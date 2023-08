“MOSHI” แตกแบรนด์ ‘Garlic’ ร้านขายสินค้ามินิมอล ชิค & คูล

ผู้จัดการรายวัน 360 - โมชิ โมชิ หรือ MOSHI เปิดตัว ร้านสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์แบรนด์ใหม่ ‘Garlic’ รูปแบบ Shop in Shop นำร่องสาขาแรกภายในร้าน Moshi Moshi ชั้น 1 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ผนึกกำลัง 2 แบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์รวมสินค้าน่ารักของ Moshi Moshi เข้ากับ สินค้าสไตล์มินิมอล ดีไซน์ Chic & Cool แบบฉบับ Garlicนายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือ MOSHI ผู้นำในธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์รายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ผ่านการขยายสาขาที่ครอบคลุม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงจัดโปรโมชันพิเศษเพื่อดึงดูดเม็ดเงินในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคล่าสุด ได้ขยายกลุ่มลูกค้า โดยได้เปิดตัวร้านแบรนด์ใหม่ภายใต้ชื่อ “Garlic” สาขาแรก โดยจะใช้คอนเซ็ปต์ “ชิค แอนด์ คูล” เน้นสินค้าตกแต่งบ้านและไลฟ์สไตล์ มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นและวัยทำงานอายุ 18 - 30 ปี ในรูปแบบ “Shop in Shop” ซึ่งตั้งอยู่ภายในร้าน Moshi Moshi ชั้น 1 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต นำร่องสาขาแรก นับเป็นการผนึกกำลังกันของสองแบรนด์แห่งไลฟ์สไตล์ ที่รวมเอาจุดเด่นสินค้าทั้ง 2 ร้านไว้ด้วยกันในที่เดียว สามารถตอบโจทย์ทุกสไตล์ความชอบของลูกค้าได้อย่างลงตัวทั้งนี้ ความแตกต่างระหว่างร้าน Moshi Moshi ได้รวมรวมสินค้าที่มีความน่ารัก สีสันสดใส ขณะที่ร้าน Garlic ได้คัดสรรสินค้าที่มีดีไซน์มินิมอล (เรียบง่ายแต่ดูดี) ชิค แอนด์ คูล (เก๋และเท่) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ Diffuser: ก้านไม้หอม ที่หอมนาน กลิ่นหอมหลากหลายให้เลือกมากมาย, กระเป๋า: ทั้งกระเป๋าผ้า เป้ กระเป๋าหนัง กระเป๋าถัก เครื่องแต่งกายแฟชั่น: หมวก เสื้อยืด ถุงเท้าสไตล์หลากหลาย, ของตกแต่ง: ตกแต่งบ้านให้เป็นเอกลักษณ์ ด้วยต้นไม้ปลอม โคมไฟ ของตั้งโชว์ สำหรับตกแต่งบ้าน, เครื่องเขียน: ที่ช่วยให้การเรียน หรือการทำงานไม่จำเจ, พวงกุญแจเก๋ๆ และอื่นๆ เช่น ขนม เกมส์ต่างๆ เป็นต้นสำหรับแนวคิดร้าน “Garlic” (กระเทียม) สื่อความหมายถึงการช่วยเสริมเติมรสชาติที่ขาดไม่ได้ อีกทั้งยังมีเอกลักษณ์โดดเด่น การเติม Garlic กับสินค้าไลฟ์สไตล์และตกแต่งบ้าน จึงเป็นการเติมรสชาติสู่ไลฟ์สไตล์ให้สนุกสนาน เท่ห์ เก๋ แบบไม่ซ้ำใคร เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบตกแต่งบ้าน ทำให้ร้าน Moshi Moshi ที่มีช้อป Garlic อยู่ภายใน มีสัดส่วนสินค้าตกแต่งบ้านมากขึ้น อีกทั้งยังเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้าทันสมัย สีสันสดใส ช่วยเพิ่มความสนุกในชีวิต“การเปิด Shop in Shop ที่อยู่ภายในร้าน Moshi Moshi เป็นทางเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากลูกค้ารู้จักและชื่นชอบร้าน Moshi Moshi อยู่แล้ว การเพิ่ม Garlic เข้าไปจึงเป็นการเติมสีสันให้กับลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์แบบชิกแอนด์คูล ยิ่งช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่น่าสนุกสนานและน่าตื่นตาตื่นใจให้กับลูกค้าให้ครบทุกรสชาติอย่างแน่นอน หากนึกถึงสินค้าเท่ๆ เก๋ๆ ต้องนึกถึง Garlic อย่างไรก็ตาม จากผลตอบรับหลังเปิดตัวที่ค่อนข้างดีของ Garlic สาขาแรก บริษัทฯ จึงมีแผนขยายสาขาเพื่อให้ลูกค้าทุกคนเข้าถึงสินค้าชิคๆ ของ Garlic” นายสง่า กล่าว