ฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ย้ำความเป็นศูนย์กลางจับจ่าย-กิน-เที่ยว ฉลองตรุษจีนรับปีมังกรทอง สุขมั่งคั่ง ช้อปสะท้านภพ โชคสะท้านฟ้า

อัดงบประมาณกว่า 10 ล้านบาท เบิกฤกษ์มงคลรับปีมังกรมหาเฮงด้วยแคมเปญอลังการณ์กับการแสดงเชิดมังกรทองคู่ สิงโตทองคู่ เสริมความปัง พร้อมลุ้นรับโชค รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ระหว่าง วันนี้ – 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ คาดสร้างบรรยากาศช้อปปิ้งคึกคักรองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ กล่าวถึงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง ว่า “เทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลสำคัญที่ช่วยสร้างความคึกคักให้กับศูนย์การค้าฯ และกระตุ้นยอดขายให้กับร้านค้าต่างภายในศูนย์การค้าฯ ล่าสุดใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท จัดแคมเปญและกิจกรรม Chinese New Year : The Grand Dragon 2024 สร้างบรรยากาศการช้อปปิ้งให้คึกคัก คาดการณ์ว่าจะเรียกกำลังซื้อจากผู้บริโภคช่วงต้นปีให้ฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง สืบเนื่องมาจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว และโครงการลดหย่อนภาษี Easy E-receipt ของภาครัฐ ซึ่งการจัดแคมเปญและกิจกรรมตรุษจีนของฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 11 กุมภาพันธ์ 2567โดยแคมเปญ Chinese New Year : The Grand Dragon ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ได้เนรมิตการ ตกแต่งบรรยากาศด้วยลายกราฟฟิกดอกไม้และลวดลายมังกรผสมผสานสร้างสีสัน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความชื่นบาน ความมีโชค ความยิ่งใหญ่ และอายุยืนยาว พร้อมป้ายมงคลใหญ่ยักษ์ กลางศูนย์ฯ ที่จะส่งพลังความโชคดี ความสุข และมั่งคั่งร่ำรวย ให้ลูกค้าได้เก็บภาพความประทับใจ และในแคมเปญนี้ยังได้ร่วมมือกับร้านค้าต่างๆ ในศูนย์ฯ มอบส่วนลดให้ลูกค้าสูงสุดถึง 70% พร้อมกับมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก FUTURE PARK เมื่อช้อปครบทุก 500 บาท ลุ้น รับความเฮง มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาทเฮง 1 ลุ้นโชคทอง 1 สลึง ทุกวัน! วันละ 1 รางวัลเฮง 2 รับเพิ่ม! ไอเทมมงคลนำโชค (10 ก.พ. 67) เฉพาะ 888 คนแรกเท่านั้น (จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ)เฮง 3 ลุ้นโชครางวัลใหญ่! (11 ก.พ. 67) ทองคำ! สร้อยทอง 1 บาท (1 รางวัล), จี้มังกรทอง 2 สลึง (1 รางวัล), สร้อยทอง 2 สลึง (1 รางวัล), Golden Point! 8,888 พ้อยท์ (1 รางวัล) และ 888 พ้อยท์ (1 รางวัล), อั่งเปา! Voucher ภัตตาคารหลิวเซียงฟง มูลค่า 5,000.- (8 รางวัล) และGift Voucher 800.- (88 รางวัล)ช้อปครบ 10,000 – 20,000.- ขึ้นไป เช็คดวงรับโชคปังๆ ต้อนรับปีมังกรทอง กับนักพยากรณ์ Hololive ตงฟางซินแซ หรือ อาจารย์กอล์ฟ-ณภิยาวัชรสกุลดิษ ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์โหงวเฮ้งแถวหน้าของไทย, หมอขวัญ แม่นเว่อร์ หมอดูที่มีชื่อเสียงมาจากดูดวงของเหล่าซุปเปอร์สตาร์ ในเรื่องของศาสตร์การปรับดวงหน้า กลเม็ดการพลิกชีวิตของคน รวมถึง ศาสตร์ฮวงจุ้ย และหมอชื่อดังอีกมากมาย(จองสิทธิ์ดูดวง วันนี้ - 4 ก.พ. 67 / ดูดวงวันที่ 10 - 11 ก.พ. 67 / สิทธิ์มีจำนวนจำกัด /จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดงาน)และกิจกรรมมงคลที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งคือการร่วมชมการแสดง การแสดงเชิดมังกรทองคู่ สิงโตทองคู่ สัญลักษณ์แห่งพลังอันยิ่งใหญ่ ความโชคดี ความสุข และความเจริญรุ่งเรือง ระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 แบ่งเป็น 2 รอบ เวลา 14.00 น. และ 17.00 น. บริเวณ แคสคาต้า ชั้น จี ฟิวเจอร์พาร์คนางณัฐรินทร์ กล่าวทิ้งท้าย “แคมเปญในช่วงเทศกาลตรุษจีน ถือเป็นกิจกรรมใหญ่ที่จะช่วยเรียกทราฟฟิคลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์การค้าฯ ได้อย่างแน่นอน คาดว่าจะมีลูกค้าหมุนเวียนเข้ามาใช้บริการ กว่า 150,000 คนต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในช่วงตรุษจีนในปี 66พบกิจกรรมและอีเวนต์ดีๆ พร้อมยกระดับประสบการณ์การใช้ชีวิตไม่ต้องไปไกลถึงในเมือง ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆ และสามารถสมัครเป็นสมาชิกใหม่ของ ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ได้ฟรีทาง Line @Futurepark หรือ https://lin.ee/na9OqQB ใช้ชีวิตได้แบบไร้ขีดจำกัด ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ สนุก ครบ จบในที่เดียว