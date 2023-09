“Shopee 9.9 ‘’นำเปิดช้อปปิ้งสุดยิ่งใหญ่ จัดเต็มโปรโมชั่นส่วนลดดูดเงินนักช้อป

ผู้จัดการรายวัน 360 – เริ่มต้นเทศกาลช้อปปิ้งปลายปี ‘ช้อปปี้’ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เปิดฉากมหกรรมช้อปปิ้งสุดยิ่งใหญ่ Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี ซึ่งถือเป็นการจัดแคมเปญสำคัญของช้อปปี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่แปด โดยปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ “ที่สุดแห่งปี ที่สุดแห่งการช้อป ที่ Shopee” เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์ที่ดีที่สุด ให้เหล่านักช้อปได้พบกับดีล โปรโมชั่นสุดคุ้มค่าและความบันเทิงที่ทุกคนตั้งตารอ พร้อมกับการสร้างโอกาสและเสริมแกร่งธุรกิจออนไลน์ให้กับแบรนด์ และร้านค้าของผู้ขายช้อปปี้ ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงนางสาวสุชญา ปาลีวงศ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด ช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “สำหรับ Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี ถือเป็นแคมเปญที่มีความสำคัญต่อเราทุกคนที่ช้อปปี้ ด้วยในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มแคมเปญที่เป็นที่จดจำอย่างแพร่หลายทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค แคมเปญ 9.9 ได้กลายเป็นแคมเปญยักษ์ใหญ่แห่งปีที่ทำให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ได้รับประโยชน์จากโลกอีคอมเมิร์ซอย่างสมบูรณ์แบบ โดยเรายังคงมุ่งพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำแคมเปญโดยยึดจากหัวใจหลักของเราคือผู้ใช้งาน ที่ในปัจจุบันมีพฤติกรรมและอินไซต์ที่เปลี่ยนแปลงไปในบริบทที่ท้าทายของปี 2023 นี้ เพื่อให้เรายังรักษาความสามารถในการส่งมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์ที่ยกระดับความคุ้มค่า มอบความบันเทิงและสีสันใหม่ๆ ให้แก่ผู้ใช้งาน”Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปีแคมเปญออนไลน์ที่สะท้อนพฤติกรรมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวไทยการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีของแคมเปญ Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี ถือเป็นข้อยืนยันถึงศักยภาพมหาศาลของอีคอมเมิร์ซในภูมิภาครวมถึงในประเทศไทย ประกอบกับข้อมูลจากผลสำรวจผู้ใช้งานช้อปปี้ประเทศไทยล่าสุดในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ระบุว่า 91% ของผู้ซื้อช้อปปี้ในประเทศไทย คาดว่าจะจับจ่ายในระดับเท่าเดิมหรือเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลา 6 เดือนข้างหน้า สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของนักช้อปชาวไทยที่เตรียมจับจ่ายในช่วงเวลาครึ่งปีหลังสำหรับการสร้างสรรค์แคมเปญสุดยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ช้อปปี้ยังคงยึดถือผู้ใช้งานเป็นหัวใจหลัก โดยมุ่งศึกษาและทำความเข้าใจในข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคในปัจจุบัน เน้นตอบโจทย์สำคัญให้แก่ผู้ใช้งานในด้านต่างๆ ดังนี้• มองหาและเปรียบเทียบการจับจ่ายที่คุ้มค่าเพื่อให้สอดคล้องต่อการดูแลค่าครองชีพด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ตระหนักถึงการใช้จ่าย เพื่อวางแผนการซื้อสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตที่ประจำวัน ทำให้การสร้างแคมเปญ 9.9 มีการจัดโปรโมชั่น และดีลที่พิเศษคุ้มค่าอย่างแท้จริง เพื่อเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ• การให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคมีความตระหนักและมองหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการนี้ ช้อปปี้นำเสนอหมวดหมู่สินค้าคุณภาพที่หลากหลายครอบคลุมในทุกความต้องการ มาพร้อมกับความคุ้มค่าในช่วงแคมเปญใหญ่ ตอบโจทย์การยกระดับไลฟ์สไตล์ สร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคได้ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับค่านิยม ความชอบ และการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น• ผู้บริโภคยินดีจ่ายให้กับตัวเลือกที่สามารถมอบความสะดวกสบายและไว้วางใจได้มากกว่าในปัจจุบันผู้บริโภคมองหาตัวเลือกและยินดีจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อความสะดวกสบายไม่ยุ่งยากและไว้วางใจได้ เพื่อผสานสินค้าและบริการเหล่านี้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ในยุคใหม่ได้อย่างลงตัว ส่วนหนึ่งของแคมเปญ 9.9 ช้อปปี้ชูโปรโมชั่น และดีลสุดพิเศษแห่งปี โดยเฉพาะสำหรับสินค้า Shopee Mall สินค้าแบรนด์แท้ 100% พร้อมให้ผู้ใช้งานช้อปได้อย่างมั่นใจด้วยการรับประกันของแท้ 100% จากเจ้าของแบรนด์หรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ พร้อมคืนเงิน/สินค้าใน 15 วัน• การช้อปปิ้งออนไลน์ที่ปลอดภัย และคุ้มครองผู้ใช้งานอย่างแท้จริง ในปัจจุบันผู้บริโภคมีความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน นอกจากความสะดวกสบายที่เป็นมาตรฐานของบริการแล้ว ผู้บริโภคยังให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัย และจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นในสังคมปัจจุบัน ช้อปปี้จึงได้ริเริ่มแคมเปญ ช้อปปลอดภัยกับช้อปปี้ เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้งานว่าพวกเขาจะได้รับประสบการณ์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้โดยเฉพาะในช่วงที่มีธุรกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์เพิ่มมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังShopee 9.9 วันช้อปแห่งปีจัดยิ่งใหญ่ให้ผู้ใช้งานช้อปปี้เพื่อฉลองความยิ่งใหญ่ในแคมเปญ 9.9 วันช้อปแห่งปี ตั้งแต่วันที่ 4 -11 กันยายน 2566 นักช้อปชาวไทยจะได้เพลิดเพลินไปกับส่วนลดกว่า 1 พันล้านบาท 1จากช้อปปี้ร้านค้าและแบรนด์พันธมิตรต่างๆ พบกับ “สินค้าราคาถูกที่สุด และโปรดีที่สุดบนช้อปปี้” และความบันเทิงที่ทวีคูณความสนุก พบไฮไลท์พิเศษต่างๆ ดังนี้โปรดีที่สุดแห่งปีบนช้อปปี้• โค้ดรับเงินคืน 90%: ช้อปคุ้ม แต่ได้คอยน์คืนคุ้มยิ่งกว่าในแคมเปญ 9.9 เพียงช้อปปิ้งบนช้อปปี้พร้อมเก็บโค้ดส่วนลดตลอดทั้งแคมเปญ• โค้ดลด 50% ทุกไลฟ์: แฟนๆ ตัวยงช้อปปี้ไลฟ์ห้ามพลาดกับการช้อปปิ้งผ่านไลฟ์สตรีมมิ่ง ในช่วงแคมเปญ 9.9 เพียงกดเข้าช้อปปี้ไลฟ์ พร้อมช้อปก็จะได้รับโค้ดส่วนลด 50% ไปเลย• สินค้าราคาดีช่วงเที่ยงคืนถึงตีสอง: พบกับสินค้าถูกสุดเที่ยงคืน-ตีสอง 2 ชั่วโมงแรกของ 9 เดือน 9 เท่านั้น มาพบกันที่แอปช้อปปี้ เพราะเราขนกองทัพสินค้าจากแบรนด์ดังครอบคลุมทุกหมวดหมู่มาลดแรงเซอร์ไพรส์แห่งปีกับ “อิงฟ้า วราหะ” ในฐานะ Brand Ambassador ขวัญใจมหาชนช่วงเวลาพิเศษแห่งปีทั้งที ช้อปปี้ คว้าขวัญใจมหาชน “อิงฟ้า วราหะ” ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์ สร้างปรากฎการณ์เปิดตัวด้วย #99ShopeeENGFA ทะลุ 1,000,000 โพสต์ ติดเทรนด์อันดัน 1 บน Twitter(X) ในไทย พร้อมปรากฎตัวผ่านหนังโฆษณาชุดใหม่ล่าสุดในแคมเปญ “ Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี” ไวรัลคอนเทนต์ด้วยแฮชแท็กติดเทรนด์อย่าง #อิงฟ้าเอวS เขย่าวงการอีคอมเมิร์ซให้สดใส คึกคับ รับช่วงเทศกาลช้อปปิ้งแห่งปี โดยสามารถติดตามคอนเทนต์ #อิงฟ้าเอวS ได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการในทุกช่องทางของ Shopee Thailandเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ยกขบวนแบรนด์เด่นร่วมในงาน Shopee 9.9 Shopping Festivalส่วนหนึ่งของความพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ของแคมเปญพิเศษ ช้อปปี้ยังได้จัดงานอีเว้นท์ Shopee 9.9 Shopping Festival ในธีม พาเหรดอีคอมเมิร์ซที่สุดแห่งปี ที่ยกขบวน ศิลปิน ดารา เข้าร่วมงานเพื่อส่งมอบรอยยิ้ม เพิ่มเติมสีสันให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน รวมถึง ความร่วมมือจากแบรนด์ตัวแทนที่เข้าร่วมแคมเปญพิเศษในครั้งนี้ ได้แก่ American Tourister Thailand, Barenbliss, Enfagrow, Hisense, IRIS OHYAMA, Plantae, Samsung, Y.O.U, Yuedpao และ The Walt Disney Thailand เพื่อมาร่วมส่งมอบสิทธิพิเศษมากมายและดีลดีที่สุดแห่งปี ในอีเว้นท์ครั้งนี้อีกด้วยให้นักช้อปอุ่นใจ ช้อปปลอดภัยในช่วงมหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์แห่งปี กับ Shop Safe with Shopeeความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสำคัญเพื่อสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ดีที่สุดโดยเฉพาะในช่วงแคมเปญใหญ่ ในปีนี้ช้อปปี้ชูโปรแกรมShop Safe with Shopee เพื่อการคุ้มครองในทุกการช้อปออนไลน์ให้มีความปลอดภัย ไร้กังวล เสริมความมั่นใจในการทำธุรกรรมซื้อ-ขายผ่านฟีเจอร์ไฮไลท์ของช้อปปี้ ได้แก่ 1) ช้อปปี้การันตี ระบบช่วยคุ้มครองทุกการสั่งซื้อ 2) ช้อปสินค้าของแท้คุณภาพบนช้อปปี้ กับ สินค้าแบรนด์แท้ 100% Shopee Mall และ 3) การคืนเงิน/คืนสินค้า ที่รวดเร็วและสะดวกสบาย โดยผู้ใช้งานช้อปปี้สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม‘Shop Safe with Shopee ช้อปปลอดภัยกับช้อปปี้’ ได้ที่ https://shopee.co.th/m/shop-safe-with-shopee“สำหรับการจัดแคมเปญ 9.9 ของช้อปปี้ในแต่ละปีที่ผ่านมา ทำให้ช้อปปี้สามารถบรรลุเป้าเหนือกว่าความคาดหมายมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคของเรา อันเกิดจากการที่ผู้ใช้งาน ผู้ขาย และแบรนด์ธุรกิจ ให้ความเชื่อมั่นกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาแคมเปญเพื่อผู้ใช้งานของเรา เราเชื่อมั่นว่าแคมเปญ Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี จะสามารถสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์ที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ในปี 2023 จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกับ แคมเปญพิเศษแห่งปีครั้งนี้ด้วยกัน” สุชญากล่าวปิดท้ายพบกับ แคมเปญ Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี ตั้งแต่วันที่ 4 -11 กันยายน 2566ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shopee.co.th/9-9ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช้อปปี้ได้ฟรีจาก App Store, Google Play Store และ App Galleryเกี่ยวกับ Shopee (ช้อปปี้)Shopee เป็นผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่าง ผู้บริโภค แบรนด์ และผู้ขายในทั่วภูมิภาคเอเชียและในตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนสามารถซื้อ-ขายได้อย่างสะดวกสบายทุกที่ทุกเวลาShopee ส่งมอบความสะดวกสบาย ปลอดภัย และสร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้ใช้งานหลายล้านคนให้มีความเพลิดเพลินกับการเข้าใช้งานบนแพลตฟอร์มของเราในทุกๆวัน ด้วยการนำเสนอสินค้าที่หลากหลาย พร้อมด้วยระบบการชำระเงินและการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ รวมถึงการสร้างความบันเทิงผ่านหลากหลายฟีเจอร์ที่คัดสรรมาเพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้งานในแต่ละตลาดโดยเฉพาะ ขณะเดียวกัน Shopee เข้ามามีส่วนร่วมสำคัญในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาค ด้วยมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและแบรนด์สินค้าต่างๆ สามารถบรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จได้ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซShopee อยู่ในกลุ่มของ บริษัท Sea (NYSE:SE) ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อผู้ใช้งานในระดับโลก นอกเหนือจาก Shopee แล้ว Sea ยังมีธุรกิจหลักครอบคลุมทั้งในส่วนดิจิทัล เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ภายใต้ชื่อ การีนา และ บริการด้านการเงินแบบดิจิทัลภายใต้ชื่อ ซีมันนี่ Sea มีพันธกิจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และผู้ประกอบการรายย่อยให้ดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีอันล้ำหน้า