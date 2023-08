เซ็นทรัล รีเทล ผนึก แอนท์ กรุ๊ป เปิดตัว Alipay+ บริการชำระเงินดิจิทัลสำหรับคนต่างชาติ รับเทรนด์นักท่องเที่ยวเอเชียพุ่ง มอบประสบการณ์ช้อปปิ้งผ่านร้านค้าในเครือกว่า 3,000 จุดทั่วประเทศ

วันที่ 10 สิงหาคม 2566หนึ่งในมาร์เก็ตติ้งโซลูชั่นที่เพิ่มความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเอเชีย ทั้งจีน ฮ่องกง มาเลเซีย และเกาหลีใต้ โดยสามารถชำระเงินดิจิทัลผ่านโลคอลโมบายวอลเล็ตที่มีอยู่แล้วได้ง่าย ๆ สะดวกสบาย เหมือนอยู่ในประเทศตนเอง ไม่ว่าจะเป็นแอป Alipay ของจีน AlipayHK ของฮ่องกง Touch ‘n Go eWallet ของมาเลเซีย และ Kakao Pay ของเกาหลีใต้ สามารถใช้จ่ายกับร้านค้าในเครือ โดยไม่ต้องพกเงินสด หรือแลกเงินไทย ผ่านจุดชำระเงินกว่า 3,000 จุดทั่วประเทศของร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, มัตสึคิโยะ,​ ท็อปส์ วีต้า และมูจิ ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายและมีทางเลือกมากขึ้นขณะท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทยกล่าวว่า “การร่วมมือกันระหว่างเซ็นทรัล รีเทล และแอนท์ กรุ๊ป ผู้ให้บริการชำระเงินดิจิทัล อาลีเพย์พลัส (Alipay+) ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มช่องทางการชำระเงินดิจิทัล สำหรับลูกค้าของเซ็นทรัล รีเทล ให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีความหลากหลายครอบคลุมมากยิ่งขึ้น สอดคล้องไปกับพฤติกรรมของผู้คนในปัจจุบันที่นิยมการชำระเงินแบบ Cashless โดยโฟกัสไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเอเชียที่มาเที่ยวในประเทศไทย ให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาช้อปปิ้งซื้อสินค้า พร้อมชำระเงินด้วย Alipay+ ผ่าน Local Mobile Wallet กับร้านค้าในเครือ เซ็นทรัล รีเทล ในขณะเดียวกันผู้ใช้บริการยังสามารถรับโปรโมชันและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับ ผู้ให้บริการโมบายวอลเล็ตของแต่ละประเทศมอบให้โดยตรง เพื่อนำเสนอประสบการณ์ในการช้อปปิ้งที่เหนือระดับและคุ้มค่ายิ่งขึ้น โดยในอนาคตยังมีแผนที่จะขยายบริการ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งในโซนเอเชีย และยุโรป”นอกจากนี้ การเพิ่มบริการดังกล่าวยังสอดรับกับข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวที่แสดงให้เห็นถึงจำนวนนักท่องเที่ยวโซนเอเชียที่เดินทางเข้าประเทศไทยมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น โดยช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยรวมกันมากกว่า 12.46 ล้านคน โดย 5 อันดับแรกมาจากประเทศมาเลเซีย จีน รัสเซีย เกาหลีใต้ และอินเดียตามลำดับ พร้อมทั้งคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดจะแตะ 25 ล้านคนภายในปีนี้ ในขณะที่ร้านค้าต่าง ๆ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ก็ถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมาประเทศไทยเพื่อเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าชั้นนำ ทำให้ไตรมาสที่ 1 มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการผ่านร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ที่ตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ย่านแหล่งท่องเที่ยวทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต สามารถสร้างยอดขายจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเกือบ 200% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน และเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 (ก่อนการระบาดของโควิด-19)“การเปิดตัวบริการรับชำระเงินดิจิทัล Alipay+ เป็นการยกระดับ CRC Ecosystem ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีและระบบต่าง ๆ ที่ดีที่สุดจากทั่วโลก มาสร้างการเติบโตร่วมกันแบบ Inclusive Growth ให้ทั้งลูกค้า แบรนด์ และพาร์ทเนอร์ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้แก่ผู้บริโภคในทุกมิติ อันเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ CRC Retailligence เพื่อสร้างการเติบโตภายใน 5 ปี และก้าวขึ้นเป็นผู้นำ Next-Gen Omni Retailer ของเอเชีย”กล่าวสรุปด้านเปิดเผยว่า “นับเป็นอีกความร่วมมือครั้งสำคัญของแอนท์กรุ๊ปกับเซ็นทรัล รีเทล ในการร่วมกันนำเสนอบริการที่ทันสมัยและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เป็นลูกค้าของเซ็นทรัล รีเทล ให้สามารถชำระเงินดิจิทัลผ่านมือถือได้อย่างไร้พรมแดน ในขณะเดียวกัน Alipay+ ยังเป็นบริการที่ช่วยให้ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล สามารถรับการชำระเงินดิจิทัลผ่านมือถือจากกลุ่มนักท่องเที่ยวโซนเอเชียได้มากขึ้น รวมถึงเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักช้อปต่างชาติได้เลือกซื้อสินค้าได้อย่างเพลิดเพลิน ผ่าน Alipay+ แพลตฟอร์มการชำระเงินแบบครบวงจรตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการยกระดับการใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลให้นักท่องเที่ยวสัมผัสถึงความคล่องตัวเหมือนใช้จ่ายอยู่ในประเทศของตนเอง”“ทั้งนี้ Alipay+ ถือเป็นแพลตฟอร์มของการชำระเงินดิจิทัลได้แบบไร้พรมแดนและเป็นโซลูชันการตลาดที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถดำเนินการชำระเงินดิจิทัลผ่านโทรศัพท์มือถือได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเราตั้งใจมาช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเหล่านี้ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคระดับภูมิภาคและทั่วโลกกว่า 1 พันล้านคน ผ่านระบบการทำงานที่ง่ายดายและครบจบภายในครั้งเดียว”กล่าวทิ้งท้ายพร้อมกันนี้ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการ Alipay+ ที่มาจับจ่ายและใช้บริการผ่านร้านค้าในเครือ เซ็นทรัล รีเทล ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2566 จะได้รับคูปองส่วนลดพิเศษ Mega Campaign ประกอบไปด้วย•ทุกยอดการใช้จ่ายครบ 200 บาท จะได้รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท•ทุกยอดการใช้จ่ายครบ 2,000 บาท จะได้รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 250 บาทสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับ Mega Campaign สำหรับผู้ใช้บริการเพิ่มเติมได้ที่ www.centralretail.com และ