอนเสิร์ตและกิจกรรม Meet & Greet อย่างใกล้ชิดกับนักแสดงชื่อดัง “เกรท วรินทร ปัญหกาญจน์”, กิจกรรม Cooking Show สร้างสรรค์เมนูอาหารโดยแชมป์รายการมาสเตอร์เชฟ และท็อปเชฟไทยแลนด์ 2023 และชวนลิ้มลองรสชาติอาหารญี่ปุ่นชั้นเลิศกับปลาสดที่ส่งตรงจากญี่ปุ่นกับ “ซีพี อูโอริกิ”แม็คโครชวนชาวเชียงใหม่มาชิมอาหารอร่อยๆ เลือกซื้อสินค้าในราคาสุดพิเศษ พร้อมสนุกกับกิจกรรมแข่งขันกินกุ้ง ชิงเงินรางวัลมากมาย พบกับกิจกรรมดีๆ และโปรโมชันพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 พฤศจิกายน 2566 ที่แม็คโคร สาขาเชียงใหม่ ซุปเปอร์ไฮเวย์ ที่ผู้ประกอบการและลูกค้าชาวเชียงใหม่ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงไม่ควรพลาดGO Wholesale (โก โฮลเซลล์) ศูนย์ค้าส่งอาหารเพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ลุยเปิดสาขาเชียงใหม่ตามแผน ตอกย้ำการเป็นทางเลือกใหม่ แตกต่างด้วยพื้นที่ขาย 8,000 ตารางเมตร และกองทัพสินค้ากว่า 20,000 รายการ สนับสนุนผู้ประกอบการต่อยอดไอเดียธุรกิจ จุดพลังขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์อาหาร รับฤดูท่องเที่ยวไฮซีซั่น กำลังซื้อขาขึ้นนางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า หลังจากสร้างปรากฏการณ์การเปิดตัว GO Wholesale สาขาศรีนครินทร์ไปเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจาก ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ร้านโชห่วย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา อีกทั้งยังได้แรงสนับสนุนที่ดี จากซัพพลายเออร์ พันธมิตรทางธุรกิจ ที่นำสินค้าและบริการมาร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า จนมียอดสมาชิกเติบโตอย่างรวดเร็วกว่า 30,000 ราย ในเวลาอันสั้นล่าสุด GO Wholesale ได้เปิดสาขาแห่งที่ 2 ในจังหวัดเชียงใหม่ ตามเป้าหมายที่วางไว้ และเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายนเป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสำหรับเชียงใหม่ เป็นทำเลศักยภาพที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง รวมถึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก จนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ คาดว่าจะสร้างรายได้รวมตลอดทั้งปีสูงถึง 80,000 ล้านบาท โดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่เป็นไฮซีซั่น ซึ่งจะส่งผลดีกับภาคธุรกิจในพื้นที่ โดยเฉพาะ ธุรกิจอาหาร ร้านค้าปลีกรายย่อย ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก“เราอยากนำเสนอทางเลือกใหม่ให้กับผู้ประกอบการในเชียงใหม่และโซนภาคเหนือ ได้มีแหล่งเลือกซื้อสินค้าและวัตถุดิบที่หลากหลาย เพื่อจุดประกายไอเดียในการต่อยอดธุรกิจให้มีรายได้และการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะธุรกิจอาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหรรมที่ได้รับการผลักดัน และอยู่ในกระแสซอฟต์พาวเวอร์ ที่จะช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้อย่างมหาศาล”ไม่เพียงเท่านั้น GO Wholesale ยังเป็นศูนย์ค้าส่งอาหารที่สร้างทางเลือกใหม่ และสร้างโอกาสให้กับผู้ผลิตสินค้าในท้องถิ่น อาทิ “จาร์ทิซานน์ (Jartisann)” แบรนด์ชีสชื่อดังที่กำลังได้รับการกล่าวถึงในวงการชีส ผลิตโดยคนไทย ในพื้นที่เชียงใหม่ ซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ “ปลานิลแดง” หรือปลาทับทิม ผลผลิตในห้องเรียนสมาร์ทฟาร์ม ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่GO Wholesale รับซื้อมาจำหน่ายที่สาขา