“เพาเวอร์บาย แอป” คว้ารางวัล Retail app of the Year 2023

อีกหนึ่งความสำเร็จของ เพาเวอร์บาย ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และไอที ด้วยการคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ Retail Asia Award 2023 สาขา Retail app of the Year 2023 จากเวทีระดับนานาชาติมาครอง “เพาเวอร์บาย แอปพลิเคชัน” เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ของเพาเวอร์บาย ที่ช่วยยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้ครบทุกมิติ โดนใจทุกกลุ่ม ทุกเจนเนอเรชั่นนายวรวุฒิ พงศ์ชินภัค กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างยิ่งที่เพาเวอร์บายได้รับรางวัล Retail Asia Awards 2023 สาขา Retail App of the Year จากเวทีนานาชาติอย่าง Retail Asia เป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อส่งมอบสิ่งดีที่สุดให้กับลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครั้งนี้เราได้นำเสนอนวัตกรรมทันสมัยที่น่าสนใจ คือ แอปพลิเคชัน "Power Buy" ที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัล เป็นแพลตฟอร์มที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจรีเทลในปัจจุบัน เนื่องจากแอปพลิเคชั่นช่วยให้เราสามารถเข้าถึง Customer Insight ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังอำนวยความสะดวกสบายในการช้อปปิ้งของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งช่วยยกระดับความเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ เพาเวอร์บาย ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาธุรกิจ “เพาเวอร์บาย แอปพลิเคชัน” จึงเป็นแพลตฟอร์มออมนิชาแนลที่ถูกพัฒนาขึ้น โดยการนำผลการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาที่ลูกค้าพบเมื่อช้อปปิ้งออนไลน์มาพัฒนาเป็น 3 ฟีเจอร์ที่มั่นใจว่าตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้อย่างตรงจุด ได้แก่ 1. ฟีเจอร์บัตรรับประกันรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์: บัตรรับประกันสินค้าจะถูกจัดเก็บไว้ในแอป เพื่อรับบริการหลังการขายได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็วขึ้น 2. ฟีเจอร์เปรียบเทียบสินค้า: สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติและสเปคของสินค้าชนิดเดียวกันได้ เพื่อช่วยลูกค้าในการตัดสินใจซื้อ 3. ฟีเจอร์ติดตามสถานะการสั่งซื้อแบบเรียลไทม์: เลือกวิธีการจัดส่ง และติดตามสถานะการส่งสินค้าได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ เพาเวอร์บาย ยังคงเดินหน้านำเทคโนโลยีใหม่ๆ และอัปเกรดคุณภาพการใช้งานของแอปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ทั้งการเพิ่มความเร็วการใช้งาน รวมถึงการเพิ่มฟังก์ชั่นต่างๆ ที่จำเป็น“รางวัล Retail Asia Award 2023 นี้ แสดงถึงความสำเร็จขององค์กรและพนักงานเพาเวอร์บายทุกคนที่ช่วยกันพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค และสามารถบรรลุเป้าหมายก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติได้ในที่สุด ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ พาร์ทเนอร์ และลูกค้าทุกท่านเชื่อมั่น และไว้วางใจเพาเวอร์บายมาโดยตลอด เพาเวอร์บายยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจต่อไป เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา” นายวรวุฒิ กล่าว