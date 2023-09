บุญถาวร ผนึก ช้อปปี้ ลุยสมรภูมิ “อีคอมเมิร์ซ” ดีเดย์เปิดดีลเด็ดโปรโดนใน Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี มั่นใจสิ้นปี ยอดออนไลน์โตเพิ่ม 2 เท่า

กรุงเทพฯ – 4 กันยายน 2566 – บุญถาวร ผู้นำวัสดุและสินค้าตกแต่งบ้านที่คนไทยคุ้นเคยมากว่า 40 ปี ปรับกลยุทธ์รับพฤติกรรมผู้บริโภคมุ่งช้อปออนไลน์ ผนึกความร่วมมือต่อเนื่องกับ ช้อปปี้ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ชู “อีคอมเมิร์ซ” ดันยอดขาย ตั้งเป้าช่องทางออนไลน์ยอดโตกว่า 2 เท่า พร้อมสร้างสีสันการช้อปครั้งใหม่ส่งท้ายไตรมาส 3 ด้วยโปรเด็ดดีลดีในมหกรรมช้อปปิ้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี ลดสูงสุดกว่า 80% พร้อมออนท็อปความคุ้มแบบจัดเต็มทั้งโค้ดลดเพิ่มและโค้ดส่งฟรี ตั้งแต่ วันที่ 4 - 11 กันยายนนี้เท่านั้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา นอกจากจะสร้างจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในแง่ของพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยที่ผู้บริโภคคุ้นชินกับการ “ช้อปออนไลน์” ที่กลายมาเป็น “ช่องทางหลัก” นอกจากนี้ จากการที่คนได้อยู่บ้านมากขึ้น ผนวกกับรูปแบบการทำงานถูกปรับเปลี่ยนเป็นแบบ Work From Home หรือ Hybrid Working ทำให้คนต้องการปรับปรุงบ้าน เพื่อให้เอื้อต่อการทำงานและใช้ชีวิตในวิถีใหม่ ส่งผลให้ยอดขายของบุญถาวรบนข่องทางออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการรีโนเวทบ้าน อาทิ กลุ่มสินค้าห้องน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้า และห้องครัว ที่มียอดขายเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นกว่า 100%คุณ ชนัส ชูชาติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน Digital Business & Branding บริษัท บุญถาวร รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บุญถาวร ถือเป็นแบรนด์ผู้นำวัสดุและสินค้าตกแต่งบ้านที่คนไทยคุ้นเคยที่ให้บริการมากว่า 40 ปี และมีความน่าเชื่อถือทั้งในเรื่องคุณภาพและการบริการมานานหลายทศวรรษ เรามุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด โดยยึดหลัก “Customer Centric” มาโดยตลอด ทั้งนี้ ที่ผ่านมา เราได้มีการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แบรนด์สามารถเข้าถึง เข้าใกล้ และเข้าใจผู้บริโภคได้มากที่สุด โดยเฉพาะในปัจจุบันที่คนไทยใช้ชีวิตอยู่กับโลกออนไลน์ เราตั้งเป้าหมายให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง “บุญถาวร” ได้โดยไม่จำกัดช่วงเวลาและสถานที่ เน้นให้เกิด Customer Experience ใหม่ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคเข้าถึงง่าย สะดวกรวดเร็ว สำหรับในช่วงปลายไตรมาส 3 ต่อเนื่องไตรมาส 4 ของปีนี้ บุญถาวร มุ่งเดินหน้าแผนงานออนไลน์อย่างเต็มขั้น โดยชูช่องทาง “อีคอมเมิร์ซ” เป็นหัวหอกสำคัญเพื่อผลักดันยอดขายให้โตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการผนึกพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง “ช้อปปี้” ภายใต้แผน Joint Business Plan เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เพิ่มยอดขายช่องทางออนไลน์ของสิ้นปี 2566 ทะยานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่ต่ำกว่า 20% จากความแข็งแกร่งและความสมบูรณ์แบบของระบบนิเวศอีคอมเมิร์ซของ ช้อปปี้ ที่มีทั้งเครื่องมือทางการตลาดและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่พร้อมยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ผนวกกับการร่วมกันสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าที่มีต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็น แคมเปญดับเบิ้ลเดต Brand of The Day รวมไปถึงกิมมิคในการสร้างความแปลกใหม่ในการขายโดยให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วม โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งบุญถาวร และ ช้อปปี้ พร้อมเดินเครื่องสร้างสีสันการช้อปครั้งใหม่ให้คนไทยช้อปสนุกรับส่วนลดหั่นราคาแบบสุดๆ ในมหกรรม Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 11 กันยายนนี้ ที่ Boonthavorn Official Store บน Shopee Mall”คุณการัน อำบานี ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ ช้อปปี้ ประเทศไทย กล่าวว่า “ช้อปปี้ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันให้ บุญถาวร พร้อมลุยในสมรภูมิอีคอมเมิร์ซ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นช่องทางหลักของคนไทยในการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้า นอกจากนี้ บุญถาวร ยังถือเป็นแบรนด์ใหญ่ที่เข้ามาเติมเต็มและสร้างความหลากหลายในแง่ของกลุ่มผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มของช้อปปี้ อันจะเป็นการเพิ่มทางเลือก ในการเข้าถึงสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค โดย ช้อปปี้พร้อมนำเอาความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการงานด้านอีคอมเมิร์ซ มาผลักดันให้ บุญถาวร บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานและสร้างแนวทางใหม่ๆ ให้กับพันธมิตรของเราเติบโตอย่างยั่งยืนบนโลกอีคอมเมิร์ซ”เพื่อฉลองการผสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง บุญถาวร นำเสนอความพิเศษแบบจัดเต็มให้กับเหล่านักช้อปออนไลน์ให้ได้รับความคุ้มแบบสุดๆ พร้อมปลุกกำลังซื้อช่วง 2 ไตรมาสสุดท้ายของปี เริ่มที่มหกรรมช้อปปิ้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี ที่พาเหรดสินค้ากว่า 5,000 รายการ อาทิ กลุ่มสินค้าสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องน้ำ ห้องครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และอีกมากมาย การันตีถูกชัวร์ด้วยสินค้าลดสูงสุดกว่า 80% และ โค้ดส่วนลดเพิ่มสูงสุด 2,999 บาท[1] พร้อมสารพัดโค้ดเพิ่มความคุ้มจากโค้ดส่วนลดของช้อปปี้จากหน้าแคมเปญ ไม่ว่าจะเป็นโค้ดส่วนลด[2] โค้ดส่งฟรี[3] หรือโค้ดรับ Shopee Coins คืน[4] นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถใช้ Shopee Coins เป็นส่วนลดเพิ่มเติม โดย 1 Shopee Coin จะมีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท พร้อมเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์มากมายเมื่อชำระผ่าน ShopeePay หรือเลือกผ่อนชำระง่ายๆ แบบไม่ใช้บัตรด้วยบริการ SPayLaterห้ามพลาด! สินค้าดี ดีลเด็ด ราคาโดนจาก บุญถาวร ที่จัดให้ จัดใหญ่ จัดเต็มตลอดทั้งปีที่ Boonthavorn Official Store บน Shopee Mall พร้อมติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ https://shopee.co.th/boonthavorn_officialshop