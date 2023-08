“The 1 Ads” ยกทัพ หมัดเด็ดเซ็นทรัล กุมสื่อ OOH 3.2 พันจุด

การตลาด - กลุ่มเซ็นทรัล ผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกและบริการทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เปิดตัว The 1 Ads ผู้นำด้าน Retail media ของกลุ่มเซ็นทรัลที่มีจำนวนสื่อครอบคลุมมากที่สุดทั่วประเทศไทย โชว์วิสัยทัศน์ Central Group Synergy ผนึกศักยภาพกลุ่มเซ็นทรัล เจาะกลุ่มนักช้อปตัวจริงอย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อใกล้จุดขายรวมกว่า 3,200 จุดจากกว่า 66 สาขาใน 38 จังหวัด เน้นสร้างการรับรู้ในวงกว้างและนำสู่การซื้อจริงได้อย่างครบวงจรเป็นครั้งแรกในวงการสื่อนอกบ้านของไทย พร้อมกลยุทธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างเจาะจง (Precise Targeting) ดันประสิทธิภาพการใช้สื่ออย่างตรงกลุ่มลูกค้าและวัดผลได้จริง ด้วยศักยภาพ Data & Insights จาก The 1 ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data-Driven Marketing ที่ครอบคลุมที่สุดในไทยนายจิรัฏฐ์ วงศ์พิศาล, Head of The 1 Ads – Central Group กล่าวถึง The 1 Ads ไว้ว่า “ภายใต้วิสัยทัศน์ Central Group Synergy เราเปิดตัว The 1 Ads ในฐานะ One-Stop Shop for Better Omni Experience ที่ได้รวบรวม Retail Media ทั้งหมดของกลุ่มเซ็นทรัล ทั้งออนไลน์และออฟไลน์มาไว้ที่เดียว ทั้งนี้เพื่อแบรนด์สินค้าและบริการต่างๆ สามารถวางแผนการสื่อสารกับลูกค้าด้วย Omnichannel Strategy เท่าทันกับโลกในปัจจุบันได้อย่างแท้จริงแน่นอนว่า Retail media ซึ่งเป็นสื่อ ณ จุดขาย (Point of Purchase) เรียกได้ว่าเป็นสื่อนอกบ้าน (OOH) ที่ไม่เพียงสร้างการรับรู้และเน้นย้ำให้ผู้บริโภคสามารถจดจำแบรนด์ได้ แต่ยังมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเข้าถึงผู้บริโภคในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการตัดสินใจซื้อ โดยปัจจุบัน Retail Media ของกลุ่มเซ็นทรัลมีศักยภาพที่จะเข้าถึงลูกค้าที่มาซื้อสินค้าและบริการภายในห้างรวมกว่า 60 ล้านรายต่อเดือน“นอกจากนี้เรายังได้ The 1 มาสนับสนุนในส่วนของเทคโนโลยีด้าน Data & Insights ซึ่งช่วยให้แบรนด์สามารถเลือกใช้สื่อได้อย่างตรงจุด วัดผลได้ และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ด้วยศักยภาพดังกล่าว กลุ่มเซ็นทรัลจึงวางเป้าว่า The 1 Ads จะมีรายได้จาก Retail Media มากถึง 1.6 พันล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 7% ของมูลค่าสื่อนอกบ้าน (OOH)”นายกวิน ตั้งอุทัยศักดิ์, Managing Director – The 1 กล่าวว่า “ปัจจุบัน หนึ่งในกลยุทธ์ที่จะช่วยให้การทำการตลาดมีประสิทธิภาพสูงสุดคือ Precise Targeting หรือการเลือกกลุ่มเป้าหมายและเข้าถึงอย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับการวางกลยุทธ์สื่อนอกบ้าน“ ทาง The 1 จึงยินดีอย่างยิ่งที่ได้เสริมทัพให้ The 1 Ads สามารถมอบประสบการณ์ใหม่ที่ตรงใจยิ่งกว่าให้กับลูกค้า โดยผสานการใช้ Data & Insights เข้ากับ Retail Media ในองค์รวม ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดย The 1 มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมข้อมูลการซื้อจริงในทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้าน Data & Insights เชื่อว่าความได้เปรียบดังกล่าว เมื่อผสานเข้ากับเครือข่ายสื่อ Retail Media ภายในกลุ่มเซ็นทรัลที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ The 1 Ads จะเป็นอีกหนึ่งอาวุธทางการตลาดสำคัญที่ช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเคยอย่างแน่นอน”ทั้งนี้ สถิติจาก สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ชี้ว่าสื่อนอกบ้าน (OOH Media) ยังคงเป็นสื่อหลักอันดับที่ 3 ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นจำนวนมาก รองจากสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ตามลำดับ และยังมีแนวโน้มเติบโตมากที่สุดจากสื่อทุกประเภทที่ 15%-20% ในปี 2566 ขณะที่สื่อออนไลน์เติบโตอย่างร้อนแรงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาแม้จุดเด่นของสื่อนอกบ้านโดยปกติจะเป็นเรื่องของการสร้าง Brand Awareness ในวงกว้าง ทว่ายังมีสื่อนอกบ้านประเภทหนึ่งที่สามารถทลายกำแพงไปสู่การซื้อจริง (Conversion) ได้คือ Retail Mediaโดยหนึ่งในผู้นำธุรกิจนี้ในไทยคือ The 1 Ads ศูนย์รวม Retail Media ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัฒนา ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ มอลล์ เซ็นทรัลเอ็มบาสซี เพาเวอร์บาย ฯลฯรวมถึงสื่อออนไลน์ในกลุ่มเซ็นทรัลอีกด้วยปัจจุบัน The 1 Ads มีสื่อกว่า 3,200 จุด ซึ่งเป็นสื่อ ณ จุดขายที่มีศักยภาพในการสื่อสารไปยังลูกค้ากว่า 60 ล้านรายต่อเดือน ภายใต้วิสัยทัศน์ Central Group Synergy The 1 Ads ดำเนินการในฐานะผู้นำด้าน Retail Media ของกลุ่มเซ็นทรัลที่มีจำนวนสื่อครอบคลุมมากที่สุดทั่วประเทศโดยมี 3 จุดเด่น ดังนี้1. Customization by the Power of Data ภายใต้กลยุทธ์ Precise Targeting The 1 Ads ได้ผนึกองค์ความรู้ด้าน Data & Insights อันทรงพลังของ The 1 ซึ่งอาศัยข้อมูลที่เกิดจากการซื้อจริง (Transaction) มาประยุกต์ใช้เข้ากับการวางแผน Retail Media เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยช่วยให้นักการตลาดสามารถรับรู้ถึงพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ และสื่อสารได้อย่างถูกที่ ถูกเวลา และถูกกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น นำไปสู่ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROAS) ที่สูงขึ้น อย่างที่สื่อนอกบ้านอื่นๆ ไม่เคยทำได้มาก่อนนอกจากนี้ ยังวางแผนที่จะนำเทคโนโลยีอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น AI Camera และ Programmatic Digital OOH มาใช้เพื่อให้สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงใจยิ่งขึ้นในอนาคต2. One-Stop Shop for Better Omni Experience: The 1 Ads เข้ามารับหน้าที่เป็นศูนย์รวมสื่อทั้งหมดของกลุ่มเซ็นทรัลที่จะช่วยให้นักการตลาดหรือมีเดียเอเจนซีสามารถพิจารณาเลือกใช้สื่อได้อย่างครอบคลุมยิ่งกว่าเคย เพื่อสร้าง Customer Journey ที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อภายใต้แนวคิด Omni Experience ทั้งในโลกออฟไลน์และออนไลน์ โดย Retail Media ในกลุ่มเซ็นทรัลทั้งหมดประกอบไปด้วยสื่อประเภท Digital Screen, Static Media ไปจนถึง Event Space และยังมีสื่อออนไลน์ อาทิ The 1 APP ที่จะช่วยสื่อสารไปยังลูกค้าได้อย่างครบวงจร3. Point-of-Purchase Advertising จุดเด่นสำคัญของ The 1 Ads คือปริมาณและความครอบคลุมของสื่อ Retail Media ซึ่งเป็นสื่อ ณ จุดขาย ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคที่พร้อมใช้จ่ายได้ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการตัดสินใจซื้อ โดยการลงโฆษณาในสื่อ Retail Media นอกจากจะช่วยเน้นย้ำให้ผู้บริโภคสามารถจดจำแบรนด์ได้แล้ว ยังสามารถกระตุ้นให้เกิดการซื้อหรือ Conversion ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย โดยแบรนด์อาจผสานการใช้โปรโมชั่นหรือกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ณ จุดขาย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย 3 จุดเด่นข้างต้น The 1 Ads จึงสามารถนำเสนอบริการการวางแผนสื่อ Retail media ด้วยพลังของ Data & Insights ได้อย่างไร้รอยต่อครอบคลุมตลอด Customer Journey ตั้งแต่การหาข้อมูลสินค้าทางออนไลน์ การสร้างการรับรู้และจดจำที่มีต่อแบรนด์ระหว่างช้อปปิ้งในศูนย์การค้า ไปจนถึงการ Re-targeting ไปยังลูกค้าเมื่อออกจากศูนย์การค้าไปแล้ว จึงช่วยให้แบรนด์สามารถนำเสนอสื่อที่มอบประสบการณ์ตรงใจพร้อมเพิ่มโอกาสในการซื้อสินค้าให้กับผู้บริโภคได้อย่างครบวงจร