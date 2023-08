“ช้อปปี้” เสริมแกร่งร้านค้า-แบรนด์ยั่งยืน

ผู้จัดการรายวัน 360 - ‘ช้อปปี้’ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ฉลองความสำเร็จร่วมกับร้านค้าและแบรนด์ธุรกิจในการประกาศผลรายชื่อ “Shopee Partner Awards 2023” เพื่อมอบรางวัลให้กับผู้ขายและแบรนด์พันธมิตรยอดเยี่ยมประจำปี ที่มีผลงานโดดเด่นบนแพลตฟอร์มช้อปปี้ พร้อมย้ำจุดยืนในการเป็นพันธมิตรคู่คิดคนสำคัญ ที่มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ขายและแบรนด์พันธมิตรในการดำเนินธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการไทยต่อเนื่องในความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ผ่านโปรแกรม “Shopee International Platform” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ขายนำเสนอสินค้าคุณภาพจากไทยเจาะตลาดสู่ระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพการัน อำบานี ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ ช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ที่ช้อปปี้เราทุ่มเทในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการก้าวนำสถานการณ์ของการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ส่วนสำคัญของการเดินหน้าของช้อปปี้คือความมุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จในระยะยาวร่วมกับผู้ขายพันธมิตรคนสำคัญของเรา โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการเติบโตที่มีคุณค่าอย่างยั่งยืนร่วมกัน สำหรับรางวัล Shopee Partner Awards 2023 ในปีนี้ เรามุ่งหวังที่จะยกย่องความสำเร็จที่โดดเด่นของผู้ขายและแบรนด์พันธมิตรที่มีผลการดำเนินธุรกิจอย่างโดดเด่นในด้านต่างๆ และในขณะเดียวกันยังถือเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่ชุมชนผู้ขายของเรา”ประกาศรางวัล “Shopee Partner Awards 2023” ชูสุดยอดแบรนด์พันธมิตรที่น่าจับตามองรางวัล Shopee Partner Awards 2023 จัดขึ้นเพื่อเชิดชูผู้ขายและแบรนด์พันธมิตรที่มีผลงานโดดเด่นบนแพลตฟอร์มของช้อปปี้ในด้านต่างๆ อาทิ ยอดคำสั่งซื้อ อัตราการเติบโตของร้านค้า การจัดกิจกรรมทางการตลาดที่โดดเด่น ได้แก่ Best Operational Performance, Best Fulfillment, Top Seller Growth, Consumer Choice, DDAY Shining Star, Rookie of the year, Best Social Seller, Best Deals และ Best Performerสำหรับรางวัล Shopee Partner Awards 2023 นอกจากจะสะท้อนถึงการดำเนินงานอันยอดเยี่ยมบนโลกอีคอมเมิร์ซแล้ว ยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ขายและแบรนด์ธุรกิจ สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจในด้านของการพัฒนาปรับเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ธุรกิจสอดรับกับพฤติกรรมและการใช้ชีวิตของผู้คนยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปิดช่องทางติดปีกสินค้าไทยสู่ระดับภูมิภาคผ่านโปรแกรม “Shopee International Platform”ด้วยความตั้งใจอย่างต่อเนื่องในการสร้างพื้นที่อีคอมเมิร์ซให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสทั้งสำหรับผู้ขายรายย่อยและแบรนด์ธุรกิจ ช้อปปี้สานต่อความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ผ่านโปรแกรม Shopee International Platform (SIP) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ขายและผู้ประกอบการรายย่อยชาวไทยสามารถนำเสนอสินค้าคุณภาพของไทยสู่ผู้ซื้อในประเทศระดับภูมิภาคได้อย่างสะดวก ง่ายดายโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ผ่านแพลตฟอร์มของช้อปปี้นายนิษณะ ทวีพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ‘กรมฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้บูรณาการความร่วมมือต่อเนื่องกับช้อปปี้ และเชื่อมั่นว่านี่ถือเป็นก้าวสำคัญที่มีส่วนช่วยในการผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับภาคเอกชนในการผลักดันการส่งออก ซึ่งหนึ่งในแรงขับเคลื่อนภาคการส่งออกที่สำคัญคือ การส่งเสริมการค้าออนไลน์แบบข้ามพรมแดนร่วมกับแพลตฟอร์มช้อปปี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งผู้ส่งออกและผู้ค้ารายย่อยให้สามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ยอดนิยมสู่ตลาดสากลได้ง่ายดาย สะดวกสบายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในปี 2023 นี้ทางกรมฯ เตรียมแผนการโปรโมทร้านค้าภายใต้โปรแกรม SIP ผ่านแคมเปญ TOPTHAI ที่ประเทศเป้าหมาย อย่างประเทศสิงคโปร์ เพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อและนำมาสู่ยอดขายสินค้าของไทยด้วย’สำหรับความร่วมมือกับทาง DITP ในปีนี้ถือเป็นการต่อยอดในปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าไทยภายใต้โครงการ TOPTHAI โดยในปีนี้ สินค้าของผู้ประกอบการรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการฯ จะสามารถส่งออกได้อย่างสะดวกผ่านแพลตฟอร์มช้อปปี้ สู่ประเทศสิงคโปร์กับโปรแกรม Shopee International Platform โดยมีประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศปลายทางต่อจากประเทศมาเลเซีย โดยช้อปปี้ช่วยสนับสนุนด้านการจัดการร้านค้า เช่น การสร้างร้านค้าในต่างประเทศ การจัดการสินค้าและสต็อก การแชทกับผู้ซื้อ และการจัดส่งไปต่างประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ“ที่ช้อปปี้เราให้ความสำคัญกับการเป็นคู่คิดกับผู้ขายและแบรนด์พันธมิตรคนสำคัญของเรา เพื่อการร่วมงานและดำเนินธุรกิจแบบสร้างคุณค่าในระยะยาว พร้อมมุ่งมั่นผลักดันธุรกิจให้สามารถก้าวไปสู่จุดสูงสุดใหม่และช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของผู้ขายไปสู่ความสำเร็จได้ร่วมกันกับเรา" การัน กล่าว