ต่อยอดการเรียนรู้และกระบวนการทำธุรกิจประมงอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ GO Wholesale ยังเป็นแหล่งรวมประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ประกอบการ ที่โดดเด่น ด้วยองค์ประกอบต่างๆ เช่น• แหล่งรวมอาหารสดขนาดใหญ่ เสมือนยกทะเล และสวนผักสวนผลไม้มาไว้ที่นี่• บริการตัดแต่งสินค้าตามความต้องการใช้งานที่แผนกเนื้อ อาหารทะเล (ปลา) โดยมีระบบคิวคอยแจ้งเตือน เมื่อดำเนินการเรียบร้อย• บริการบ่มเนื้อ Dry Age เสริมรสชาติให้เนื้อมีความเข้มข้น สามารถซื้อแล้วฝากบ่มไว้ตามระยะเวลาที่ต้องการได้• เบเกอรี่ อบ สด ใหม่ จากเตาทุกวัน• แหล่งรวมอาหารแช่แข็งที่ครบครันที่สุดแห่งหนึ่งของไทย• ศูนย์รวมของวัตถุดิบที่เป็นสินค้าเอสเอ็มอีชื่อดังจากทุกพื้นที่ทั่วไทย อาทิ เครื่องแกงจาก 4 ภาค, ซอสพริกโกศล จังหวัดชลบุรี, ซีอิ้วขาวตรากวางดาวทอง จังหวัดสุพรรณบุรี หรือ ซอสหอยนางรม ตราช้อนทอง นกทะเล และนกกระเรียนทองคู่ ซึ่งเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารตามสั่ง• ‘Beverage Solution’ มุมให้คำปรึกษากับผู้ที่ต้องการเริ่มต้น ต่อยอด หรือพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่ม พร้อมไอเดียและแรงบันดาลใจ ด้วยบริการจากบาริสต้าที่ออกแบบ นำเสนอเมนูเครื่องดื่มรูปแบบใหม่• สินค้าที่เกี่ยวกับธุรกิจเดลิเวอรี่ ธุรกิจออนไลน์ มัดรวมไว้แบบ ‘ครบจบในที่เดียว’ อาทิบรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลก กล่องลูกฟูกหลากหลายขนาด เทปกาว สติกเกอร์สำหรับติดกล่อง• ศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ (Business Center) เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจเติบโตด้วยแนวคิด ‘เช่า เสริม เพิ่ม สบาย’ ได้แก่ เช่าอุปกรณ์ในครัว ลดปัญหาเรื่องเงินลงทุนและเพิ่มเงินหมุนเวียน เสริมบริการทำความสะอาด รวมถึงบริการติดตั้งและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เพิ่มบริการออกแบบโลโก้ลงบนบรรจุภัณฑ์ สบาย ด้วยการสั่งซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ครัวขนาดใหญ่• “ห้องเวิร์คช็อป” แหล่งรวมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนมาถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการได้พัฒนาทักษะอาชีพ“GO Wholesale มีเป้าหมายในการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและเข้าไปอยู่ในใจผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าทุกกลุ่ม ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจอาหาร โชห่วยมีโอกาสเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในทุกพื้นที่ โดยยังคงดำเนินงานตานแผนการขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี 2571” นางสุชาดา กล่าวGO Wholesale สาขาเชียงใหม่ ตั้งอยู่หลัง เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต มีพื้นที่กว่า 8,000 ตร.ม. ครบครันด้วยสินค้ากว่า 20,000 รายการ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายนเป็นต้นไป โดยเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ซึ่งผู้สมัครสมาชิกใหม่ จะได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า 2,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด) พร้อมโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์อีกมากมาย• ศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ (Business Center) เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจเติบโตด้วยแนวคิด ‘เช่า เสริม เพิ่ม สบาย’ ได้แก่ เช่าอุปกรณ์ในครัว 