Q-CHANG จับมือลาซาด้า เอาใจนักชอปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมช่างติดตั้งมืออาชีพ

“โบ สุรัตนาวี” และ รพ.กรุงเทพ เจ้าตลาดเฮลท์แคร์ของไทย จับมือลาซาด้า ส่งเสริมสุขภาพดีทุกคอมมูนิตี้ผ่านแอปฯ ลาซาด้า ภายใต้แคมเปญ Hello Sawasdee สวัสดี…To a Healthier You, Bangkok Hospital is Here.

ปัจจุบันโลกออนไลน์และสมาร์ทโฟนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมต่าง ๆ ของชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการดูแลสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ภายใต้แคมเปญ: Hello Sawasdee สวัสดี ... To a Healthier you, Bangkok Hospital is here ได้จับมือกับ ลาซาด้า ประเทศไทย เพื่อให้ทุกคนไ