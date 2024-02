“หมอช้าง ทศพร” เปิดศักราชปีมังกรนำทัพจัดพิธีไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ครั้งแรกในประเทศไทย 9 ก.พ. นี้ หน้าลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เซ็นทรัลเวิลด์ ฉลองตรุษจีนปีมังกรสุดยิ่งใหญ่ในแคมเปญชวนสายมูเสริมความความมั่งคั่งร่ำรวยในพิธีไหว้ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิงเอี๊ย” ขนาด 1.35 เมตร ครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีนำทัพเสริมความสิริมงคล ความมั่งคั่ง โชคลาภ และเมตตามหาเสน่ห์ พร้อมรับแผ่นมงคลเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย (จำนวนจำกัด) และร่วมชม The Wall of Nine Dragon กำแพง 9 มังกรดิจิทัลที่ยาวสุดบนจอ The PanOramix ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 (เวลา 23.09 น.) ที่ลานสแควร์ บี หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์อัญเชิญจากเมืองฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้ทำพิธีเทวาภิเษก ณ วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมพันเนตรพันกร มูลนิธิพุทธานุสรณ์ หน่วยเผยแพร่ศีลธรรม กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยพระเถราจารย์ฝ่ายมหายาน บูชาสักการะขอพลังบารมีด้านเงินทอง โชคลาภ ธุรกิจ ตลอดปีนอกจากนี้ยังมีบริเวณประตูทางเข้าโซน Atrium ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 5 – 20 ก.พ.67 เทพเจ้ามังกร อัญเชิญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นตัวแทนของความเป็นสิริมงคล ความยิ่งใหญ่ คุณธรรมความดี และเทพเจ้ากวนอู อัญเชิญจากวัดซำไกวุยคุน หรือวัดกวนอู มาเก๊า สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1750 และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของ UNESCOนับเป็นหนึ่งในเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง และการปกป้องปกป้องสิ่งชั่วร้าย และช่วยเสริมอำนาจบารมี ให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปกราบไหว้ขอพรเพื่อเสริมความสิริมงคลตลอดทั้งงาน ที่โซน Beacon 2 ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 7-11 ก.พ. และ ที่โซน Groove ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 12-20 ก.พ.67 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook fan page: CentralWorld#centralwOrld #TheGreatChineseNewYear2024