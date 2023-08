“โบ สุรัตนาวี” และ รพ.กรุงเทพ เจ้าตลาดเฮลท์แคร์ของไทย จับมือลาซาด้า ส่งเสริมสุขภาพดีทุกคอมมูนิตี้ผ่านแอปฯ ลาซาด้า ภายใต้แคมเปญ Hello Sawasdee สวัสดี…To a Healthier You, Bangkok Hospital is Here.

ปัจจุบันโลกออนไลน์และสมาร์ทโฟนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมต่าง ๆ ของชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการดูแลสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ภายใต้แคมเปญ: Hello Sawasdee สวัสดี ... To a Healthier you, Bangkok Hospital is here ได้จับมือกับ ลาซาด้า ประเทศไทย เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสทักทายกับสุขภาพที่ดีได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชันลาซาด้าที่ใคร ๆ ก็เข้าถึงได้ เพื่อคงความเป็นอันดับหนึ่งของ Healthcare ในตลาดอีคอมเมิร์ซพญ.เมธินี ไหมแพง รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า “ปัจจุบันการดำเนินชีวิตของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงไป รพ.กรุงเทพได้เล็งเห็นโอกาสที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างสะดวกสบายไร้รอยต่อมากขึ้น รพ.กรุงเทพในฐานะผู้นำตลาดเฮลท์แคร์ของไทย มีความพร้อมการให้บริการด้านสุขภาพอย่างครบครัน รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์สหสาขาและบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมให้คำแนะนำและการรักษา ครั้งนี้มุ่งปรับรูปแบบการเข้าถึงการบริการทางสุขภาพ ในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่รุกเข้าถึงคอมมูนิตี้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวจีนที่อาศัยในประเทศไทย โดยผ่านแอปพลิเคชันลาซาด้า บนหน้า LazMall Official Store : Bangkok Hospital รพ.กรุงเทพ ที่มีรายละเอียดบริการทางสุขภาพครอบคลุมหลากหลายภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น และจีน เพื่อส่งเสริมสุขภาพดีให้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา”คุณมาริสา ยูนิพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจ ลาซาด้า ประเทศไทย กล่าวว่า “ลาซาด้ารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ผู้นำตลาดเฮลท์แคร์ของไทย เข้าร่วมเป็นพันธมิตรของลาซาด้าบน LazMall ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ซึ่งรวบรวมแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มของเราอย่างเป็นทางการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ลาซาด้ามุ่งมั่นพัฒนาแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์พฤติกรรมการช้อปของผู้บริโภคยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริการที่แตกต่างและสินค้าที่ครบครัน ความร่วมมือกับโรงพยาบาลกรุงเทพในครั้งนี้ จะช่วยขยายช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้โรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมยกระดับประสบการณ์การช้อปให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดีได้ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น”ความร่วมมือกันระหว่างลาซาด้า ประเทศไทย และโรงพยาบาลกรุงเทพ จะช่วยตอกย้ำความแข็งแกร่งของลาซาด้า ในฐานะผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และความเป็นผู้นำตลาดของโรงพยาบาลกรุงเทพ ที่มอบบริการทางสุขภาพที่หลากหลาย ตอบโจทย์ อีกทั้งยังได้รับความเชื่อมั่นจากหลากหลายกลุ่มลูกค้าครอบคลุมทุกความต้องการโบ สุรัตนาวี สุวิพร ศิลปินผู้นำเทรนด์แห่งยุค 90 กล่าวว่า “ทุกวันนี้คนยุคใหม่หันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ การออกกำลังกายดูแลรูปร่างอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการหมั่นตรวจเช็กสุขภาพเป็นประจำ และปัจจุบันนี้การเข้าถึงแพ็กเกจตรวจสุขภาพต่างๆ ก็เป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิด ซึ่งการวางจำหน่ายแพ็กเกจตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ของโรงพยาบาลกรุงเทพบนลาซาด้าในครั้งนี้ ถือเป็นมิติใหม่และจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้บริโภคในยุคนี้ เพราะนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวก และมอบความคุ้มค่าให้กับคนที่ตรวจสุขภาพเป็นประจำอยู่แล้วทั้งยังช่วยผลักดันให้คนไทยและชาวต่างชาติได้ตระหนักเห็นความสำคัญและสามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพได้มากยิ่งขึ้น”สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพ มีแพ็กเกจตรวจสุขภาพครอบคลุม Health Check- up ตามเพศและวัยที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงแพ็กเกจตรวจสุขภาพที่ออกแบบเฉพาะให้ชาวจีนและญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมีการตรวจคัดกรองโรคสมอง การตรวจสุขภาพหัวใจ การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง แพ็กเกจทันตกรรม รวมทั้งรายการเสริมความงามและผิวพรรณ และทันตกรรมในราคาที่เข้าถึงได้ พร้อมคุณภาพการันตีด้วยมาตรฐานการรักษาระดับสากลห้ามพลาดกับโปรโมชันเปิดร้านใหม่ ลดสูงสุด 68% พร้อมเก็บคูปองส่วนลดเพิ่มเติมจากหน้าร้านสูงสุดถึง 2,500 บาท ได้ที่แอปพลิเคชันลาซาด้า ค้นหา Bangkok Hospital หรือคลิก https://www.lazada.co.th/shop/bangkok-hospital