สยามพารากอน ดึง ‘หลินอี’ พระเอกหนุ่มจีนชื่อดัง บินตรงร่วมเปิดเทศกาลฉลองตรุษจีนสุดอลังการ “Siam Paragon Golden Prosperous Chinese New Year 2024”

พระเอกหนุ่มชื่อดังจากจีน หลินอี (Lin Yi) บินตรงมาร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีนต้อนรับปีมะโรงที่ สยามพารากอนโดยเฉพาะ ในงาน “Siam Paragon Golden Prosperous Chinese New Year 2024: The Greatest Year of The Dragon” ร่วมอวยพรตรุษจีนส่งความสุข ให้แฟนๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นของขวัญรับปีมังกร โดย สยามพารากอน จับมือ ธนาคารกสิกรไทย จัดฉลองเทศกาลตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่ ตะการตากับ ‘8 มหัศจรรย์เบิกศักราชปีมะโรง’ กับศิลปวัฒนธรรมจีนอันน่าตื่นตามากมาย วันนี้ ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ สยามพารากอนจัดเต็มความบันเทิงเต็มพิกัด 10 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ พาร์ค พารากอน กับ ใหม่ - ดาวิกา ควงคู่ กลัฟ - คณาวุฒิ และ พบกับ 10 สาวตัวแทนเด็กฝึกจากรายการ CHUANG ASIA, ตระการตากับ ผลงานอาร์ต อินสตอลเลชั่นมังกรยักษ์ โดยศิลปินระดับโลกชาวอเมริกัน Anchorball หรือ Ken Kelleher, เก็บภาพความประทับใจกับ อุโมงค์มังกรแห่งความรุ่งโรจน์ และมังกรทองมงคล, สักการะองค์เทพเจ้า แช กง หมิวจำลอง จากวัดดังแห่งฮ่องกง พร้อมรับแผ่นทองเรียกทรัพย์ โดย อ.คฑา ชินบัญชร นักพยากรณ์ชื่อดัง ได้บินตรงไปทำพิธีอัญเชิญมาให้ได้สักการะขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต, ชมการบรรเลงเพลงออเคสตร้าเพลงจีนสุดอมตะผสานกู่เจิ้ง จาก วงดุริยางค์ซิมโฟนี แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, การแสดงกายกรรม “อัญมณีแห่งแดนมังกร” โดย คณะกายกรรมจีนเซียงไฮ้ และ “ระบำลูกข่าง” จากกวางโจว, ร่วมตรวจดวงชะตากับนักพยากรณ์ชื่อดัง ซินแสมาสเตอร์อลิซ พร้อมฟังทอล์คจาก หมอดูต๊อกแต๊ก A4, ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร และ อ.คฑา ชินบัญชร และฟินกับโปรโมชั่นใหญ่เอาใจนักช้อปรับตรุษจีน พร้อมสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยห้ามพลาด! ร่วมฉลองตรุษจีนปีมะโรงสุดอลังการที่สยามพารากอน วันนี้ ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ สยามพารากอน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Siam Paragon